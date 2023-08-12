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Немецкий политик: Российский газ был благословением для экономики Германии

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Немецкий политик: Российский газ был благословением для экономики Германии

С началом украинского конфликта и введением антироссийских санкций европейским странам пришлось отказаться от российских энергоресурсов. Особенно сильно от этого пострадала экономика Германии, власти которой многие годы наращивали потребление российского газа.


Многие в Германии считают большой ошибкой отказ от российского голубого топлива и пренебрежение своими интересами ради Украины. Одним из тех немцев, которые поддерживают это мнение, является лидер парламентской фракции «Альтернатива для Германии» Антон Барон.

Политик отметил, что немецким властям необходимо возобновить поставки газа из России и отказаться от неудачной зелёной энергетической политики. Только так удастся обеспечить немецких граждан теплом, считает Барон. Он подверг критике закрытие атомных и угольных станций в стране.

Российский газ был благословением для экономики (Германии) и нашего благосостояния

— сказал немецкий политик.

По словам Барона, политика немецких властей в области энергетики ведёт к попаданию Германии из одной зависимости в другую. Политик добавил, что считает «чушью» разговоры о том, что, покупая газ у России, немцы якобы будут финансировать боевые действия России на Украине.
Использованы фотографии:
musorish.ru
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12 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 14:48
    +4
    Зато ,у вас-" молекулы свободы".Гордитесь.Свобода стоит дорого.Свобода от разума
    1. marchcat
      marchcat Сегодня, 15:13
      +1
      Многие в Германии считают большой ошибкой отказ от российского голубого топлива
      Американские власти считают иначе, вот по этому и покупаете дорогой заморский.
      1. frruc
        frruc Сегодня, 16:46
        0
        Политик отметил, что немецким властям необходимо возобновить поставки газа из России

        Как этот политик теперь представляет такое ? Дешевого газа уже не будет.
  2. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 14:56
    +2
    Поздно бюргер, теперь прежде чем получить дешевый газ надо будет репорации за ущерб рф заплатить, потом в ножках повалятся, а потом можно будет и об ценах поговорить, и да сп 2 сами стройте.
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 15:16
      0
      Цитата: evgen1221
      Поздно бюргер, теперь прежде чем получить дешевый газ надо будет репорации за ущерб рф заплатить, потом в ножках повалятся, а потом можно будет и об ценах поговорить, и да сп 2 сами стройте.

      Вы разговариваете с голосами в своей голове. AFD партия , которой в ближайшие лет 10 даже не светит вступление в правительственную коалицию.
      1. evgen1221
        evgen1221 Сегодня, 15:47
        0
        А я за всю германию говорю, или вы думаете что если прежнее руководство уходит то страна автоматом анулирует все свои долги? Это так не работает.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:57
    +1
    Русский газ теперь меняем только на остров Рюген,чтобы сами ЕС овцы трубы охраняли.Француский Брест ,Аландские острова ,Шпицберген то же возьмём как гарантию безопасности РФ и контрактов.Надоели ,их оказывается обманули.
  4. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 14:58
    0
    АдГ могла бы заметно усилиться, если бы устранила незначительные противоречия с Левыми и шли бы они на выборы общей платформой.
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 15:18
      -2
      Цитата: Румaтa
      АдГ могла бы заметно усилиться, если бы устранила незначительные противоречия с Левыми и шли бы они на выборы общей платформой.

      Чаво? AFD это ультроправая партия.
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:00
    +3
    Немецкий политик: Российский газ был благословением для экономики Германии
    . На немцев и прочих ПОФИГ.
    Посмотрим как наши деятели деляги использовали то, что они называют "достоянием народа".
    Сказать, что совсем ничего не пошло на благо страны... наверно нет, но сколько они бездарно растранжирили, а то и банально украли, это вопрос не праздный, потому как они не прекращают делать то ж самое и сейчас!!!
    1. frruc
      frruc Сегодня, 16:53
      0
      "достоянием народа".... не пошло на благо страны... наверно нет, но сколько они бездарно растранжирили, а то и банально украли....

      У нас "достояние народа" -это ничье, можно разбазаривать и воровать. А население до сих пор кормят газификацией регионов.
  6. alexoff
    alexoff Сегодня, 15:38
    0
    Зачем мы помогали немцам? Ведь тот же газ гораздо выгоднее продавать втридорога! Я уж не спрашиваю куда деньги с продажи девались...