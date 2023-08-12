Ставший аванпостом притопленный корабль вызывает эскалацию между Китаем и Филиппинами

Южно-Китайское море не является сафари-парком для стран за пределами региона, чтобы причинять вред и сеять разногласия.

Китай распространяет свою юрисдикцию на обширные морские пространства у своих континентальных границ. В частности, Пекин претендует на контроль над второй отмелью Томаса, расположенной в гряде островов Спратли. Однако свои притязания в отношении этой территории имеют и Филиппины.Для закрепления своих претензий Пекин в 1995 году разместил военных на рифе Мисчиф и впоследствии возвел здесь базу, а Манила в 1999 году в качестве ответа на брошенный вызов притопила на соседней отмели Аюнгин десантный корабль BRP Sierra Madre времен Второй мировой войны, ставший аванпостом в оспариваемой зоне. Отсюда около 200 км до филиппинского острова Палаван и 1000 км до китайского Хайнаня.Вокруг этого аванпоста разгорается крупный скандал. 5 августа береговая охрана КНР использовала водометы против филиппинского судна снабжения, чтобы заблокировать поставку продовольствия, воды, топлива и других припасов на Sierra Madre. Во время инцидента никто не пострадал.Но Манила резко осудила действия Китая, призванные затруднить доступ к заставе, назвав их «чрезмерными и оскорбительными». В свою очередь, КНР снова попросила Филиппины отбуксировать ржавый военный корабль. В ответ Манила заявила о намерении усилить свое присутствие на отмели.Госдепартамент США заявил, что использование водомета китайской стороной «является нарушением международного права и ставит под угрозу мир и стабильность в регионе», подтвердив при этом, что Вашингтон выполнит условия пакта о взаимной обороне с Филиппинами 1951 года.КНР в ответ раскритиковала Вашингтон за консолидацию своих союзников для дальнейшей эскалации ситуации в спорной локации: