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Лидер ЛДПР предложил авиакомпаниям сообщать о находящихся на борту участниках СВО

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Лидер ЛДПР предложил авиакомпаниям сообщать о находящихся на борту участниках СВО

С очередной инициативой в поддержку участников специальной военной операции выступил лидер партии ЛДПР депутат Госдумы Леонид Слуцкий. Только на этот раз речь идёт прежде всего о моральной поддержке участников СВО.


По мнению Слуцкого, было бы хорошо, если российские авиакомпании перед полетом информировали бы пассажиров о том, что с ними летят участники спецоперации.

С подобным предложением лидер ЛДПР, как он сам написал в Telegram, обратился почти в сорок авиакомпаний страны. Депутат отметил, что российские военнослужащие, принимающие участие в СВО, являются «примером истинного патриотизма» и поэтому необходимо везде рассказывать об этом, чтобы о них знали и наши соотечественники и туристы из других стран. То, что гражданин является участником СВО должно быть престижно, считает политик.

Наша общая задача – сохранить для будущих поколений память о подвиге героев и самоотверженности бойцов СВО

- подчеркнул Слуцкий.

Напомним, что в стране принимается немало мер социально-экономической поддержки участников СВО и их семей. Так, недавно в Госдуму был внесён законопроект, освобождающий от обязательств по договорам поручительства погибших участников СВО, а также инвалидов первой группы.
Использованы фотографии:
interkomitet.ru
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32 комментария
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  1. ЗВЕРОБОЙ
    ЗВЕРОБОЙ Сегодня, 14:40
    +18
    Тут главное не перегибать палку. Всё должно быть только после получения согласия со стороны участника СВО, далеко не всем нужна огласка.
    Вообще есть множество других вариантов поддержки, как моральных так и материальных.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 14:42
      +8
      Лидер ЛДПР предложил авиакомпаниям сообщать о находящихся на борту участниках СВО


      Слуцкий как всегда в своём репертуаре.Даже комментировать это всё не хочется.
      1. frruc
        frruc Сегодня, 14:49
        +10
        По мнению Слуцкого, было бы хорошо, если российские авиакомпании перед полетом информировали бы пассажиров о том, что с ними летят участники спецоперации.

        Зачем это все, не всем нравится быть во внимании такого рода. Да и как командир экипажа будет знать, кто у него сидит в салоне самолета.
      2. ДымОк_в_дЫмке
        ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 14:53
        +5
        Цитата: Orange-Bigg
        Слуцкий как всегда в своём репертуаре.

        Жалкая тень Жириновского.
        1. НИКНН
          НИКНН Сегодня, 15:15
          +3
          Цитата: ДымОк_в_дЫмке
          Жалкая тень Жириновского.

          Да какая тень? Позорная пародия. Неприязнь вызывает и сомнения глубокие в наличии адекватного интеллекта. Жириновский при всей нестандартности высказываний пророком был, а тут одно недоразумение.
          1. ettore
            ettore Сегодня, 15:42
            +1
            Цитата: НИКНН
            Цитата: ДымОк_в_дЫмке
            Жалкая тень Жириновского.

            Да какая тень? Позорная пародия. Неприязнь вызывает и сомнения глубокие в наличии адекватного интеллекта. Жириновский при всей нестандартности высказываний пророком был, а тут одно недоразумение.

            Жириновский был прекрасным аналитиком, Слуцкий типичный партийный чинуша пустобрёх, не более. Без Жириновского ЛДПР закончилась и скоро уйдёт в небытие, там некому вести за собой людей.
        2. Orange-Bigg
          Orange-Bigg Сегодня, 15:43
          +1
          Цитата: ДымОк_в_дЫмке
          Цитата: Orange-Bigg
          Слуцкий как всегда в своём репертуаре.

          Жалкая тень Жириновского.


          Жириновский знал иностранные языки.Тот же турецкий.А Слуцкий пока даже русский язык не до конца освоил.
      3. Labrador
        Labrador Сегодня, 15:04
        +4
        Наша общая задача – сохранить для будущих поколений память о подвиге героев и самоотверженности бойцов СВО


        Трэшовый популизм какой-то! На кой чёрт человеку может понадобиться привлекать к себе внимание? Даже если участникам понадобится, то они всегда могут одеть памятные знаки, медали, ордена.
  2. ДимчиК
    ДимчиК Сегодня, 14:43
    +13
    а про "вьетнамцев", "ангольцев", "ливийцев", "афганцев", "чеченцев" этому гражданину не напомнить
    1. VladMirU
      VladMirU Сегодня, 15:06
      +5
      .......Чернобыльцев...! Знаю, что коротко, но точно.
  3. Алексей Алексеев_5
    Алексей Алексеев_5 Сегодня, 14:44
    0
    Как там в древней греции назывался простой человек?
    1. ДимчиК
      ДимчиК Сегодня, 14:52
      0
      лдпр с древнегреческого переводится как сголовойнедружащий
  4. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 14:45
    +7
    Тут какой то шизофреник пассажир испугался человека в форме.Устроил истерику..Я не понимаю,зачем информировать пассажиров в самолете?Всегда найдется какой то и д и о т..И устроит бардак
    1. nepunamemuk
      nepunamemuk Сегодня, 14:52
      +2
      Всегда найдется какой то и д и о т..И устроит бардак.

      например как в Забайкальске am
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:45
    +7
    А Слуцкий в курсе ,что есть участники СВО скромные по натуре и они будут не в восторге когда командир корабля будет об них говорить.Помню случай на всю жизнь.Ленинградский вокзал в Москве ,стоят "афганцы " все в наградах ,провожают друг друга ,подходит генерал к одному и убирает с его плеч свитер рукава свитера прикрывает его грудь- а под ними Звезда Героя СССР: Сынок не стесняйся что ты Герой ,носи награду с гордостью!
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 14:59
      +1
      Для кого-то излишнее завечивание просто опасно.
      Инциденты уже были.
    2. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 15:10
      +2
      Цитата: tralflot1832
      Сынок не стесняйся что ты Герой ,носи награду с гордостью!

