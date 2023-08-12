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Guardian: атаки украинских беспилотников на Москву преследовали двойную цель

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Guardian: атаки украинских беспилотников на Москву преследовали двойную цель

Атаки украинских беспилотников на Москву преследовали двойную цель. С одной стороны, они должны были поднять боевой дух среди украинцев на фоне неудач на фронте, а с другой – заставить россиян задуматься за тем, способны ли власти их защитить.


Об этом говорится в статье, опубликованной в британской газете The Guardian, авторы которой ссылаются на сотрудников Министерства обороны Украины.

Киевский режим, по мнению СМИ Британии, таким способом демонстрирует свою техническую способность поразить столицу России – место, где принимаются стратегические решения. С другой стороны, Киев пытается показать каждому жителю России, что вооруженный конфликт может не обойти его стороной.


Журналисты из Британии сомневаются в действенности подобных методов для достижения этих двух поставленных целей, особенно это касается второй. Дело в том, что оказать на граждан России существенное психологическое воздействие почему-то не удалось. Многие из них привыкли к сообщениям об атаках в глубине российской территории, они больше не шокируют их. Зачастую россияне попросту игнорируют информацию о дронах.

Да, Украина может ударить по Москве, это теперь все знают. Но что с того?

- приводит ход их рассуждений военный эксперт Сэмюэл Бендетт из британского Центра военно-морского анализа, называя атаки дронов на Москву «социально-культурным» ответом ВСУ на удары ВС России по энергетической и оборонной инфраструктуре Украины.
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8 комментариев
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  1. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 16:06
    +3
    ЯУ по нацистской Украине должен преследовать одну единственную цель показать укронацистам, что их ждёт...
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 16:31
      -1
      Цитата: Иезекиль 25-17
      ЯУ по нацистской Украине должен преследовать одну единственную цель показать укронацистам, что их ждёт...

      Пока что остался ещё вагон и маленькая тележка конвенциональных ср-в, но:
      Путин: «По большому счету, всерьез пока еще ничего не начинали»
  2. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 16:06
    +5
    Киевский режим, по мнению СМИ Британии, таким способом демонстрирует свою техническую способность поразить столицу России – место, где принимаются стратегические решения


    А как обстоят дела с поражением мест, где принимаются стратегические решения в куеве?
    Почему не сотрут с лица земли все эти сбу, мо окраины и прочее?
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 16:18
    0
    К войне и опасности люди привыкают.Да,поначалу вызывало негодование и недоумение
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 16:29
      +2
      Цитата: dmi.pris1
      К войне и опасности люди привыкают.Да,поначалу вызывало негодование и недоумение

      У психически нормальных это вызвало требование к властям нанести мощные ответные удары.
      1. Хорон
        Хорон Сегодня, 16:45
        0
        Цитата: Румaтa
        Цитата: dmi.pris1
        К войне и опасности люди привыкают.Да,поначалу вызывало негодование и недоумение

        У психически нормальных это вызвало требование к властям нанести мощные ответные удары.

        "...по центрам принятия решений"
        А вообще от терактов такого типа и с таким обеспечением защитить всю территорию страны невозможно, обязательно будут дыры которыми сможет воспользоваться противник. Тем более что противнику не только помогают информационно и технически, но и дают индульгенцию на любые действия.
  4. knn54
    knn54 Сегодня, 16:23
    0
    -атаки украинских беспилотников
    А кто сказал/доказал,что они украинские?
    Собрали где нибудь в российской мастерской,вывезли в чисто поле или на опушку леса.И запустили.
    Легче всего сказать что из Харьковской/Черниговской области. Т.е ВО ВСЕМ виновато ПВО.
    А кто нибудь отследил траектории полетов?.Лично я сомневаюсь.
    1. Alien From
      Alien From Сегодня, 16:47
      0
      Полностью с вами согласен! hi быстро только тролли гоняют.....лысого!