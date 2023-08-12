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Украинские власти открыли регистрацию торговых судов для прохода по Черному морю без уведомления России

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Украинские власти открыли регистрацию торговых судов для прохода по Черному морю без уведомления России

Украинское правительство открыло регистрацию торговых судов для прохода по временным черноморским коридорам. О создании морских коридоров в черноморском регионе без уведомления России ранее объявило командование украинских ВМС.


При этом, как сообщается, владельцы и капитаны всех судов, которые, как ожидают украинские власти, будут перемещаться по этим коридорам, предупреждены о существующей опасности. Кроме того, безопасное прохождение судов по якобы обеспеченным Киевом черноморским коридорам пообещали обеспечить ВСУ. Однако, украинское руководство не уточнило, каким образом армия этой страны планирует это сделать.

Несмотря на выход России из черноморской зерновой инициативы и последующую блокаду и нанесение ударов по инфраструктуре оставшихся у Украины морских портов, а также плотное минирование Украиной акватории Черного моря, киевский режим пообещал обеспечить безопасный проход судов в порты Одессы, Черноморска и Южного, а также выход стоящих там иностранных торговых судов.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил о намерении предпринять ряд действий, направленных на возобновление функционирования так называемого "зернового коридора". Нацбанк Украины даже заложил в свой макропрогноз возобновление получения доходов от морской торговли. Однако, каким образом киевский режим планирует без участия России в "зерновой сделке" обеспечивать безопасность своей портовой инфраструктуры и беспрепятственное прохождение торговых судов, в Киеве не сообщают...
Использованы фотографии:
Wikipedia/A.Savin
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34 комментария
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  1. ЗВЕРОБОЙ
    ЗВЕРОБОЙ Сегодня, 14:58
    -3
    Регистрационный знак будет выглядеть в виде круглой пристрелочной мишени с десяткой в центре и единицей по краям поля размещенной на борту судна fool
    Да, много разных неадекватов в мире...
    1. Сабуров_Александр53
      Сабуров_Александр53 Сегодня, 15:06
      +8
      Хотел бы я увидеть хоть одно перехваченное судно нашим флотом в этом коридоре, под прицелом береговых ракетных и артиллерийских постов ВСУ. Мы уже боимся подойти к о. Змеиный и получаем в борт на рейде Новороссийска. Неужели кто-то верит, что мы станем топить иностранное гражданское судно? Вся надежда лишь на страховые компании, а не на наш флот, без страховки которых мало кто сунется туда. Но если первому капитану и судовладельцу хорошо отвалят за риски, то остальные встанут в очередь. Как я хотел бы ошибаться....
      1. Евгений Иванов_5
        Евгений Иванов_5 Сегодня, 15:18
        +5
        Думаю Вы не ошибаетесь. Наш флот напоминает порт-артурскую эскадру, прикованную к базам и периодически исбиваемую беспилотниками. ОВРа у нас нет, безопасность судоходства в прибрежных зонах и даже на рейдах не обеспечивается вообще. Раньше грешили на суда, ползающие по зерновому коридору и типа, пускающие дроны. Коридора нет, а дроны уже до Новороссийска доплыли. И? А мы все пальчиками грозим патрулировать западную часть Черного моря и перехватывать суда, идущие в украинские порты. Смешно уже до слез.
      2. стар
        стар Сегодня, 15:37
        +4
        Неужели кто-то верит, что мы станем топить иностранное гражданское судно?

        Не станем, потому что ни одна страховая компания не застрахует не одно судно, а тем более его груз в этих условиях. В отсутствие кораблей топить нам будет нечего.
      3. стар
        стар Сегодня, 15:46
        +2
        Но если первому капитану и судовладельцу хорошо отвалят за риски, то остальные встанут в очередь

        Для судовладельцев - это тупо бизнес и ничего кроме. Но сколько бы им не отвалили, стоимость судна это не покроет и страховки не будет. На кой фиг так рисковать, если полным полно безопасных маршрутов вдали от Украинских берегов?
      4. Fitter65
        Fitter65 Сегодня, 16:35
        +2
        Цитата: Сабуров_Александр53
        Хотел бы я увидеть хоть одно перехваченное судно нашим флотом в этом коридоре, под прицелом береговых ракетных и артиллерийских постов ВСУ.

