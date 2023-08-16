Половецкий хан Котян Сутоевич

Половецкий воин
Половцы (самоназвание кыпчаки) – это сложный по составу этнос, относящийся к тюркской племенной группе и неотъемлемый компонент всей непростой политической истории домонгольской Руси, в частности, периода ее раздробленности и борьбе русских князей за уделы* и верховенство в княжеской иерархии. И даже несмотря на привычный нам образ половцев во многих русских летописях, как безусловного врага, этих степных кочевников нередко можно встретить как союзников древнерусских князей.
Преследование бегущих половцев русскими войсками до реки Хорол (1107 г.). Конец XV века. Оригинал летописи находится в библиотеке Академии наук в Санкт-Петербурге
У русских границ первое появление половцев относят к 1055 году, когда Переяславльский князь Всеволод Ярославич*, возвращаясь из похода, встретил в степи каких-то доселе никому не известных кочевников. Первая встреча прошла мирно – стороны даже обменялись подарками и вскоре мирно разъехались, каждая в свои пределы. Но уже позже, находясь в непосредственной близости от границ русских княжеств, они все же оказывали существенное влияние на ход истории всей домонгольской Руси.
Желтым цветом выделена территория Кумании (Дешт-и-кипчак) около 1200 года н. э.
Но всего лишь через несколько лет этим кочевникам пришлось выйти на подмостки истории и сыграть значительную роль в жизни всей Восточной Европы, став для древнерусских князей жестокими наемниками в их междоусобных войнах и превратившись для них в грозных врагов и ненадежных союзников. Пребывание на небольшом отрезке истории степных кочевников, так внезапно появившихся и так же внезапно растворившихся в венгерском королевстве в относительно короткий отрезок времени, для хронистов тех времен не осталось незамеченным, а вопросы, кем они были и откуда пришли, по сей день волнуют историков.
Имена некоторых половецких предводителей часто встречаются в древнерусских летописях на протяжении всего т. н. «половецкого периода» – чаще всего они были связаны с русскими князьями родственными отношениями. Но даже родство не гарантировало прочных и добрососедских отношений с половцами – эти династические браки для половцев, как правило, ничего не значили.
Половцы, воюющие с Русью. Из Радзивилловской летописи XIII века
Вот что о династических браках пишет отечественный исследователь Ю. В. Селезнев:
«Русские князья охотно роднились с половцами. На половчанках были женаты такие выдающиеся русские правители как Юрий Долгорукий, Мстислав Удалой, отец Александра Невского Ярослав Всеволодович».
Но такое серьезное взаимодействие и взаимовлияние между Русью и половцами происходило не только на уровне правителей, но и среди простого населения. Подобное взаимовлияние между оседлыми славянами-земледельцами и кочевниками-половцами прослеживается в наличии общих захоронений и погребальных обрядов – у кочевников начинают появляться захоронения без коня – так, как это делают славяне.
К тому же, по всей видимости, постоянная метисация пограничного населения оказывала влияние и на антропологический облик людей, так, например, советский историк В. В. Мавродин считает, что часть славянского приграничного населения начинала приобретать монголоидные черты (при том условии, что половцы были монголоидами), а половцы подвергались процессу ославянивания.
Изображение половцев в Радзивилловской летописи
Интересное предположение делает отечественный историк-востоковед и этнолог Л. Н. Гумилев:
«Смешение русского и половецкого населения происходило не на популяционном, а на организационном уровне, т. е. дети от смешанных браков не давали начало новому этносу, а входили в тот этнос, в котором они воспитывались».
Но мирное сосуществование оседлых и кочевников продолжалась недолго – начало «отношениям» положил набег половцев в 1061 году под предводительством хана Искала на Переяславское княжество, где князь Всеволод Ярославович потерпел поражение, села были разграблены, а люди уведены в полон.
Спустя три года половцы совершили новый набег, но были разгромлены Изяславом Ярославичем и понесли большие потери, среди убитых в сражении был и хан Искал.