      Очень хорошо был знаком с отцом друга-одноклассника. Такой себе хромой(вроде как на войне ранен был) дедушка.
      Упал в обморок, когда они улетали в Израиль. Весь пиджак был завешан боевыми орденами и медалями. Надел, чтобы багаж поменьше весил.
  6. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 14:53
    +12
    Какой-то очередной "бред сивой кобылы" от Слуцкого.
    Участников СВО не в самолетах объявлять надо, а поощрять деньгами, жильем, льготами при поступлении в ВУЗ или их детей детей (как это делалось при Сталине) или, как минимум, бесплатным проездом в общественном транспорте.
    А объявлять в самолетах - они не из "Дом-2" или эстрадно-телевизионной тусовки.
  7. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 14:55
    +6
    где у них в думе кнопка?!!!!
    одно ересь несет про сокращение рабочей недели, второй объявления в самолетах
    они работать не пробовали?!
  8. Евлох
    Евлох Сегодня, 14:59
    +5
    Объявлять, конечно, ни к чему, но приоритетное обслуживание по всем вопросам и не только в самолетах, должно быть обеспечено по всей территории РФ!
    Опять, грешным делом, вспоминаю СССР: случаи хулиганства против граждан жестко карались, но хулиганье знало, что за военного, курсанта, студента взыщут намного строже!!!
    Это после 90-х фуражки с офицеров начали безнаказанно сшибать, да так и осталось по сию пору....
  9. Ryaruav
    Ryaruav Сегодня, 15:09
    +4
    они там в своих партиях совсем мозги растеряли, главное чтобы им это не стоило ничего
  10. Керенский
    Керенский Сегодня, 15:11
    0
    То, что гражданин является участником СВО должно быть престижно, считает политик.

    А остальным что делать? Напоминает "разговор с танкистом" в кф Чистилище.
    внесён законопроект, освобождающий от обязательств по договорам поручительства погибших

    Вот это для кого?!
  11. walton
    walton Сегодня, 15:15
    +3
    Мда... Видел бы Во́льфович во что превращают его детище ЛДПР такие, с позволения сказать, лидеры партии как Слуцкий.
  12. 16112014nk
    16112014nk Сегодня, 15:15
    +2
    Лидер ЛДПР предложил

    Вот это из серии "Заставь duraka богу молиться"...Все ли захотят раскрытия информации о себе ?
    Чистой воды популизм со стороны Слуцкого. А то забывать стали, кто в ЛДПР лидер.
  13. Million
    Million Сегодня, 15:17
    +2
    Популистские заявления для привлечения внимания к своей персоне.
  14. al3x
    al3x Сегодня, 15:23
    +4
    Как его могли вообще на место лидера ЛДПР поставить? Никого достойнее не нашли? Он когда мысли излагает слышно, как мозг скрипит.
  15. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 15:53
    +1
    Вы думайте как работу смерш запустить, господа депутаты, достала эта косметика, тем более, благодаря неприкасаемой колонне, такие объявления могут быть небезопасны (дичь какая-то, в собственной стране) для самого участника СВО.
  16. Владимир Нижегородский
    Владимир Нижегородский Сегодня, 16:22
    -2
    Этот трусливый лидер ЛДПР
    Слуцкий!!!!
    Вещает не пойми, что!
    Жалкое зрелище!!!!
    Он даже не тень Владимира Вольфовича Жириновского!
    Всего лишь неудачник Слуцкий!!!
    Молчать таким нужно.
    А ЛДПР лидера выбрать Виктора Бутта,
    Или Чернышова
    Или Андрея Лугового.
    А не этого слабого Слуцкого.
  17. 30 вис
    30 вис Сегодня, 16:23
    0
    Да , не Жириновский , далеко не Владимир Вольфович этот самый Слуцкий . Сами участники СВО дали ему добро на озвучку своих имен в полёте ? Все ли хотят пристального внимания любопытствующих зевак ? Лучше адресная помощь семьям погибших воинов , инвалидам СВО , тихая и не заметная каждодневная работа ... Ну да это не приносит быстрой славы у зевак . Зато идёт тихой поступью добра . Которое остаётся в памяти людей долго ...
  18. Дво
    Дво Сегодня, 16:24
    +1
    А как вы узнаете ,что допустим я участник СВО ,российские авиакомпании таких сведений не имеют, как обычный гражданин я купил билет и всё лечу по гражданке из Москвы. А целевые подразделения у нас обычно военно транспортная забирает, или опять же по гражданке сел до Москвы и далее. Короче очередной бред лучше бы, они депутаты нормальными проблемами занимались, а то откроешь телегу Старше Эды, Архангел спецназа ,а там ребята с передовой .Подразделения просят им тепловизоры и беспилотники и прицелы с рациями купить .Вот это называется позором государства причём полным (в упор в гос думе этого не видят).Отдали бы свои премии гос думовские, волонтёрам на тепловизоры и дроны думаю, не одно подразделение обеспечить бы можно было и польза реальная была бы.
  19. faiver
    faiver Сегодня, 16:33
    0
    он бы лучше выступил с инициативой о самороспуске госдумы и ликвидации этого ненужного учреждения....
  20. DvaParovoza
    DvaParovoza Сегодня, 16:45
    0
    А у самих участников СВО этот неумный человек спросил о своей инициативе? Как альтернативное решение - авиакомпаниям сообщать о находящемся на борту Слуцком. Сюда же включить гостиницы и места где он чилит в отпуске.