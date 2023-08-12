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Немецкий эксперт: Контрнаступление ВСУ рискует перейти в «войну на истощение»

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Немецкий эксперт: Контрнаступление ВСУ рискует перейти в «войну на истощение»

Украинское контрнаступление, начавшееся два месяца назад, не принесло ВСУ результатов даже на тактическом уровне, не говоря уже о стратегических задачах. В связи с этим многие эксперты начинают рассуждать о том, чем может завершиться спланированная Киевом и Западом операция, а также, какой характер приобретут боевые действия в будущем.


В своей статье для BR24 немецкий историк и журналист Клеменс Ференкотте высказал мнение, что контрнаступление ВСУ рискует перейти в затяжную «войну на истощение».

Со слов эксперта, с начала июня украинские войска сосредоточили свое контрнаступление на трех участках фронта: в направлении Бахмута, Бердянска и Мелитополя. В то время как бои за Бахмут были направлены на то, чтобы сковать там как можно больше российских частей, наступление на двух участках южного фронта имеет целью выйти к первым основным рубежам обороны ВС РФ.

Веренкотте подчеркнул, что на данный момент украинские войска не смогли выполнить ни одной из вышеупомянутых задач. При этом по некоторым данным, пытаясь прорваться через минные поля, ВСУ уже потеряли порядка трети от переданной Западом военной техники.

Кроме того, автор статьи напоминает, что украинские войска до сих пор практически не имеют поддержки с воздуха. В то же время первые пилоты для истребителей F-16, которые обещают передать США, могут завершить свою подготовку лишь к лету следующего года.

Но и это еще не самое главное. Как выразился немецкий эксперт, не имея поддержки с воздуха в ходе наступательных операций, подразделения ВСУ регулярно подвергаются атакам российской авиации, где у ВС РФ колоссальное превосходство. При этом эффективно бороться последней у украинских военных попросту нет возможности, так как большая часть комплексов ПВО стоит на страже крупных городов.

По мнению эксперта, единственное, что сегодня более-менее получается у ВСУ – это удары ракетами и БПЛА вглубь России, а также по складам с боеприпасами и местам дислокации ВС РФ на фронте. Впрочем, как выразился немецкий журналист, и это еще нужно проверять.

В итоге, Ференкотте отметил, что в свете вышеизложенных проблем, не стоит ожидать значительного прорыва украинских вооруженных сил через многочисленные укрепленные российские оборонительные рубежи на юге и юго-востоке страны. Скорее всего, это будет затяжная война на истощение, исход которой, помимо прочего, будет зависеть от готовности западных союзников постоянно поддерживать Украину.
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20 комментариев
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  1. Strannik96
    Strannik96 Сегодня, 15:10
    -1
    Наконец то потихоньку начинает доходить до западных шпециалистов, что бензину осталось мало в баке и уже лампочка загорелась а вокруг бензоколонки закрылись. Думали быстренько налетят, санкциями задушат и победа, а оказалось беда приходит со всех сторон
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 15:28
      +3
      Я не знаю,что у них этих "шпециалистов',а у нас на "Газпроме"92 нет второй день.И он подорожал на четыре рубля за месяц.Как то ближе ,что у нас в магазине и на заправке ,и почем.Чем верить в близкий крах запада
    2. Сармат Саныч
      Сармат Саныч Сегодня, 15:29
      0
  2. NG inform
    NG inform Сегодня, 15:12
    -1
    Где удары вглубь Украины? По аэродромам в Польше, заводам в Германии и Болгарии?
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 15:23
      +3
      Пока что удары по самим танкам.
      Если кто-то захочет услышать эту аудиозапись в оригинале, достаточно набрать в поисковике: «Уничтожение Леопарда в танковом бою. Политикус».Аудиозапись, рассказывающая о дуэли танков Т-90М и Леопард 2, была опубликована на сайте «Политикус» 20 июля этого года.

      А вот, собственно, и сам текст:

      «Сегодня мне технари рассказали, что один исправный Леопард 2 шестой модификации сейчас в Кубинке гоняет. С полным боекомплектом, только трак поменяли.
      А второй интересный момент: Т-90 стрелял с закрытых позиций. Начал возвращаться, ему задачу ставят на возврате - справа танк. И он башню поворачивает, фланговым огнем на 1800 метров первым снарядом, у него осколочный был заряжен, врезал в «Леопард». Вроде как бы ничего (не произошло).

      Леопард ударил в ответ бронебойным. Он попал правее пулемета, но сработала защита- новая броня активная. Она сломала снаряд, что тот даже до брони башни не добрался.

      И «девяностый» выстрелом с 1800 в правую скулу ему зарядил, в башню. Пробил сразу лобовую часть снарядом "Манго".

      Вторым снарядом, кумулятивным, туда же ударил и тоже дырка. Выскочил один механик контуженый, с перепугу перепутал стороны и прибежал к нашим. Наши его там в плен взяли.

      Так что вот так вот, обыкновенный... а...

      Леопард А4 наш Т-72 обыкновенным старым снарядом в лобовую часть башни ударил, с 1800 тоже, и с первого раза пробил его.

      Обыкновенным старым снарядом подкалиберным. Так что всё, сказки закончились, истории тоже. Пусть приезжают еще.»
      1. Владимир80
        Владимир80 Сегодня, 16:20
        0
        один исправный Леопард 2 шестой модификации сейчас в Кубинке гоняет

        Хотелось бы чтобы это оказалось правдой, а то в прошлом году постоянно "захватывали" химеры, цезари... А оказалось ложью и неумной пропагандой.
    2. frruc
      frruc Сегодня, 15:25
      +1
      NG inform ......По аэродромам в Польше, заводам в Германии и Болгарии?

