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В Калининградской области потерпел крушение самолет Су-30

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В Калининградской области потерпел крушение самолет Су-30

Двухместный истребитель Су-30 российской армии потерпел крушение при выполнении учебно-тренировочного полета в безлюдном месте на территории Калининградской области. Полет выполнялся без боекомплекта. Экипаж самолета, к сожалению, погиб. По предварительным данным, озвученным командованием Западного военного округа, причиной крушения самолета стала возникшая техническая неисправность.


Истребитель Су-30СМ относится к 4+++ поколению и предназначен для обеспечения господства в воздушном пространстве и блокирования военных аэродромов противника. Кроме того, машина может использоваться для обеспечения переобучения летчиков пилотированию истребителей современного поколения. Самолет является разработкой КБ "Сухого". Предшественником этой модели боевого самолета является Су-27. Тактико-технические характеристики Су-30 не разглашаются из-за режима секретности, так как эта боевая машина состоит на вооружении ВКС России.

Ранее сообщалось о падении в море самолета Су-25. Инцидент произошел на небольшом расстоянии от береговой линии в Азовском море в Ейском лимане. Летчику удалось катапультироваться, однако, несмотря на предпринятые попытки реанимировать, он погиб.

Как сообщает командование Южного военного округа, самолет Су-25 потерпел крушение при выполнении учебного полета, предварительно, причиной крушения стал отказ двигателя.
Использованы фотографии:
Минобороны России
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14 комментариев
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  1. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 16:00
    +2
    искренние соболезнования родным и близким
    1. frruc
      frruc Сегодня, 16:32
      +1
      самолет Су-25 потерпел крушение... причиной крушения стал отказ двигателя.

      На Су-25 имеется два ТРД Р-95Ш, тягой 2х4100 и много было случаев, когда штурмовик тянул до аэродрома на одном исправном движке и с многочисленными повреждениями от попаданий средствами ПВО.
      Су-30 потерпел крушение при выполнении учебно-тренировочного полета ....

      Сегодня выходной и праздничный день для ВВС. Какие тренировочные полеты, непонятно. Соболезнования родным и близким.
      1. invisible_man
        invisible_man Сегодня, 16:44
        0
        Скорее всего отрабатывали полеты на малых и сверхмалых. Как в зоне СВО. Поэтому и не успели катапультироваться.
    2. knn54
      knn54 Сегодня, 16:36
      0
      В НЕКОТОРЫХ случаях как минимум,ДВЕ неисправности-плюс отказ системы катапультирования.
      Хочется рассказать один случай почти полувековой давности.
      Перед полетами летчик обязан ужинать и вдень полетов завтракать ТОЛЬКО в в столовой для летного состава.И никаких излишеств.
      В описываем случае к летчику вечером приехала невеста или жена.
      Буду краток-погиб пилот,разбился МиГ 21
  2. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 16:01
    +1
    Экипаж самолета, к сожалению, погиб.

    Ну как же так! Почему не катапультировались?
    Соболезнования родным и близким погибшего экипажа!
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 16:24
      0
      возможно уводили в поле самолет, там поселок на поселке, плюс трасса рядом
  3. Neo-9947
    Neo-9947 Сегодня, 16:13
    -1
    Тактико-технические характеристики Су-30 не разглашаются из-за режима секретности, так как эта боевая машина состоит на вооружении ВКС России.

    Не понял.
    Да и шутки в данном случае не уместны.
  4. Комментарий был удален.
  5. Арон Заави
    Арон Заави Сегодня, 16:15
    0
    Война всегда ведет к увелечению аварий при подготовке л/с. Это уже 8-й разбившийся над территорией РФ с начала года.
    1. Escariot
      Escariot Сегодня, 16:22
      0
      Однако непонятно счёт именно это связано: с более активной подготовкой личного состава или с общим дефицитом ремонта.
      1. Арон Заави
        Арон Заави Сегодня, 16:33
        +1
        Цитата: Escariot
        Однако непонятно счёт именно это связано: с более активной подготовкой личного состава или с общим дефицитом ремонта.

        В годы ВОВ до трети потерь в ВВС РККА были не боевые. Износ техники, усталость л/с, спешка с подготовкой молодых летчиков. Обычный комплекс проблем.
    2. bober1982
      bober1982 Сегодня, 16:28
      0
      Цитата: Арон Заави
      Война всегда ведет к увелечению аварий при подготовке л/с. Это уже 8-й разбившийся над территорией РФ с начала года.

      Глупостей не говорите.
      В советских ВВС годовые потери составляли до дивизии,80-100 единиц авиатехники,афганские потери не входили в этот список.
      1. Арон Заави
        Арон Заави Сегодня, 16:30
        0
        Цитата: bober1982
        Цитата: Арон Заави
        Война всегда ведет к увелечению аварий при подготовке л/с. Это уже 8-й разбившийся над территорией РФ с начала года.

        Глупостей не говорите.
        В советских ВВС годовые потери составляли до дивизии,80-100 единиц авиатехники,афганские потери не входили в этот список.

        Этого просто не может быть. Вы озвучиваете не реальные цифры потерь для авиации в мирное время.
        1. bober1982
          bober1982 Сегодня, 16:40
          +1
          Поздравляю Вас с Днем ВВС ! Желаю мирного неба над головой.
        2. Piramidon
          Piramidon Сегодня, 16:43
          0
          Цитата: Арон Заави
          Вы озвучиваете не реальные цифры потерь для авиации в мирное время.

          Озвучьте реальные. В то время интернета не было, а в "Правде" и "Красной звезде" об этом не писали и в программе "Время" не сообщали.