Как известно, Запад уже поставил Украине огромное количество вооружений и боеприпасов, в том числе и для укрепления системы ПВО страны. Среди них были и несколько зенитные ракетных систем американского производства Patriot.Ряд телеграм-каналов сообщает, что российская гиперзвуковая крылатая ракета «Кинжал» уничтожила один из немногих «Патриотов», имеющихся на вооружении у Украины. Уничтоженная ЗРС Patriot была расположена в международном аэропорту Жуляны, что на юго-западе Киева. О том же пишет турецкая пресса со ссылкой на данные со спутников.По некоторым данным, этот «Пэтриот» был поставлен Украине Германией. Сообщается, что цель удалось уничтожить благодаря слаженной работе радиотехнической и агентурной разведки, подкрепленной данными с российского спутника типа «Кондор». Украинские спецслужбы усиленно ищут источник возможной утечки.Напомним, что пару дней назад сообщалось об очередной поставке вооружений Украине из Германии, включая две батареи Patriot. Киевские власти ранее заявляли, что для защиты территории страны необходимо 10-12 зенитных ракетных комплексов Patriot.Как отмечают некоторые военные эксперты, на данный момент у Украины остаются максимум две батареи Patriot.В мае Минобороны РФ сообщало об уничтожении пяти пусковых установок ЗРК «Пэтриот» теми же ракетами «Кинжал».