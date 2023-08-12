Немецкий эксперт: Контрнаступление ВСУ рискует перейти в «войну на истощение»

Украинское контрнаступление, начавшееся два месяца назад, не принесло ВСУ результатов даже на тактическом уровне, не говоря уже о стратегических задачах. В связи с этим многие эксперты начинают рассуждать о том, чем может завершиться спланированная Киевом и Западом операция, а также, какой характер приобретут боевые действия в будущем.
В своей статье для BR24 немецкий историк и журналист Клеменс Ференкотте высказал мнение, что контрнаступление ВСУ рискует перейти в затяжную «войну на истощение».
Со слов эксперта, с начала июня украинские войска сосредоточили свое контрнаступление на трех участках фронта: в направлении Бахмута, Бердянска и Мелитополя. В то время как бои за Бахмут были направлены на то, чтобы сковать там как можно больше российских частей, наступление на двух участках южного фронта имеет целью выйти к первым основным рубежам обороны ВС РФ.
Веренкотте подчеркнул, что на данный момент украинские войска не смогли выполнить ни одной из вышеупомянутых задач. При этом по некоторым данным, пытаясь прорваться через минные поля, ВСУ уже потеряли порядка трети от переданной Западом военной техники.
Кроме того, автор статьи напоминает, что украинские войска до сих пор практически не имеют поддержки с воздуха. В то же время первые пилоты для истребителей F-16, которые обещают передать США, могут завершить свою подготовку лишь к лету следующего года.
Но и это еще не самое главное. Как выразился немецкий эксперт, не имея поддержки с воздуха в ходе наступательных операций, подразделения ВСУ регулярно подвергаются атакам российской авиации, где у ВС РФ колоссальное превосходство. При этом эффективно бороться последней у украинских военных попросту нет возможности, так как большая часть комплексов ПВО стоит на страже крупных городов.
По мнению эксперта, единственное, что сегодня более-менее получается у ВСУ – это удары ракетами и БПЛА вглубь России, а также по складам с боеприпасами и местам дислокации ВС РФ на фронте. Впрочем, как выразился немецкий журналист, и это еще нужно проверять.
В итоге, Ференкотте отметил, что в свете вышеизложенных проблем, не стоит ожидать значительного прорыва украинских вооруженных сил через многочисленные укрепленные российские оборонительные рубежи на юге и юго-востоке страны. Скорее всего, это будет затяжная война на истощение, исход которой, помимо прочего, будет зависеть от готовности западных союзников постоянно поддерживать Украину.