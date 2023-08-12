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Российский «Кинжал» уничтожил под Киевом ЗРК Patriot

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Российский «Кинжал» уничтожил под Киевом ЗРК Patriot

Как известно, Запад уже поставил Украине огромное количество вооружений и боеприпасов, в том числе и для укрепления системы ПВО страны. Среди них были и несколько зенитные ракетных систем американского производства Patriot.


Ряд телеграм-каналов сообщает, что российская гиперзвуковая крылатая ракета «Кинжал» уничтожила один из немногих «Патриотов», имеющихся на вооружении у Украины. Уничтоженная ЗРС Patriot была расположена в международном аэропорту Жуляны, что на юго-западе Киева. О том же пишет турецкая пресса со ссылкой на данные со спутников.

По некоторым данным, этот «Пэтриот» был поставлен Украине Германией. Сообщается, что цель удалось уничтожить благодаря слаженной работе радиотехнической и агентурной разведки, подкрепленной данными с российского спутника типа «Кондор». Украинские спецслужбы усиленно ищут источник возможной утечки.

Напомним, что пару дней назад сообщалось об очередной поставке вооружений Украине из Германии, включая две батареи Patriot. Киевские власти ранее заявляли, что для защиты территории страны необходимо 10-12 зенитных ракетных комплексов Patriot.

Как отмечают некоторые военные эксперты, на данный момент у Украины остаются максимум две батареи Patriot.

В мае Минобороны РФ сообщало об уничтожении пяти пусковых установок ЗРК «Пэтриот» теми же ракетами «Кинжал».
Использованы фотографии:
Википедия/Mark Holloway
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29 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 17:23
    +14
    Ну,не чокаясь.А про агентуру,совсем хорошо.Если это правда.А то,никак себя партизаны не проявляли..
    1. knn54
      knn54 Сегодня, 17:41
      +3
      -О том же пишет турецкая пресса со ссылкой на данные со спутников.И далее.....данными с российского спутника типа «Кондор». В мае Минобороны РФ сообщало об уничтожении пяти пусковых установок ЗРК "Пэтриот".
      Хоть бы фото кто нибудь выложил.
      1. Ilya-spb
        Ilya-spb Сегодня, 17:48
        +3
        Фото не будет. Там только воронка.

        У Кинжала огромная кинетическая энергия.
      2. Арон Заави
        Арон Заави Сегодня, 17:48
        0
        Цитата: knn54
        -О том же пишет турецкая пресса со ссылкой на данные со спутников.И далее.....данными с российского спутника типа «Кондор». В мае Минобороны РФ сообщало об уничтожении пяти пусковых установок ЗРК "Пэтриот".
        Хоть бы фото кто нибудь выложил.

        У Вас не восторженный образ мыслей. Сказано что попали, значит попали.
        1. ВПП-1
          ВПП-1 Сегодня, 17:58
          -3
          Цитата: Арон Заави
          Цитата: knn54
          -О том же пишет турецкая пресса со ссылкой на данные со спутников.И далее.....данными с российского спутника типа «Кондор». В мае Минобороны РФ сообщало об уничтожении пяти пусковых установок ЗРК "Пэтриот".
          Хоть бы фото кто нибудь выложил.

          У Вас не восторженный образ мыслей. Сказано что попали, значит попали.
          hi Стандартное правило, сэр; зато сколько искренней радости в комментариях... lol
    2. nik-mazur
      nik-mazur Сегодня, 18:36
      0
      Цитата: dmi.pris1
      А то,никак себя партизаны не проявляли

      Что интересно, с обеих сторон.
    3. Капитан Пушкин
      Капитан Пушкин Сегодня, 19:19
      0
      цель удалось уничтожить благодаря слаженной работе радиотехнической и агентурной разведки, подкрепленной данными с российского спутника типа «Кондор». Украинские спецслужбы усиленно ищут источник возможной утечки.

