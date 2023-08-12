Минобороны Польши сообщило об укреплении Сувалкского коридора на границе с Белоруссией

Польские власти продолжают нагнетать обстановку вокруг, как утверждается, гипотетически возможного вторжения как минимум диверсионных групп на территорию страны со стороны Республики Беларусь. Поводом для раздувания темы «белорусской агрессии» стала дислокация части бойцов ЧВК «Вагнер» в РБ. Варшава открыто заявила, что «музыканты» планируют вторжение на территорию соседнего государства и якобы уже нелегально пересекают границу.
Министерство обороны Польши сообщило, что намерено усилить военное присутствие на границе с Белоруссией, укрепив ее по линии Сувалкского коридора. Данный участок сухопутной границы длиной около ста километров считается гипотетическим «коридором», который мог бы соединить территорию Белоруссии с Калининградской областью России. В настоящее время по этой территории проходит граница Польши с Литвой.
Министр по национальной обороне Польши Мариуш Блащак заявил на правительственном совещании в военном ведомстве, что Варшава продолжит наращивать собственную группировку Вооруженных сил республики, расположенной на государственной границе с Белоруссией. С этой целью на восточную границу уже переброшены вертолеты двух бригад, сообщил замглавы Генштаба ВС Польши Марек Соколовский. По его словам, они готовы применить оружие, «если произойдет что-то опасное».
Мы усиливаем и расширяем дислоцированные там подразделения. Именно туда в первую очередь направляется новейшее оснащение
— объявил Блащак, отметив, что помимо регулярной армии в регионе наращиваются и силы территориальной обороны.
При этом глава польского военного ведомства утверждает, что на границе с Польшей со стороны Белоруссии в последнее время «участились провокации». Какие именно Блащак не объяснил, возможно, речь идет о регулярных попытках мигрантов из стран третьего мира пересечь польско-белорусскую границу. Назвать это интервенцией уж точно никак нельзя.
Российские эксперты считают, что нагнетание истерии вокруг необходимости защиты от вторжения со стороны Белоруссии польским властям нужно для того, чтобы привлечь внимание и получить больше преференций от Вашингтона и НАТО. К тому же, в середине октября в Польше пройдут парламентские выборы, на которых правящая партия «Право и справедливость» может не набрать большинство голосов. Решительные действия властей по «защите от внешней агрессии» должны поднять рейтинги партии Качиньского, что, в свою очередь, позволит остаться на своих постах действующим президенту и премьер-министру страны.
Между тем, президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, будучи опытным и дальновидным политиком, накануне заявил, что поручил премьер-министру возобновить контакт с Польшей. Белорусский лидер отметил, что негоже соседям жить во вражде и постоянно напрягать отношения друг с другом.
Мы соседи, а соседей не выбирают, они от Бога
— как всегда в своем стиле образно и емко выразился белорусский президент.