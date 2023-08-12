В Калининградской области потерпел крушение самолет Су-30

Двухместный истребитель Су-30 российской армии потерпел крушение при выполнении учебно-тренировочного полета в безлюдном месте на территории Калининградской области. Полет выполнялся без боекомплекта. Экипаж самолета, к сожалению, погиб. По предварительным данным, озвученным командованием Западного военного округа, причиной крушения самолета стала возникшая техническая неисправность.Истребитель Су-30СМ относится к 4+++ поколению и предназначен для обеспечения господства в воздушном пространстве и блокирования военных аэродромов противника. Кроме того, машина может использоваться для обеспечения переобучения летчиков пилотированию истребителей современного поколения. Самолет является разработкой КБ "Сухого". Предшественником этой модели боевого самолета является Су-27. Тактико-технические характеристики Су-30 не разглашаются из-за режима секретности, так как эта боевая машина состоит на вооружении ВКС России.Ранее сообщалось о падении в море самолета Су-25. Инцидент произошел на небольшом расстоянии от береговой линии в Азовском море в Ейском лимане. Летчику удалось катапультироваться, однако, несмотря на предпринятые попытки реанимировать, он погиб.Как сообщает командование Южного военного округа, самолет Су-25 потерпел крушение при выполнении учебного полета, предварительно, причиной крушения стал отказ двигателя.