      Автор знает об обнаружении и уничтожении этого "Пэтриота" больше чем ГШ РФ и СБУ Украины вместе взятые.
      Даже смог прочитать наклейку на разведывательном спутнике, пролетавшем над ЗРК "Пэтриот".
      Впечатлен.
      Про агентов, вообще вишенка на торте.
      Их фото и номера телефонов, понятно, пока рано публиковать.
      Но, что они все носили большие черные очки, стоптанные валенки и буденновки с красной звездой, можно же было написать (что бы СБУ сбить со следа).
  2. frruc
    frruc Сегодня, 17:25
    +5
    .....что пару дней назад сообщалось об очередной поставке вооружений Украине из Германии, включая две батареи Patriot.

    ЗРК, который не может защитить сам себя. Отлично сработано. bully
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 17:55
      +1
      Кстати,если брать наш С400,то к нему еще и "Панцирь"полагается.К чему бы это?Наверное,каждая система предназначена для определенных цетей.Сбить все летящее от баллистической ракеты до маленького дрона никакая совершенная система не в состоянии
      1. maksbazhin
        maksbazhin Сегодня, 18:01
        0
        А Панцирь против Кинжала поможет? Кинжал как раз цель для С400. Если не ошибаюсь об этом файтербомбер писал.
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 18:08
          +1
          Не поможет.Зато поможет от какой нибудь мелкой летающей хрени со взрывчаткой.Против которой С400 если не бессилен,то не эффективен.Оборона строится из разных систем,поскольку универсального не придумано
        2. Наган
          Наган Сегодня, 18:38
          +1
          Цитата: maksbazhin
          А Панцирь против Кинжала поможет? Кинжал как раз цель для С400. Если не ошибаюсь об этом файтербомбер писал.
          Зато поможет от чего-нить типо шахед-мопеда, который ни Patriot, ни С-400 не по зубам, потому что орел не ловит мух.
          Оно, конечно, древнейшая история, но в состав вооружения ЗРДН С-125, помимо самого ЗРК и стрелковки для личного состава, входил ДШК, а в военное время имелось в виду еще и дополнить ЗРК "Стрела", для ПВО ближней зоны. У С-125 была мертвая зона радиусом 3500м, в которой он не мог поражать цели, так что теоретически, если какой-то "Апач" прорвется внутрь, дальше он мог бы безнаказанно висеть и поливать всех вокруг всем, что имеет. АКМ, а тем паче офицерские ПМ, ему пофиг. А ДШК он и в Африке ДШК.
        3. Sadok
          Sadok Сегодня, 19:29
          0
          вряд ли. вдогон он его не ... догонит. в лоб не успеет сманеврировать
  3. Magic Archer
    Magic Archer Сегодня, 17:27
    +2
    Чем больше мы выбъем хвалёной западной техники, тем сильнее запад почувствует силу русского оружия! Да и на оружейном рынке это должно сказаться. Так что ждем таких же новостей об уничтожении Ирис Т wink
  4. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 17:29
    +10
    Весь комплекс (систему, батарею)? РЛС? Одну пусковую установку? Две? Что конкретно уничтожили-то?
  5. incoggnoto
    incoggnoto Сегодня, 17:32
    +5
    не много не понял, уничтожили ПУ? или РЛС?
  6. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 17:48
    -1
    После этой войны Пэтриоты пойдут на свалку истории... А как их пиарили...
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 17:57
      -1
      Ээ..Поинтересуйтесь,сколько покупателей выстроились за этими "патриотами"..Наверное ,решили после удачной покупки стащить их на свалку... belay
      1. nik-mazur
        nik-mazur Сегодня, 18:39
        0
        Цитата: dmi.pris1
        Поинтересуйтесь,сколько покупателей выстроились за этими "патриотами"

