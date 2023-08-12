В конце июля в Республике Нигер, расположенной в Западной Африке, произошел госпереворот, в результате которого действующий марионеточный президент Мохамед Базум был смещен, а к власти пришли военные. Первым делом они стали разрывать дипотношения с западными странами и потребовали от Франции, которая все предыдущее время беспощадно выкачивала ресурсы из своей бывшей колонии, превратив ее в одну из беднейших стран мира, вывести свои войска из страны. Народ Нигера, особенно молодежь, в основном поддержали очередной шаг в приобретении независимости.Естественно, совсем иной была реакция Запада, особенно Парижа, который потерял источник дешевого урана для своих АЭС и золотые прииски. Вашингтон, Брюссель, ряд других западных стран потребовали от новых властей Нигера вернуть власть «законно избранному» президенту, пригрозив в противном случае военной интервенцией. В свою очередь, руководство соседних Мали, Буркина-Фасо и Гвинеи, где в предыдущие годы также прошли военные перевороты, предупредили, что любое иностранное вторжение в Нигер будет приравнено к объявлению войны и с их странами.Ввязываться в очередной военный конфликт страны Запада пока что не рискуют. Зато с ультиматумом в отношении новых властей Нигера выступили подконтрольные западным неоколонизаторам государства так называемого Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАК). Организация под давлением Запада призвала нигерийских военных вернуть свергнутого президента Мохамеда Базума в его кресло, в ином случае пригрозила военной интервенцией.Сегодня в Республике Гана должна была состояться встреча командующих армиями западноафриканских стран, на которой планировалось обсудить планы военной интервенции коалиционных войск ЭКОВАК в Нигер. Однако, как сообщает арабский телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники, заседание военачальников было перенесено на следующую неделю.Причина переноса встречи оказалась банальной: вооруженные силы западноафриканских стран ЭКОВАС оказались не готовы к интервенции в Нигер по причине… почти полного отсутствия у этих государств регулярных армий. Издание сообщает, что усилия по созданию собственных военных формирований в западноафриканских странах, предпринимаемые ими последние несколько лет, успехом не увенчались из-за проблем с финансированием и логистикой. Естественно, откуда у остающихся по сути западными колониями африканских государств свободные ресурсы, когда бывшие метрополии продолжают их разграбление.Единственной страной, которая назвала число военнослужащих, готовых предоставить для интервенции в Нигер, оказался Кот-д'Ивуар. Президент Алассан Уаттара пообещал предоставить «невиданную армию» в количестве 850 солдат. Другие члены ЭКОВАС, такие как Бенин и Сенегал, пока заявили только о готовности привлечь своих военных, но точное их число не назвали. Гамбия и Либерия еще не приняли решение. Большинство стран, в том числе крупнейшая по численности в регионе Нигерия, пока воздерживались от комментариев на эту тему, указывает Al Arabiya.Телеканал со ссылкой на аналитиков по безопасности отмечает, что формирование объединенных вооруженных сил ЭКОВАС может занять «недели или больше». Пока что государства объединения намереваются продолжить переговоры по ситуации в Нигере.Живущий в сейчас в Москве журналист-международник российско-сирийского происхождения Аббас Джума заявил, что если иностранная интервенция в Нигер произойдет, есть большая вероятность, что новые власти попросят помощь у ЧВК «Вагнер», и скорее всего, они ее быстро получат. К слову, на многочисленных митингах, регулярно проходящих в Нигере в поддержку новых властей, молодые люди демонстрируют флаги России и «Вагнера». Им хорошо известен опыт некоторых африканских государств, которые после освобождения от неоколониальных правителей успешно защищают «инструкторы» российской ЧВК, одновременно помогая формировать собственные боеспособные вооруженные силы.