День Военно-воздушных сил России

Сегодня в России отмечается День Военно-воздушных сил. И сегодня многие из российских военных лётчиков встречают этот день на боевом дежурстве, выполняя поставленные командованием задачи в ходе специальной военной операции на территории Украины. Есть среди лётчиков и те, кто участвует в выполнении боевых задач впервые.
На ВВС (ВКС) России возложена особая задача, решение которой идёт планомерно и эффективно. Эта задача состоит в уничтожение военных объектов не только у линии непосредственного боевого соприкосновения, но и в глубоком тылу врага. Российская боевая (в том числе дальняя и стратегическая) авиация, используя современное высокоточное оружие, ликвидируют места хранения военной техники противника, склады боеприпасов, территории дислокации частей и соединений ВСУ, наносит поражение средствам авиации противника в воздушных боях.
С февраля 2022 года российскими боевыми самолётами и вертолётами совершены десятки тысяч боевых вылетов, в результате которых противнику нанесён колоссальный урон. Армейская авиация на фронтах СВО ликвидирует колонны бронетехники, наносит поражение на укреплённых им позициях, помогает сухопутным подразделениям осуществлять успешное наступление, поддерживая с воздуха огнём.
Истребительная авиация уничтожила свыше двух сотен самолётов и вертолётов воздушных сил ВСУ, в том числе и в ходе непосредственного воздушного боя. Также украинская авиационная техника, равно как и техника, поставленная в интересах киевского режима западными странами, уничтожалась на аэродромах вместе с их инфраструктурой.
«Военное обозрение» присоединяется к поздравлениям в адрес ВВС (ВКС). Появившись ещё до начала Первой мировой войны, они прошли славный и полный побед боевой путь, вырастив целую плеяду профессионалов своего дела и настоящих героев.