Но мирное сосуществование оседлых и кочевников продолжалась недолго – начало «отношениям» положил набег половцев в 1061 году под предводительством хана Искала на Переяславское княжество, где князь Всеволод Ярославович потерпел поражение, села были разграблены, а люди уведены в полон.
Спустя три года половцы совершили новый набег, но были разгромлены Изяславом Ярославичем и понесли большие потери, среди убитых в сражении был и хан Искал.
Нападение половецкого войска князя Боняка на Киев; поджог княжеских и монастырских строений (1096 г). Радзивиловская летопись, конец XV века. Оригинал летописи находится в библиотеке Академии наук в Санкт-Петербурге
Но подобный калейдоскоп нападений продолжался всю эпоху соседства Руси со степными кочевниками. Если же противные стороны и заключали между собой какой-то мир, то он всегда был непрочным – во время такого непрочного перемирия противники всегда использовали временную передышку исключительно лишь для того, чтобы накопить еще больше силы для новой войны друг с другом.
В конечном итоге взаимная борьба Древней Руси и кочевников-половцев истощила силы двух народов и сделала их легкой добычей для монгольских захватчиков, вторгшихся на территорию Руси в первой трети XIII века.
Вот как описывает русско-половецкие отношения историк Л. Н. Гумилев:
«При подборе сведений о русско-половецких столкновениях по Лаврентьевской летописи оказывается, что за 180 лет (1055–1236 гг.) половцы нападали на Русь 12 раз, русичи на половцев – 12 раз, а совместных русско-половецких операций в междоусобных войнах было 30».
Но есть и взгляд А. Ю. Якубовского (1886–1953) – российского и советского историка, который в 1932 году писал:
«Историография, заполненная рассказами о военных столкновениях с половцами (куманами), не сумела заметить того факта, что для отношений между русскими княжествами и Половецкой степью более характерными и нормальными являются не войны и набеги, а интенсивный товарообмен».
В историографии нередко все еще появляются стереотипы об извечном противостоянии леса и степи – оседлых земледельцев и скотоводов-кочевников, где последним отведена второстепенная и совсем непривлекательная роль внешней разрушительной силы, которая своим постоянным вмешательством нарушала нормальное развитие Древнерусского государства, при этом древние летописцы не забывают награждать кочевников-половцев такими словами как «безбожники», «окаянные» и проч.
Половецкий лучник
Но из этого общего ряда половецких вождей было и исключение – это вождь приднепровских половцев хан Котян, который представляет собой пусть и не абсолютное, но все же исключение.
Хан Котян Сутоевич
Его имя звучит как Иван Васильевич, и о жизни этого половецкого хана известно очень и очень немного – его биография в основном известна по русским и венгерским источникам, т. е. в тех странах, где запомнился он современникам больше всего.
Имя половецкого хана Котяна в русских летописях впервые упоминается в 1205 году, когда он вместе со своим братом Самоугром во время неудачного похода Рюрика Ростиславича на Галич чуть было не попали в плен. «Собравшю же Рюрику Половци и Руси много и прииде на Галичь...» – повествует Галицко-Волынская летопись.
К началу 1220 года польско-венгерское войско вторглось на территорию волынского княжества, и на помощь князю Даниилу Галицкому пришел Мстислав Удалой, которому половецкий хан Котян приходился тестем, со своими половецкими отрядами, что заставило вторгнувшиеся войско отступить. А уже через некоторое время половцы помогли Мстиславу отвоевать назад Галич, который перед этим был захвачен венграми.
Но в 20-х годах XIII века на территории Половецкой степи (Дешт-и-Кипчак) появляются кочевники-монголы, одной из первых жертв которых становится крупное государство в Центральной Азии – Хорезм.
После взятия и разграбления Хорезма и смерти его правителя Ала ад-Дина Мухаммеда II Чингисхан дал поручение своим полководцам Джэбэ и Субэдэю продолжить дальнейшие завоевания и вторгнуться через Кавказ на территорию Восточной Европы, где они столкнулись с объединенными силами аланов и половцев.
