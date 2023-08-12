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Ставший аванпостом притопленный корабль вызывает эскалацию между Китаем и Филиппинами

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Ставший аванпостом притопленный корабль вызывает эскалацию между Китаем и Филиппинами

Китай распространяет свою юрисдикцию на обширные морские пространства у своих континентальных границ. В частности, Пекин претендует на контроль над второй отмелью Томаса, расположенной в гряде островов Спратли. Однако свои притязания в отношении этой территории имеют и Филиппины.


Для закрепления своих претензий Пекин в 1995 году разместил военных на рифе Мисчиф и впоследствии возвел здесь базу, а Манила в 1999 году в качестве ответа на брошенный вызов притопила на соседней отмели Аюнгин десантный корабль BRP Sierra Madre времен Второй мировой войны, ставший аванпостом в оспариваемой зоне. Отсюда около 200 км до филиппинского острова Палаван и 1000 км до китайского Хайнаня.

Вокруг этого аванпоста разгорается крупный скандал. 5 августа береговая охрана КНР использовала водометы против филиппинского судна снабжения, чтобы заблокировать поставку продовольствия, воды, топлива и других припасов на Sierra Madre. Во время инцидента никто не пострадал.

Но Манила резко осудила действия Китая, призванные затруднить доступ к заставе, назвав их «чрезмерными и оскорбительными». В свою очередь, КНР снова попросила Филиппины отбуксировать ржавый военный корабль. В ответ Манила заявила о намерении усилить свое присутствие на отмели.

Госдепартамент США заявил, что использование водомета китайской стороной «является нарушением международного права и ставит под угрозу мир и стабильность в регионе», подтвердив при этом, что Вашингтон выполнит условия пакта о взаимной обороне с Филиппинами 1951 года.

КНР в ответ раскритиковала Вашингтон за консолидацию своих союзников для дальнейшей эскалации ситуации в спорной локации:

Южно-Китайское море не является сафари-парком для стран за пределами региона, чтобы причинять вред и сеять разногласия.


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2 комментария
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  1. михаилл
    михаилл Сегодня, 16:13
    +2
    "Чем ближе подходил пароход к необычной гавани, тем чаще встречались на пути печальные обломки кораблей. Здесь были разбитые, искалеченные, полусгнившие суда всех стран и народов. Вот пирога из целого куска дерева… А вот один скелет рыбачьего барка: наружная обшивка обвалилась, шпангоуты торчали, как обнаженные ребра, и килевая часть походила на рыбий спинной хребет… Еще дальше виднелись более или менее сохранившиеся суда: барки, шхуны, тендеры, фрегаты, галеры… Ржавый современный пароход стоял бок о бок с португальской каравеллой шестнадцатого века. Она имела красивые изогнутые корабельные линии. Низкий борт возвышался затейливыми надстройками на носу и корме. Стержень руля проходил сквозь всю корму, по серединам бортов были отверстия для весел. «Санта Мария» – отчетливо виднелось на борту.
    – Удивительно! – воскликнул Гатлинг. – Почти на таком же судне плыл Колумб, и одна из его каравелл также называлась «Санта Мария», две другие – «Пинта» и «Нина». А вот смотрите, – и дальнозоркий Гатлинг прочитал на борту линейного корабля: – «Генри». Дальше, видите, трехпалубное судно: «Суверен морей» и «1637 год» на его борту. А между ними колесный пароход первой половины девятнадцатого века – не более пятидесяти метров длины.
    Проход между судами становился все ýже. Несколько раз пароход останавливался, натыкаясь на крупные обломки, наконец остановился совершенно, подойдя вплотную к сплошной массе тесно прижатых друг к другу кораблей, как бы слившихся в своеобразный остров."(Александр Беляев. «Остров Погибших Кораблей»)
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:18
    0
    Carlos Sala переводи ,понятно что филлипинцы ругаются ,но как то неактивненько! hi drinks