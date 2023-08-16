Половецкий хан Котян Сутоевич



Половецкий воин



Преследование бегущих половцев русскими войсками до реки Хорол (1107 г.). Конец XV века. Оригинал летописи находится в библиотеке Академии наук в Санкт-Петербурге



Желтым цветом выделена территория Кумании (Дешт-и-кипчак) около 1200 года н. э.



Половцы, воюющие с Русью. Из Радзивилловской летописи XIII века

«Русские князья охотно роднились с половцами. На половчанках были женаты такие выдающиеся русские правители как Юрий Долгорукий, Мстислав Удалой, отец Александра Невского Ярослав Всеволодович».



Изображение половцев в Радзивилловской летописи

«Смешение русского и половецкого населения происходило не на популяционном, а на организационном уровне, т. е. дети от смешанных браков не давали начало новому этносу, а входили в тот этнос, в котором они воспитывались».

Но мирное сосуществование оседлых и кочевников продолжалась недолго – начало «отношениям» положил набег половцев в 1061 году под предводительством хана Искала на Переяславское княжество, где князь Всеволод Ярославович потерпел поражение, села были разграблены, а люди уведены в полон.

Спустя три года половцы совершили новый набег, но были разгромлены Изяславом Ярославичем и понесли большие потери, среди убитых в сражении был и хан Искал.



Нападение половецкого войска князя Боняка на Киев; поджог княжеских и монастырских строений (1096 г). Радзивиловская летопись, конец XV века. Оригинал летописи находится в библиотеке Академии наук в Санкт-Петербурге

«При подборе сведений о русско-половецких столкновениях по Лаврентьевской летописи оказывается, что за 180 лет (1055–1236 гг.) половцы нападали на Русь 12 раз, русичи на половцев – 12 раз, а совместных русско-половецких операций в междоусобных войнах было 30».

«Историография, заполненная рассказами о военных столкновениях с половцами (куманами), не сумела заметить того факта, что для отношений между русскими княжествами и Половецкой степью более характерными и нормальными являются не войны и набеги, а интенсивный товарообмен».



Половецкий лучник

Хан Котян Сутоевич

«Забудем прежние обиды! То разумейте, что если вы нам сегодня не поможете, то завтра татары поработят поодиночке и нас, и вас!»

Битва на Калке

«Слыхали мы, что вы идёте против нас, послушавши половцев, а мы вашей земли не трогали, ни городов ваших, ни сёл ваших; не на вас пришли, но пришли по воле Божией на холопов и конюхов своих половцев. Вы возьмите с нами мир; коли побегут к вам, – гоните от себя и забирайте их имение; мы слышали, что и вам они наделали много зла; мы их и за это бьём».

«Вы послушали половцев и перебили послов наших; теперь идёте на нас, ну так идите; мы вас не трогали: над всеми нами Бог».



Картина «Битва на Калке». Автор – Дмитрий Зябкин, 2007 год



«Калка». Автор: Павел Рыженко. 1996 год

В Венгрии

«он долго боролся с татарами с переменным успехом, но потерпел от них поражение и теперь просит позволения переселиться в пределы Венгрии и что он готов признать над собой власть короля и прийти в Венгрию со всеми своими родственниками и друзьями, имуществом и стадами».



Половцы прибывают в Венгрию. Средневековая иллюстрация

«В 1237 г., после тяжёлой войны с монголами и поражения от них, произошло самое крупное переселение половцев в Венгрию числом до 40 000 человек во главе с известным по русским летописям ханом Котяном. Котян дал Беле IV обещание принять католичество. Сейм венгерских баронов, ввиду опасности нападения монголов, разрешил им поселиться на восточных границах государства. Среди вновь прибывших половцев сразу началась проповедь католичества.

Интересен тот факт, что в 1220-х гг. некоторые половецкие роды переселялись в Венгрию, уже будучи окрещёнными в православие русскими священниками. Венгерские короли ещё с начала XII в. использовали половцев как наиболее надёжную опору престола в борьбе с собственной аристократией, что вызывало явное недовольство последней».



Первая страница Chronicon Pictum (средневековой иллюстрированной хроники Венгерского королевства второй половины XIV века. Она представляет международный художественный стиль королевских дворов при дворе Ладислава I Венгерского), изображающая двор Ладислава I. Справа воины в восточной одежде, в том числе одетый в желтое половец



Венгерский король Ладислав I (слева) сражается с половецким воином (справа). Фреска из унитарной церкви Секелидерж, Румыния



Венгерский король (слева) преследует притворно отступающих половецких кавалерийских лучников (справа). Фотография словацкой росписи XIV века

«Узнал я сверх того, что рабов моих куманов ты держишь под своим покровительством, посему впредь приказываю тебе не держать их у себя, чтобы из-за них я не стал против тебя. Куманам ведь легче бежать, чем тебе, так как они кочуют без домов в шатрах, могут быть и в состоянии убежать, ты же, живя в домах, имеешь земли и города, как же тебе избежать руки моей».

«Хан предлагал Беле IV покориться и прогнать от себя «рабов хана» – половцев, иначе на Венгрию будет произведено нападение. Можно с твёрдой уверенностью утверждать, что ханское требование Беле IV отказаться от союза с половцами – типичный пример одного из распространённых принципов монгольской политики «разделяй и властвуй». Перед нашествием монгольское командование пыталось расколоть половецко-венгерский союз, что и случилось».



Король Венгрии Бела IV. «Хроника Яноша Туроци»



Монгольское вторжение в Венгрию в «Chronica Hungarorum» Йоханнеса де Туроча



Крепость на вершине холма – замок Сумег в западной Венгрии. Такие оборонительные сооружения король Бела IV строил для защиты Венгерского королевства от монгольского вторжения



Бегство короля Венгрии Белы IV от татар. Средневековая иллюстрированная хроника Венгерского королевства. Национальная библиотека Сечени в Будапеште

Эпилог



Половцы были всемирно известны своими навыками верховой езды. Часть половцев, оказавшихся в Египте, стали мамлюками. Картина Я. Суходольского, 1836 год



Половецкая «каменная баба». Курская область



Иштван Варро. Последний человек, говоривший по-половецки

Потомки Котяна Сутоевича

И в заключении

Информация

Литература:

Мавродин В. В. «Образование Древнерусского государства и формирование древнерусской народности».

Гумилев Л. Н. «Древняя Русь и Великая степь».

Плетнева С. А. «Печенеги, торки и половцы в южнорусских степях».

Голубовский П. В. «Половцы в Венгрии».

Малышев А. Б. «Половцы в Венгрии и Золотая Орда в середине – конце XIII в.».