Не достигнув военных побед, монголы хитростью, одарив половцев подарками, уговорили их покинуть аланов, сказав им, что «мы и вы одного рода», после чего разбили аланов, а потом и ничего не ожидавших половцев. После такого коварного нападения монголов погибли подонские половецкие ханы Юрий Кончакович* и Данила Кобякович*, а остатки половецкого войска бежали и соединились с ордой приднепровского хана Котяна.
Военные походы монголов, вошедшие в историю как «нашествие татаро-монголов на Русь» были очень хорошо организованы, а самое главное – успешны. Все эти события грандиозного значения, они определили дальнейший исторический путь Руси и соседствующих с ними половцев.
Угроза дальнейшей экспансии монголов в Половецкую степь заставила половцев обратиться за помощью к своим русским соседям...
Во главе половцев Приднепровья стоял Котян Сутоевич, поэтому совсем не случайно, что он обратился за помощью в Галич к своему зятю – Мстислав Мстиславичу и попросил его и всех русских князей оказать ему поддержку против монгольской угрозы.
«Забудем прежние обиды! То разумейте, что если вы нам сегодня не поможете, то завтра татары поработят поодиночке и нас, и вас!»
Русские князья и половецкие ханы держали совет в Киеве, на котором приняли решение воевать с монголами, причем один из половецких ханов даже принял христианство, чтобы выразить свою полную нераздельность со своими русскими союзниками.
После совместного русско-половецкого совета Мстиславу, имеющему большой авторитет среди русских князей, удалось привлечь киевского, черниговского, новгород-северского, смоленского и других князей и собрать большое войско.
Битва на Калке
В мае 1223 года это объединенное войско выступило в поход, переправилось через левый берег Днепра и двинулось на восток к Дону, где и встретило передовой отряд монголов. Желая разобщить русских и половцев, как когда-то они разобщили половцев с аланами, навстречу войску монголы прислали послов.
«Слыхали мы, что вы идёте против нас, послушавши половцев, а мы вашей земли не трогали, ни городов ваших, ни сёл ваших; не на вас пришли, но пришли по воле Божией на холопов и конюхов своих половцев. Вы возьмите с нами мир; коли побегут к вам, – гоните от себя и забирайте их имение; мы слышали, что и вам они наделали много зла; мы их и за это бьём».
Русские князья посчитали, что монгольские послы специально, прибыли в русское войско, чтобы высмотреть русские силы и убили их. Тогда монголы выслали к передвигающимся войскам второе посольство, со следующим посланием:
«Вы послушали половцев и перебили послов наших; теперь идёте на нас, ну так идите; мы вас не трогали: над всеми нами Бог».
Эти послы были отпущены с миром.
Итак, 31 мая 1223 года на речке Калке в Донецкой степи произошла роковая для русско-половецкого войска битва, где объединенные русско-половецкие силы были наголову разбиты, прежде всего, из-за отсутствия элементарного единства. В ней пали многие русские князья и большинство воинов, выступивших против общего врага.
Русские летописи уверяют, что поражение началось с бегства половецкой конницы во главе с ханом Котяном, не выдержавшей стремительной атаки монголов. При отражении монгольской агрессии русские князья и половецкие ханы действовали обособленно друг от друга, каждая сторона выступала под своими знаменами и имела собственных военных предводителей.
Картина «Битва на Калке». Автор – Дмитрий Зябкин, 2007 год
А что монголы? Разгромив объединенные русско-половецкие силы, они вернулись назад в Центральную Азию, и по этому же маршруту, но уже в обратном направлении, монголы под предводительством Батыя предприняли свой Западный поход...
«Калка». Автор: Павел Рыженко. 1996 год
В Венгрии
Во время Западного похода монголов в 1238–1239 годах они снова появились в половецкой степи и разгромили наиболее крупные племенные объединения половцев, а оставшиеся племена, во главе с ханом Котяном обратились к королю Венгрии Беле IV с просьбой предоставить им убежище, пообещав принять христианство и признать законы и порядок венгерского королевства. Он передал королю Беле IV через своих посланников, что:
«он долго боролся с татарами с переменным успехом, но потерпел от них поражение и теперь просит позволения переселиться в пределы Венгрии и что он готов признать над собой власть короля и прийти в Венгрию со всеми своими родственниками и друзьями, имуществом и стадами».
