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МО РФ заявило о поражении пункта управления иностранных наемников с терминалом связи Starlink в Николаеве

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МО РФ заявило о поражении пункта управления иностранных наемников с терминалом связи Starlink в Николаеве

В ходе так называемого украинского контрнаступления ВС РФ крайне эффективно наносят упреждающие удары, уничтожая командные пункты, склады с вооружением, места дислокации, а также скопления живой силы и техники противника. Это уже привело к тому, что на Западе многие эксперты предрекают скорый провал операции ВСУ, некоторые так и вовсе опасаются перехода в наступление уже российской армии.


Последние сутки не стали исключением. Согласно сообщению начальника пресс-центра группировки ВС РФ «Юг» Вадима Астафьева, опубликованном в ТГ-канале Минобороны РФ, нашим расчетам РСЗО «Торнадо-С» удалось поразить пункт управления иностранных наемников с терминалом связи Starlink в Николаеве.

Стоит отметить, что система связи, предоставленная Киеву американским предпринимателем Илоном Маском, играет важнейшую роль в управлении украинскими войсками. Между тем ранее сообщалось, что ВС РФ смогли подавить передачу сигнала одного из таких терминалов, чего до этого сделать не удавалось.

Впрочем, на уничтожении наемников и спутникового терминала успехи российских военных не ограничились.

Со слов Астафьева, ударом российской авиации был поражен пункт дислокации и склад с боеприпасами 3-й ОШБ ВСУ близ н.с. Белая Гора. Стоит напомнить, что теперь так называется нацистский полк «Азов» (запрещенная в РФ террористическая организация).

Также наши Су-34 поразили скопление живой силы противника в Богдановке и Веселом, где сосредоточены силы 24 ОМБ ВСУ. Кроме того, успешной атаке с воздуха подверглись командно-наблюдательный пункт и стоянка вооружения 110-й ОМБ ВСУ в Авдеевке.

Наконец, российскими Су-25 были нанесены удары по скоплению живой силы противника в Красногоровке, Спорном и Белогоровке.

Отличились и артиллеристы ВС РФ. В ходе удачной контрбатарейной работы были уничтожены несколько огневых позиций украинской армии с вооружением западного образца. Также сообщается о поражении бронетехники ВСУ, в частности, бронеавтомобиля Hummer в Андреевке (ДНР).
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3 комментария
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  1. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 14:44
    +1
    МО РФ заявило о поражении пункта управления иностранных наемников с терминалом связи Starlink

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    — "Как тебе такое,Илон Маск?" ...
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    1. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 15:11
      0
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      МО РФ заявило о поражении пункта управления иностранных наемников с терминалом связи Starlink

      ***
      — "Как тебе такое,Илон Маск?" ...
      ***

      Он ещё с самой первой партией сказал, выводить терминалы за пределы позиций войск. Чтобы их поражение было незначительной проблемой
  2. Uncle Lee
    Uncle Lee Сегодня, 14:47
    0
    ВС РФ крайне эффективно наносят упреждающие удары
    "Коли-руби фашистского бродягу"!