        Судя по всему, вы уже поинтересовались. Так почему бы не поделиться информацией, вместо многозначительных намёков (и посыланий в Гугл)?
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 18:56
          0
          Зачем посылать?Достаточно открыть хотя бы викуhttps://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8D%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82.Это достаточно старая информация.Про европейскую систему ПВО состоящую из ирисок,патриотов и израильских стрел,Вы наверняка не слышали.Ну,да и ладнт.Можно этого не замечать и оставаться убежденным в западном "хламе"..Тем сильнее будет разочарование yes
  7. Владимир Нижегородский
    Владимир Нижегородский Сегодня, 17:51
    +1
    Все системы ЗРК PATRIOT в утиль и металлолом!!!!!!
    Победа будет за нами!!!!
    С нами Бог!!!!!
    С Днём ВКС РОССИИ!!!!
    1. Наган
      Наган Сегодня, 19:03
      +1
      Цитата: Владимир Нижегородский
      Все системы ЗРК PATRIOT в утиль и металлолом!!!!!!

      Все там будут, раньше или позже. Даже те, которые еще придумать не успели.
      Цитата: Владимир Нижегородский
      Победа будет за нами!!!!
      С нами Бог!!!!!
      У немцев это самое "Gott mit uns" было отштамповано на пряжках солдатских ремней. И что, сильно помогло против атеистической РККА?
      Можете быть уверены, что в этот момент в какой-нить униатской церкви их униатский (поп? ксендз? или еще как?) вещает что "Перемога будет за нами!!!!С нами Бог!!!!!"
      А у кого-то, по-моему у тех же немцев, есть пословица "Бог помогает тем, кто сам помогает себе."
  8. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 18:02
    +1
    Это ответ на мой вчерашний вопрос. Значит, все-таки агентура есть и действует... Дай-то Бог!
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 18:25
      +1
      Про это стараются не вспоминать...Вообще,затевая войну,первое что делается-устраивается агентурная сеть.У какалов это удалось,судя по происходящему.Как у нас?В реальности не получилось сделать это массово,ибо надеялись что нас там и так встретят с цветами.А в большинстве случаев встречали как агрессора.Ихнему руководству удалось мобилизовать значительную часть местных в той же Харьковской,Херсонской и Запорожской областях на борьбу с нами
  9. Uno
    Uno Сегодня, 18:24
    0
    та новость как обычно, что уничтожено не понятно, какие ТГ каналы сообщают не понятно. Фото не будет, но автор точно знает что уничтожили Патриот и имеет связи в украинской разведке, так как знает что она усиленно ищет "источник возможной утечки"
  10. voyaka uh
    voyaka uh Сегодня, 18:38
    -1
    "В мае Минобороны РФ сообщало об уничтожении пяти пусковых установок ЗРК «Пэтриот» теми же ракетами «Кинжал»."///
    ----
    Американцы подтвердили тогда уничтожения одной пусковой Пэтриота,
    одного вспомогательного радара-антенны и одной машины-
    генератора.
    Прорвались 2 Кинжала из 6.
    1. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 18:42
      +3
      Алексей,а 4 кинжала чем сбили?А то была информация что туда только 2 ракеты Кинжал мы запустили,Так что ваши янки нагло врут,как всегда!
    2. Репеллент
      Репеллент Сегодня, 18:42
      +1
      Цитата: voyaka uh
      Американцы подтвердили тогда уничтожения одной пусковой Пэтриота,
      одного вспомогательного радара-антенны и одной машины-генератора. Прорвались 2 Кинжала из 6

      Не, ну то, что вам, светлым эльфам, вменено в обязанность верить всему, что врут амерцы - то понятно.

      Но здесь-то вы зачем эту туфту (который уж месяц) втираете? Непонятно... what request laughing
  11. Федор Рашкин
    Федор Рашкин Сегодня, 19:10
    0
    10-12 комплексов для защиты страны необходимо, а в наличии две батареи!!.
    И пять уничтожено. Нигде опечатки нет?.
    На Украину и 10-12 комплексов? Не верю