Половцы прибывают в Венгрию. Средневековая иллюстрация
Бела IV благожелательно отнесся к обращению половцев, одарил послов Котяна ценными подарками и направил к половцам для сопровождения их в Венгрию монахов-доминиканцев, а осенью 1239 года венгерский король лично на границе встречал 40-тысячную орду хана Котяна. Как и было обещано, половцы приняли католическую веру и составили войско, подчинявшееся непосредственно королю Венгрии.
А вот что об этом пишет А. Б. Малышев в своей работе «Половцы в Венгрии и Золотая Орда в середине – конце XIII века»:
«В 1237 г., после тяжёлой войны с монголами и поражения от них, произошло самое крупное переселение половцев в Венгрию числом до 40 000 человек во главе с известным по русским летописям ханом Котяном. Котян дал Беле IV обещание принять католичество. Сейм венгерских баронов, ввиду опасности нападения монголов, разрешил им поселиться на восточных границах государства. Среди вновь прибывших половцев сразу началась проповедь католичества.
Интересен тот факт, что в 1220-х гг. некоторые половецкие роды переселялись в Венгрию, уже будучи окрещёнными в православие русскими священниками. Венгерские короли ещё с начала XII в. использовали половцев как наиболее надёжную опору престола в борьбе с собственной аристократией, что вызывало явное недовольство последней».
Интересен тот факт, что в 1220-х гг. некоторые половецкие роды переселялись в Венгрию, уже будучи окрещёнными в православие русскими священниками. Венгерские короли ещё с начала XII в. использовали половцев как наиболее надёжную опору престола в борьбе с собственной аристократией, что вызывало явное недовольство последней».
Прибывшие и обласканные Белой IV половцы были расселены на границах венгерского королевства, где ими была создана «буферная зона» перед стремительно продвигавшимися к границам Центральной Европы монгольскими войсками, что, однако, не спасло в будущем Венгрию от монгольского разорения.
На заметку. История половцев не ограничивается лишь одним Дешт-и-Кыпчак – они проявили себя и за пределами своей степной Родины, например, в Венгрии. Самые первые контакты половцев в Венгрии восходят к 1091 году, когда они во главе со своим ханом Копулхой совершили разбойничий набег на это королевство, но были отражены королем Ладиславом I, а попавшие к венграм в плен вскоре были освобождены и поселились в специально отведенных для них местах на территории Венгерского королевства.
Первая страница Chronicon Pictum (средневековой иллюстрированной хроники Венгерского королевства второй половины XIV века. Она представляет международный художественный стиль королевских дворов при дворе Ладислава I Венгерского), изображающая двор Ладислава I. Справа воины в восточной одежде, в том числе одетый в желтое половец
В борьбе со своими внутренними и внешними врагами венгерские короли неоднократно вступали в военные союзы с половцами и с согласия венгерских правителей многие половцы даже оставались здесь на постоянное жительство. Со временем половецкие переселенцы уже обжились на новом месте, и половецкая знать начала активно вмешиваться в дворцовые интриги, что начало вызывать недовольство у венгерской аристократии.
А в 1222 году венгерский король Андрей II даже вынужден был под давлением венгерских «баронов» ограничить права половецкой знати при венгерском дворе. Таким образом, еще задолго до монгольского нашествия на территорию Дешт-и-Кыпчак половцы проживали в Венгрии и находились на службе у венгерских королей.
Венгерский король Ладислав I (слева) сражается с половецким воином (справа). Фреска из унитарной церкви Секелидерж, Румыния
Изучение условий пребывания половцев в Венгрии и описания процессов и механизмов ассимиляции очень важны для осмысления их истории в середине ХІІІ века. Появление и проживание половцев в Венгрии во главе с ханом Котяном подробно описаны в сочинении «Горестной песни о разорении Венгерского королевства татарами»* прямым очевидцем тех событий магистром Рогерием (Magister Rogerius), который по делам церковным в это время находился в Венгрии.
