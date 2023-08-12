Военное обозрение
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День Военно-воздушных сил России

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День Военно-воздушных сил России

Сегодня в России отмечается День Военно-воздушных сил. И сегодня многие из российских военных лётчиков встречают этот день на боевом дежурстве, выполняя поставленные командованием задачи в ходе специальной военной операции на территории Украины. Есть среди лётчиков и те, кто участвует в выполнении боевых задач впервые.


На ВВС (ВКС) России возложена особая задача, решение которой идёт планомерно и эффективно. Эта задача состоит в уничтожение военных объектов не только у линии непосредственного боевого соприкосновения, но и в глубоком тылу врага. Российская боевая (в том числе дальняя и стратегическая) авиация, используя современное высокоточное оружие, ликвидируют места хранения военной техники противника, склады боеприпасов, территории дислокации частей и соединений ВСУ, наносит поражение средствам авиации противника в воздушных боях.

С февраля 2022 года российскими боевыми самолётами и вертолётами совершены десятки тысяч боевых вылетов, в результате которых противнику нанесён колоссальный урон. Армейская авиация на фронтах СВО ликвидирует колонны бронетехники, наносит поражение на укреплённых им позициях, помогает сухопутным подразделениям осуществлять успешное наступление, поддерживая с воздуха огнём.

Истребительная авиация уничтожила свыше двух сотен самолётов и вертолётов воздушных сил ВСУ, в том числе и в ходе непосредственного воздушного боя. Также украинская авиационная техника, равно как и техника, поставленная в интересах киевского режима западными странами, уничтожалась на аэродромах вместе с их инфраструктурой.

«Военное обозрение» присоединяется к поздравлениям в адрес ВВС (ВКС). Появившись ещё до начала Первой мировой войны, они прошли славный и полный побед боевой путь, вырастив целую плеяду профессионалов своего дела и настоящих героев.
Использованы фотографии:
МО РФ
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18 комментариев
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 14:20
    +4
    С Днём ВКС России!!!Мои поздравления.
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 14:24
      +4
      День Военно-воздушных сил России
      С Праздником !
    2. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 14:26
      +4
      Цитата: Orange-Bigg
      С Днём ВКС России!!!Мои поздравления.

      Спасибо! Только не ВКС:
      суббота, 12 августа
      День Военно-воздушных сил 2023 (Россия)

      ВВС - род войск, входящий в вид - ВКС.
    3. Комментарий был удален.
  2. ODERVIT
    ODERVIT Сегодня, 14:23
    +4
    Уважаемые Авиаторы, сослуживцы, однополчане, однокашники, ветераны с Праздником!!! Всего самого доброго и хорошего.
    Успехов в выполнении боевых задач.
  3. kventinasd
    kventinasd Сегодня, 14:24
    +2
    С Праздником и больших побед нашим военным лётчикам!
  4. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 14:28
    +4
    Всех, имеющих или имевших отношение к ВВС - С Праздником!
  5. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 14:30
    +5
    Всех причастных с днем ВВС!
    Чистого неба и мягкой посадки!
  6. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 14:31
    +1
    Поздравляю с Днём ВВС (ВКС) России!
    Предлагаю песню из кинофильма моего далёкого детства:
  7. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:31
    0
    Ни кто не вспомнит,сегодня на СФ день Памяти экипажа АПЛ Курск.Фото ,последний парадный строй ,на последнем для Мужиков дне Военно Морского Флота России .Североморск конец июля.Через несколько дней они все погибнут вместе с своей лодкой.
    Не у всех сегодня праздник,так к памяти относиться нельзя.Лётчиков ВКС России с праздником!Посадки пусть всегда совпадают с количеством взлётов!.
  8. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 15:05
    +2
    ***
    "Мы рождены, чтоб сказку сделать былью,
    Преодолеть пространство и простор.
    Нам разум дал стальные руки - крылья,
    А вместо сердца - пламенный мотор" ...

    ***
  9. Сергей Валов
    Сергей Валов Сегодня, 15:08
    +1
    Подожду 18 августа, тогда по традиции и отпраздную День авиации.
    1. pudelartemon
      pudelartemon Сегодня, 16:37
      0
      День ВВС наступат в ночь с 12 на 18 августа! С праздником!
  10. иван2022
    иван2022 Сегодня, 15:09
    0
    ВКС состоит из ВВС, ракетчиков ПВО и ПРО и Космических войск. У ракетчиков праздник в апреле, у Космических --в октябре, как им и положено....

    Но... еклмн... . Неужели нельзя было не угробить никого хотя бы в праздник ВВС ?

    Правильно заметил однажды на Байконуре Д. Медведев :"у нас праздник и достижения в том, что сегодня никого не убило.... ."

    А ну их к Богу все парады и праздники, сначала порядок наведите!
  11. Laksamana Besar
    Laksamana Besar Сегодня, 15:13
    0
    К сожалению, не обошлось в этот день без трагедии. В Калининградской области, во время выполнения учебно-тренировочного полета без боекомплекта, в безлюдной местности разбился Су-30СМ Балтийского флота ВМФ РФ, экипаж погиб.
  12. Million
    Million Сегодня, 15:19
    +1
    Поздравляю!Всем вернуться живыми и здоровыми!
  13. BABAY22
    BABAY22 Сегодня, 15:50
    0
    Сегодня в России отмечается День Военно-воздушных сил. И сегодня многие из российских военных лётчиков встречают этот день на боевом дежурстве,

    Уважаемые авторы!
    Сегодня день ВВС или день летчика?
    Летчиков в ВВС процентов 20, а то и меньше от всего личного состава.
    Остальные 80% значит не при делах получается?
    Набила оскомину эта тема. Ладно бы такое на сайте кинологов написать, им можно.
    Но https://topwar.ru - специализированный военный сайт.
    Наведите у себя порядок.
  14. Владимир Нижегородский
    Владимир Нижегородский Сегодня, 16:17
    0
    С Днём ВКС России!!!!!
    С этим праздником всех причастных!!!!!
    Работайте братья!!!!
    Победа будет за нами!!!
  15. pudelartemon
    pudelartemon Сегодня, 16:33
    0
    Всех нынешних,бывших и будущих ребят из ВВС с праздником.478 УАП БВВАУЛ. Ура!!!