        Давайте сначала увидим хоть одно судно( не медицинское) идущее по этому коридору, а уж потом будете счастливо лить миазмы на наш ЧФ, вот не перехватили, а в порту потопили..
        Цитата: Евгений Иванов_5
        Думаю Вы не ошибаетесь. Наш флот напоминает порт-артурскую эскадру, прикованную к базам и периодически исбиваемую беспилотниками. ОВРа у нас нет, безопасность судоходства в прибрежных зонах и даже на рейдах не обеспечивается вообще.

        Вот ещё один из тех кому главное гавкнуть, а там хоть не рассветай, извиняюсь не гавкнуть, кукарекнуть.
        Цитата: Евгений Иванов_5
        Коридора нет, а дроны уже до Новороссийска доплыли.

        А в какой день они доплыли, если что? Да и так если взять заявленную дальность, на обеспечение связью навигацией и прочим, то вообще удивительно что они это только раз сделали. Так то прикинуть, что почём и почему - это в напряг, а вот н вентилятор набросить это пожалуйста. это мы могём....
    2. knn54
      knn54 Сегодня, 15:09
      +3
      -Нацбанк Украины даже заложил в свой макропрогноз возобновление получения доходов от морской торговли.
      Зерно давно уже не украинское.
      А Нацбанку можно по этому поводу и памятную (пусть даже обходную-10 грн.) монету выпустить.
    3. Сид2014
      Сид2014 Сегодня, 15:31
      0
      Сомневаюсь на счёт мишени. А украина просто возьмет и сделает и ничего мы не ответим, кроме страшных заявлений Медведева и угроз Шойгу! Ведь никто в мире их серьёзно не воспринимает, только мы да военкоры иногда верим, что вот-вот...
    4. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 16:38
      -2
      Прецендент уже был.
      Перехват радиопереговоров .Украинский капитан: Я проскочу зону ракетных стрельб ЧФ.Головка самонаведения ракеты П 35 : Спорим не проскочишь? Капитан : Спорим! П- 35 : Принято, идиот!Капитан :Кто идиот - я? Да не проскочил! П 35 : Идиот ,скажи спасибо что я не взяла правее на пару метров.Капитан : Спасибо.
  2. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 14:58
    +3
    Несмотря на выход России из черноморской зерновой инициативы и последующую блокаду и нанесение ударов по инфраструктуре


    Чисто символическая блокада и чисто символические удары по инфраструктуре. Уж если бить то бить по полной надо.А так инфраструктура портов цела и Украина наплевав на нашу блокаду разрешает судам заходить в свои порты при том что мы введя блокаду этому проходу реально не противодействуем . То есть мы что то там грозимся,но свои угрозы в действия не приводим или как бы приводим,но вяло и не до конца. А по Крымскому мосту каждый раз лупят не символически. Как это уже достало всё.Эти игрульки.

    По данным Baza, дым вокруг Крымского моста — это специальная дымовая завеса. Сообщалось, что никаких повреждений мост не получил. Глава Республики Крым Сергей Аксенов в своем Telegram-канале заявил, что российские системы ПВО сбили две украинские ракеты.

    «В районе Керченского пролива силами ПВО сбиты две вражеские ракеты. Крымский мост не поврежден. Прошу соблюдать спокойствие и доверять только официальным источникам информации», — написал он.

    SHOT пишет, что сейчас дым у Крымского моста рассеялся, на месте все спокойно. Движение откроют в ближайшее время.