Венгерский король (слева) преследует притворно отступающих половецких кавалерийских лучников (справа). Фотография словацкой росписи XIV века
Под воздействием обстоятельств многие половцы приняли христианство формально и продолжали и далее придерживаться своих традиционных погребальных традиций. Половцы отличались от венгров своими необычными прическами, одеждой и степными обычаями и именно против этих внешних проявлений повседневности начала наступление католическая церковь.
Уже позже римская курия поставила перед половцами ряд жестких требований, где им было предписано отказаться от поклонения языческим идолам, отказаться от своих причесок, которые включали в себя одну или три косички, перейти на одежду венгров, перенять оседлый образ жизни и проживать в домах. Половцам также запрещалось брить голову и оставлять чубы (бритая голова в то время была наказанием для преступников).
Забегая вперед, надо сказать, что уже через три десятилетия после прибытия Котяна в Венгрию, папа Урбан IV писал венгерским архиепископам, где приказывал им выселить из королевства тех половцев, которые еще до сих пор придерживаются языческих обрядов.
На заметку. Ассимиляция половцев в венгерскую жизнь ускорилась в XV веке, когда у них исчезла традиционная кланово-племенная социальная структура, а половецкая аристократия уже начала связывать себя с аристократией венгерской. И именно с этого времени становиться христианином стало означать становиться венгром. Здесь же надо отметить, что важным механизмом ассимиляции было включение половецкой знати во властные структуры Венгрии.
Обвиняя половцев (вероятно, обоснованно) в грабежах местного населения, вытаптывании полей и садов во время перекочевывания, венгерская аристократия относилась к половцам с очень большим недоверием. Согласно королевскому указу, половцы не допускались на государственные должности без разрешения Государственного совета, в котором имели большинство представители коренной венгерской аристократии...
А как же сложилась дальнейшая судьба Котяна и пришедших с ним половцев в венгерском королевстве?
Продвигаясь все ближе и ближе к границам Венгрии, Батый послал венгерскому королю гневное письмо, наполненное желанием поссорить венгров с прибывшими половцами и угрозами в случае неповиновения разорить Венгрию:
«Узнал я сверх того, что рабов моих куманов ты держишь под своим покровительством, посему впредь приказываю тебе не держать их у себя, чтобы из-за них я не стал против тебя. Куманам ведь легче бежать, чем тебе, так как они кочуют без домов в шатрах, могут быть и в состоянии убежать, ты же, живя в домах, имеешь земли и города, как же тебе избежать руки моей».
Снова обратимся к работе А. Б. Малышева «Половцы в Венгрии и Золотая Орда в середине – конце XIII века»:
«Хан предлагал Беле IV покориться и прогнать от себя «рабов хана» – половцев, иначе на Венгрию будет произведено нападение. Можно с твёрдой уверенностью утверждать, что ханское требование Беле IV отказаться от союза с половцами – типичный пример одного из распространённых принципов монгольской политики «разделяй и властвуй». Перед нашествием монгольское командование пыталось расколоть половецко-венгерский союз, что и случилось».
Венгерский король не пожелал подчиниться такому циничному требованию и в начале сороковых годов XIII века половцы, собравшиеся в Венгрии в большом количестве, совершили нападение на авангард монгольских войск одного из полководцев Батыя, но были разгромлены монголами. Тем не менее даже после такого поражения половцы и дальше продолжали кочевать в венгерских степях, а с ханом Котяном венгерский король Бела IV даже заключил соглашение о военной службе.
Наследник Белы IV, его сын Стефан (Иштван), будущий король Стефан V Венгерский, женился на одной из дочерей Котяна, Сейхане, взявшей после крещения имя Елизавета (Эржебет), а сам Котян получил от короля гордый титул «Dominus Cumanorum» – владыка куманов (так в Европе называли половцев), а вышеупомянутый магистр Рогерий называл Котяна королем куманов («Kuthen Cumanorum rех»).