      Сначала стоит разбить аналогичные объекты на украине.
    3. Сармат Саныч
      Сармат Саныч Сегодня, 15:28
      0
      Всё в порядке.

  3. Арон Заави
    Арон Заави Сегодня, 15:13
    +4
    вообще то война на истощение идет с момента отступления ВС РФ из под Киева. И г-да россияне не кидайтесь тапочками в своих военных и политиков. Главную ошибку при подготовке к войне против Украины совершили аналитики ваших спец.служб.
    1. Сармат Саныч
      Сармат Саныч Сегодня, 15:24
      -1
      и да, израильтяне, не кидайтесь тапочками, главную ошибку совершили политики и спецслужбы ваших американских и британских хозяев, именно поэтому снарядные, РПГ/ПТРК/ПЗРК/САУ/гаубичные и прочие запасы(включая ракеты для ПВО) всего НАТО уже истощены, все экономики Запада падат по промпроизводству и так далее.

      При этом росснарядные/ПВОшные/ракетные и прочие военнве производственные мощности многократно превосходят соответствующие мощности всего 1-миллиардного Запада, а ВВП РФ во 2 кв.взлетел на +4,9%, промпроизводство за июнь(г/г) взметнулось на ошеломляющие ПЛЮС 11,2%, похожая картина и по июлю, максимальный рост в истории поанеты за крайние 15 лет.

      К сожалению, западная аналитика и управленческие компетенции за последние 20 лет невероятно деградировали, ВПР их сделало как котят
      1. Арон Заави
        Арон Заави Сегодня, 15:35
        +2
        Цитата: Сармат Саныч
        и да, израильтяне, не кидайтесь тапочками, главную ошибку совершили политики и спецслужбы ваших американских и британских хозяев, именно поэтому снарядные, РПГ/ПТРК/ПЗРК/САУ/гаубичные и прочие запасы(включая ракеты для ПВО) всего НАТО уже истощены, все экономики Запада падат по промпроизводству и так далее.

        При этом росснарядные/ПВОшные/ракетные и прочие военнве производственные мощности многократно превосходят соответствующие мощности всего 1-миллиардного Запада, а ВВП РФ во 2 кв.взлетел на +4,9%, промпроизводство за июнь(г/г) взметнулось на ошеломляющие ПЛЮС 11,2%, похожая картина и по июлю, максимальный рост в истории поанеты за крайние 15 лет.

        К сожалению, западная аналитика и управленческие компетенции за последние 20 лет невероятно деградировали, ВПР их сделало как котят

        Ну кто бы спорил. request
      2. Oleg Fedechkin
        Oleg Fedechkin Сегодня, 15:52
        +1
        Да все отлично, только рубль обесценился на 50%!! А так, все хорошо прекрасная маркиза!! :-)
      3. Владимир80
        Владимир80 Сегодня, 16:22
        -1
        росснарядные/ПВОшные/ракетные и прочие военнве производственные мощности многократно превосходят соответствующие мощности всего 1-миллиардного Запада

        Теперь понятно почему Авдеевку полтора года взять не можем...
    2. frruc
      frruc Сегодня, 15:28
      +4
      Арон Заави ....Главную ошибку при подготовке к войне против Украины совершили аналитики ваших спец.служб.

      Главную ошибку сделало руководство страны, не начав эту операцию в 2015г.
      А наши аналитики и разведка знали на тот момент текущую ситуацию и расклад сил.
    3. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 15:31
      0
      Цитата: Арон Заави
      Главную ошибку при подготовке к войне против Украины совершили аналитики ваших спец.служб.

      Самое смешное, что благородный дон Ходарёнок у Соловьёва в начале февраля 2022 года очень убедительно доказал, что РФ не нападёт на УА т.к. она к этому не готова от слова абсолютно.
      1. frruc
        frruc Сегодня, 15:47
        +1
        дон Ходарёнок у Соловьёва в начале февраля 2022 года очень убедительно доказал.....

        Подготовка к конфликту с обоих сторон активно шла продолжительное время, все знали, что это случится рано или поздно, в чем наша армия и убедилась в последствии.
  4. антивирус
    антивирус Сегодня, 15:25
    0
    Не стоит надеяться. НестоИт надежда.
    И надежда умирпет последней.
    Я как то печалился летом 22г,что мы не можем денацификации и демилитаризации добраться "поплану".
    У тех тоже были планы?
  5. эльбрус
    эльбрус Сегодня, 15:26
    +1
    так это и есть заявленная цель сша и их сателлитов, и консенсус уже был достигнут 24.02.22, а не после жестов "доброй воли"
  6. lukash66
    lukash66 Сегодня, 15:55
    0
    Да ладно вам копья ломать, всю дорогу РИ/СССР/РФ казались чем то аморфным, колоссом на глиняных ногах. И ничего, как то все обламывались. Конечно хочется с места в карьер, всех в труху. Но у НАС так не бывает. К сожалению. Долго запрягаем и всю дорогу надежда на русский авось. Ну и конечно на РУССКИЙ народ.
  7. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 16:27
    -1
    Цитата: lukash66
    и конечно на РУССКИЙ народ

    Уточните пожалуйста: на русский народ, или на русский народ который на самокатах в Казахстан побежит, или на русский народ который нерусский потому что паспорт получил а язык не выучил?