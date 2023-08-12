Лидер ЛДПР предложил авиакомпаниям сообщать о находящихся на борту участниках СВО

Наша общая задача – сохранить для будущих поколений память о подвиге героев и самоотверженности бойцов СВО

С очередной инициативой в поддержку участников специальной военной операции выступил лидер партии ЛДПР депутат Госдумы Леонид Слуцкий. Только на этот раз речь идёт прежде всего о моральной поддержке участников СВО.По мнению Слуцкого, было бы хорошо, если российские авиакомпании перед полетом информировали бы пассажиров о том, что с ними летят участники спецоперации.С подобным предложением лидер ЛДПР, как он сам написал в Telegram, обратился почти в сорок авиакомпаний страны. Депутат отметил, что российские военнослужащие, принимающие участие в СВО, являются «примером истинного патриотизма» и поэтому необходимо везде рассказывать об этом, чтобы о них знали и наши соотечественники и туристы из других стран. То, что гражданин является участником СВО должно быть престижно, считает политик.- подчеркнул Слуцкий.Напомним, что в стране принимается немало мер социально-экономической поддержки участников СВО и их семей. Так, недавно в Госдуму был внесён законопроект, освобождающий от обязательств по договорам поручительства погибших участников СВО, а также инвалидов первой группы.