Этот династический брак между наследником венгерского короля Стефаном и дочерью хана Котяна Елизаветой должен был уладить трения между венграми и половцами и стал залогом того, что половцы в Венгрии будут находиться в безопасности. Но венгерские «бароны» были сильно встревожены усилением власти короля, получившим в свои руки такую значительную силу, как половцы. К тому же была еще одна причина для недовольства – это послание монгольского хана к королю Беле IV.
Король Венгрии Бела IV. «Хроника Яноша Туроци»
Незадолго до монгольского вторжения в Венгрию половцам венгерскими «баронами» было предъявлено обвинение в опасных связях с монгольскими захватчиками в том, что они навлекли на Венгрию монголов, исходя из того, что в монгольских войсках был значительный процент русских и половцев, оставшихся на родине и не откочевавших на Запад.
Монгольское вторжение в Венгрию в «Chronica Hungarorum» Йоханнеса де Туроча
Сразу же после вторжения монголов на территорию Венгрии «бароны»-заговорщики в Пеште ворвались в жилье Котяна и убили его и всю его семью. По другой версии, Котян сам убил сначала своих жен, а потом заколол себя сам. Так закончилась жизнь одного из самых знаковых половецких вождей.
Это позорное для венгерской аристократии убийство Котяна, как уже было сказано выше, произошло в год монгольского вторжения в Венгрию и горько аукнулось этой стране – большинство половцев восстали и принялись разорять венгерские селения и нападать на венгерское народное ополчение, которое как раз в этот момент собиралось выступить против монголов. Король Бела IV как-то старался охладить и утихомирить их пыл, но половцы продолжая набеги, отвечали: «Это тебе за Котяна».
Крепость на вершине холма – замок Сумег в западной Венгрии. Такие оборонительные сооружения король Бела IV строил для защиты Венгерского королевства от монгольского вторжения
После злодейского убийства хана Котяна большая часть половцев отреклась от недавно принятого ими католицизма и откочевала в соседнюю Болгарию, к царю Коломану (Коломан I Асень), а другая часть, включая и Елизавету Куманскую, дочь Котяна и жену будущего венгерского короля Стефана V, осталась в Венгрии. После всех этих событий ослабленная внутренними распрями и полностью потерявшая свою обороноспособность Венгрия была разгромлена, а ее королю Беле IV пришлось бежать в хорватский Загреб...
Бегство короля Венгрии Белы IV от татар. Средневековая иллюстрированная хроника Венгерского королевства. Национальная библиотека Сечени в Будапеште
Эпилог
Не выдержав натиска монголов, так и не ставшие единым народом половцы раздробились на еще более мелкие племена, из которых часть растворилась на территориях, занятыми монголами, другая часть оказалась среди египетских мамлюков, а какая-то часть откочевала на Балканы, где после участия в болгаро-византийских войнах растворилась в пестрых наемных силах византийской армии.
Половцы были всемирно известны своими навыками верховой езды. Часть половцев, оказавшихся в Египте, стали мамлюками. Картина Я. Суходольского, 1836 год
Пройдя исторический путь без малого в 200 лет, половцы канули в лету истории, оставив после себя «каменных баб», которые ставили только в местах своего долгого пребывания, по местам находок которых можно изучить историческую географию перемещения половцев.
Половецкая «каменная баба». Курская область
Половцы окончательно ассимилировались среди венгров в XVIII веке, когда язык венгерских половцев практически перестал существовать, а турецкое завоевание и переселения населения ликвидировали уникальность этого края. Во времена Реформации в Венгрии на половецком языке была записана молитва венгерских кальвинистов, а последним человеком говорившим по-половецки, был Иштван Варро*.
Иштван Варро. Последний человек, говоривший по-половецки
А было ли бытовое влияние половцев на венгров?
Да, было! Оно выразилось в топонимике тюркского происхождения в Венгрии, где было зафиксировано около 200 названий, которые связаны с половцами, а также в заимствовании некоторых половецких слов. Половецкая шапка XVIII века и некоторые обычаи Надькуншага и Кишкуншага (исторические области Венгрии) на самом деле не относятся к средневековой степной традиции.