    «ВСУ попытались атаковать Крымский мост зенитной управляемой ракетой С-200, переделанной в ударной вариант. Российскими средствами ПВО украинская ракета была своевременно обнаружена и перехвачена в воздухе. Разрушений и пострадавших нет», — заявили в Минобороны.
  3. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 14:59
    -3
    Добро пожаловать в наш уютный клуб самоубийц, если с вами что случится, мы непричем вообще, мы только приглашаем. А еще у нас травы много.
  4. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 15:00
    -1
    Терминалы в Одессе,Черноморске,Рени,Измаиле еще целы?Какой смысл идти в разгромленный порт?Если терминалы действуют,то да
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 15:11
      +3
      В Одессе зерновой нет.Но там же как били по портам.Не по всем и по чайной ложечке.Чтобы уничтожить всю инфраструктуру в портах подконтрольных Украине нужно активно пускать ракеты ,дроны и планирующие бомбы пару недель.А тут было всего лишь пара дежурных налётов.Чего явно недостаточно для уничтожения всей инфраструктуры портов.
      1. A17ttt
        A17ttt Сегодня, 15:20
        +4
        просто Российский электорат успокоился. Вот и не стали дальше нагнетать обстановку.
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:00
    -3
    Бред ВСУ можно комментировать только после поллитра,они хотябы знакомы что такое морские перевозки - владельцы судов милостыню на паперти не подают.
  6. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 15:00
    +2
    Кроме того, безопасное прохождение судов по якобы обеспеченным Киевом черноморским коридорам пообещали обеспечить ВСУ.

    Я думаю не очень то поверят капитаны торговых судов заверениям куеву!
    Ну если только отмороженные на всю голову. Или отбитые на всю голову, как знаменитый их Кличко! laughing
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 15:20
      +2
      Цитата: ваш вср 66-67
      Ну если только отмороженные на всю голову.

      И сколько зарегистрировалось? Огласите весь список, плиз!
    2. стар
      стар Сегодня, 15:39
      +1
      Я думаю не очень то поверят капитаны торговых судов заверениям куеву!

      Капитаны может и поверят, а вот собственники судов - вряд-ли.
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:02
    +1
    При этом, как сообщается, владельцы и капитаны всех судов, которые, как ожидают украинские власти, будут перемещаться по этим коридорам, предупреждены о существующей опасности. Кроме того, безопасное прохождение судов по якобы обеспеченным Киевом черноморским коридорам пообещали обеспечить ВСУ. Однако, украинское руководство не уточнило, каким образом армия этой страны планирует это сделать.
    недавно о том же писали, вот только, что то, гарантировал и их ВМС!!!??? fool
  8. Ryaruav
    Ryaruav Сегодня, 15:13
    +4
    если пойдут суда будет интересно посмотреть на реакцию кремля и чф
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 15:25
      +1
      Цитата: Ryaruav
      если пойдут суда будет интересно посмотреть на реакцию кремля и чф

      Ага. Будут реакции Пирке и Вассермана.
    2. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 15:32
      0
      Реакция Кремля уже была - чтобы не было международных скандалов били по портам Украине.Для нас совершенно безболезненно вариант.
    3. Бледар
      Бледар Сегодня, 15:47
      -2
      если пойдут суда будет интересно посмотреть на реакцию кремля и чф

      Интересная позиция. Если не будет ответки, то ты соловьем тут зальёшься по типу "ну я же говорил!!!1", а если ЧФ подобьет или перехватит иностранное судно, то ты просто тихонечко сольешься
  9. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 15:14
    0
    владельцы и капитаны всех судов, которые, как ожидают украинские власти, будут перемещаться по этим коридорам, предупреждены о существующей опасности.

    Вот и проверим КЧФ на вшивость.
  10. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 15:22
    0
    безопасный проход судов в порты Одессы, Черноморска и Южного, а также выход стоящих там иностранных торговых судов.

