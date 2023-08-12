Guardian: атаки украинских беспилотников на Москву преследовали двойную цель

Да, Украина может ударить по Москве, это теперь все знают. Но что с того?

Атаки украинских беспилотников на Москву преследовали двойную цель. С одной стороны, они должны были поднять боевой дух среди украинцев на фоне неудач на фронте, а с другой – заставить россиян задуматься за тем, способны ли власти их защитить.Об этом говорится в статье, опубликованной в британской газете The Guardian, авторы которой ссылаются на сотрудников Министерства обороны Украины.Киевский режим, по мнению СМИ Британии, таким способом демонстрирует свою техническую способность поразить столицу России – место, где принимаются стратегические решения. С другой стороны, Киев пытается показать каждому жителю России, что вооруженный конфликт может не обойти его стороной.Журналисты из Британии сомневаются в действенности подобных методов для достижения этих двух поставленных целей, особенно это касается второй. Дело в том, что оказать на граждан России существенное психологическое воздействие почему-то не удалось. Многие из них привыкли к сообщениям об атаках в глубине российской территории, они больше не шокируют их. Зачастую россияне попросту игнорируют информацию о дронах - приводит ход их рассуждений военный эксперт Сэмюэл Бендетт из британского Центра военно-морского анализа, называя атаки дронов на Москву «социально-культурным» ответом ВСУ на удары ВС России по энергетической и оборонной инфраструктуре Украины.