Потомки Котяна Сутоевича
Екатерина Венгерская (1256–1314). Королева Сербии, дочь Елизаветы Куманской.
Елизавета Сербская (1270–1331). Сербская принцесса, внучка венгерского короля Иштвана V.
Владислав Боснийский (1295–1354). Правитель Боснии.
Луиза Гессен-Кассельская (1817–1898). Королева Дании.
Александра Датская (1844–1925). Королева Великобритании и Ирландии.
Георг V (1865–1936). Король Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.
Георг VI (1895–1952). Король Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.
Елизавета II (1926–2022). Королева Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.
Карл III (род. 1948). Король Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.
И в заключении
И в заключении хотелось бы привести выдержку из статьи публициста Станислава Смагина, опубликованную им на сайте Pereformat.ru.
И потекла по августейшим европейским венам горячая степняцкая кровь... Перечислять нынешних потомков Котяна нет смысла и возможности, упомянем лишь самых известных. Кстати говоря, первый президент США Джордж Вашингтон – тоже Котянович!
Иной читатель может скептически хмыкнуть, мол, мало ли кто затесался в чью-то родословную почти восемьсот лет назад. Но ведь гипотетическое смешение русских со зваными и незваными гостями из степи если и происходило, то примерно в те же времена или чуть позже.
Так что когда очередной лорд с какой-то высокой трибуны клеймит неизбывную русскую азиатчину – стоит посоветовать ему вместо поиска соринок в чужом глазу побеспокоиться из-за наличия эпикантуса в собственном.
Информация
*Уделы. Доля члена княжеского рода в родовом владении. Уделы на Руси начали возникать с XII века в результате дробления наследственных земель. И если в странах Западной Европы существовало правило первородства (майорат), то на Руси свою долю наследовали все сыновья умершего князя.
*Всеволод Ярославич. Сын Ярослава Мудрого и шведской принцессы Игигерды. В 1046 женился на дочери византийского императора Константина IX Мономаха, от брака с которой родился Владимир Мономах – будущий великий князь. Ему приписывается первенство среди других князей, он стал использовать титул «князь всея Руси».
*Юрий Кончакович (убит монголами в 1223 году). Половецкий хан, из подонских половцев (кыпчаков), кочевавшей между Волгой и Днепром, сын хана Кончака, ставший героем «Слова о полку Игореве», тесть князя Ярослава Всеволодовича. При крещении (несторианство) получил имя Юрий.
*Данила Кобякович. Половецкий хан из приднепровских половцев, в 1223 году во время отхода к Днепру был убит монголами). Сын хана Кобяка. Крещен в несторианство.
*Иштван Варро (умер в 1770 году). Последний известный носитель половецкого (куманского языка) в Венгрии. Происходил из тех половцев, которые из-за угрозы со стороны монголов хана Батыя укрылись в Венгерском королевстве. В 1744 году участвовал в делегации ко двору императрицы Австрии Марии Терезии для получения определенных привилегий, где прочитал молитву «Отче наш» на половецком языке, чтобы дать образец их древнего языка.
*«Горестная песня о разорении Венгерского королевства татарами». Ценнейший источник по истории монгольского вторжения в Европу в 1241–1242 годах был написан в середине XIII века итальянским священником магистром Рогерием (умер в 1266 году), который служил капелланом Папской курии у кардинала Иоанна Толедского и по его поручениям он неоднократно посещал Венгрию. Рукописи «Горестной песни...» не сохранилось, современный текст реконструируется по первым печатным изданиям 1488 года.
Литература:
Мавродин В. В. «Образование Древнерусского государства и формирование древнерусской народности».
Гумилев Л. Н. «Древняя Русь и Великая степь».
Плетнева С. А. «Печенеги, торки и половцы в южнорусских степях».
Голубовский П. В. «Половцы в Венгрии».
Малышев А. Б. «Половцы в Венгрии и Золотая Орда в середине – конце XIII в.».