    Бред какой-то. Это же терводы УА и даже нейтральные. Никто и ничто не помешает КЧФ взять суда на абордаж.
    1. Escariot
      Escariot Сегодня, 16:30
      0
      Ежели КЧФ подойдёт в эти воды для абордажа, то с большой вероятностью отправится на дно. Остаётся надеяться что командиры ЧФ не столь безрассудны.
  11. james
    james Сегодня, 15:22
    +2
    Можете смеяться, но они это реализуют, а РФ достанет фломастер.
  12. фа2998
    фа2998 Сегодня, 15:26
    +2
    Цитата: Сабуров_Александр53
    Хотел бы я увидеть хоть одно перехваченное судно нашим флотом в этом коридоре, под прицелом береговых ракетных и артиллерийских постов ВСУ. Мы уже боимся подойти к о. Змеиный и получаем в борт на рейде Новороссийска. Неужели кто-то верит, что мы станем топить иностранное гражданское судно? Вся надежда лишь на страховые компании, а не на наш флот, без страховки которых мало кто сунется туда. Но если первому капитану и судовладельцу хорошо отвалят за риски, то остальные встанут в очередь. Как я хотел бы ошибаться....

    Как с языка сняли,только о этом написать.Все эти угрозы,все эти "красные линии"-все порожние понты!Они и без нас обойдутся,при абсолютном превосходстве наш флот БЕСПОМОЩНЫЙ. Для парадов на День ВМФ. hi
  13. monetam
    monetam Сегодня, 15:35
    +1
    Хм... месяц назад все те же истероиды, которые сейчас вопят о ничтожестве российского флота и о величии украинского государства и в вооружённых сил Украины, точно так же заходились в воплях о том, что вот де РФ "продлит зерновую сделку".
    Сейчас об этом старательно не вспоминают, и сменили пластинку.
    Так вот, нормального судоходства в украинские порты не будет.
    Черноморский флот и авиация РФ найдут способ- хоть, возможно, и не сразу, но заблокировать этот способ передвижения. Тем более что досмотра на этих судов уже нет, заявлениям о том, что они будут возить только зерно никто верить не обязан, и они вполне могут рассматриваться как военные цели.
  14. Fisher
    Fisher Сегодня, 15:44
    0
    Топить суда не надо. Заминировать устье Дуная и фарватер в Одессе, но на это надо решиться
    1. Escariot
      Escariot Сегодня, 16:45
      0
      Идея в принципе рабочая, но как физически это провернуть. Вряд-ли авиация сможет поставить свободнопадующие мины в устье Дуная. Пытаться поставить их с помощью подводных лодок - это очень большой риск, особенно с учётом разведки НАТО в районе и наличия противолодочных вертолетов у Украины. Минировать с помощью крылатых ракет? Что-то я не слышал о подобном.
  15. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 15:50
    0
    Подлодки в море и топить нацистов, по правилу "неограниченной подводной войны".
    1. Escariot
      Escariot Сегодня, 16:35
      +1
      Во-первых, это суда третьих стран с коими у России нет военного конфликта. По крайней мере пока нет.
      Во-вторых, "неограниченная подводная война" на море России как раз не выгодна, ибо у противника торгового флота как такового нет и вообще он от морских коммуникаций слабо зависит, а вот наших судов в мировой океане множество и они станут прекрасной целью для вспомогательных крейсеров противника.
  16. G.M.V
    G.M.V Сегодня, 16:00
    +1
    Цитата: ЗВЕРОБОЙ
    Регистрационный знак будет выглядеть в виде круглой пристрелочной мишени с десяткой в центре и единицей по краям поля размещенной на борту судна fool
    Да, много разных неадекватов в мире...

    Верно! Комрады считают что флоту требуется абордаж) - да просто объявят закрытый райончик под ракетные стрельбы и никакой вменяемый оператор не погонит судно под "случайную" ракету