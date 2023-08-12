В ходе так называемого украинского контрнаступления ВС РФ крайне эффективно наносят упреждающие удары, уничтожая командные пункты, склады с вооружением, места дислокации, а также скопления живой силы и техники противника. Это уже привело к тому, что на Западе многие эксперты предрекают скорый провал операции ВСУ, некоторые так и вовсе опасаются перехода в наступление уже российской армии.
Последние сутки не стали исключением. Согласно сообщению начальника пресс-центра группировки ВС РФ «Юг» Вадима Астафьева, опубликованном в ТГ-канале Минобороны РФ, нашим расчетам РСЗО «Торнадо-С» удалось поразить пункт управления иностранных наемников с терминалом связи Starlink в Николаеве.
Стоит отметить, что система связи, предоставленная Киеву американским предпринимателем Илоном Маском, играет важнейшую роль в управлении украинскими войсками. Между тем ранее сообщалось, что ВС РФ смогли подавить передачу сигнала одного из таких терминалов, чего до этого сделать не удавалось.
Впрочем, на уничтожении наемников и спутникового терминала успехи российских военных не ограничились.
Со слов Астафьева, ударом российской авиации был поражен пункт дислокации и склад с боеприпасами 3-й ОШБ ВСУ близ н.с. Белая Гора. Стоит напомнить, что теперь так называется нацистский полк «Азов» (запрещенная в РФ террористическая организация).
Также наши Су-34 поразили скопление живой силы противника в Богдановке и Веселом, где сосредоточены силы 24 ОМБ ВСУ. Кроме того, успешной атаке с воздуха подверглись командно-наблюдательный пункт и стоянка вооружения 110-й ОМБ ВСУ в Авдеевке.
Наконец, российскими Су-25 были нанесены удары по скоплению живой силы противника в Красногоровке, Спорном и Белогоровке.
Отличились и артиллеристы ВС РФ. В ходе удачной контрбатарейной работы были уничтожены несколько огневых позиций украинской армии с вооружением западного образца. Также сообщается о поражении бронетехники ВСУ, в частности, бронеавтомобиля Hummer в Андреевке (ДНР).