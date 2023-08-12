Российский газ был благословением для экономики (Германии) и нашего благосостояния

С началом украинского конфликта и введением антироссийских санкций европейским странам пришлось отказаться от российских энергоресурсов. Особенно сильно от этого пострадала экономика Германии, власти которой многие годы наращивали потребление российского газа.Многие в Германии считают большой ошибкой отказ от российского голубого топлива и пренебрежение своими интересами ради Украины. Одним из тех немцев, которые поддерживают это мнение, является лидер парламентской фракции «Альтернатива для Германии» Антон Барон.Политик отметил, что немецким властям необходимо возобновить поставки газа из России и отказаться от неудачной зелёной энергетической политики. Только так удастся обеспечить немецких граждан теплом, считает Барон. Он подверг критике закрытие атомных и угольных станций в стране.— сказал немецкий политик.По словам Барона, политика немецких властей в области энергетики ведёт к попаданию Германии из одной зависимости в другую. Политик добавил, что считает «чушью» разговоры о том, что, покупая газ у России, немцы якобы будут финансировать боевые действия России на Украине.