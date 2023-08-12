Украинские власти открыли регистрацию торговых судов для прохода по Черному морю без уведомления России

Украинское правительство открыло регистрацию торговых судов для прохода по временным черноморским коридорам. О создании морских коридоров в черноморском регионе без уведомления России ранее объявило командование украинских ВМС.При этом, как сообщается, владельцы и капитаны всех судов, которые, как ожидают украинские власти, будут перемещаться по этим коридорам, предупреждены о существующей опасности. Кроме того, безопасное прохождение судов по якобы обеспеченным Киевом черноморским коридорам пообещали обеспечить ВСУ. Однако, украинское руководство не уточнило, каким образом армия этой страны планирует это сделать.Несмотря на выход России из черноморской зерновой инициативы и последующую блокаду и нанесение ударов по инфраструктуре оставшихся у Украины морских портов, а также плотное минирование Украиной акватории Черного моря, киевский режим пообещал обеспечить безопасный проход судов в порты Одессы, Черноморска и Южного, а также выход стоящих там иностранных торговых судов.Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил о намерении предпринять ряд действий, направленных на возобновление функционирования так называемого "зернового коридора". Нацбанк Украины даже заложил в свой макропрогноз возобновление получения доходов от морской торговли. Однако, каким образом киевский режим планирует без участия России в "зерновой сделке" обеспечивать безопасность своей портовой инфраструктуры и беспрепятственное прохождение торговых судов, в Киеве не сообщают...