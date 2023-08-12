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Украинская военная разведка опубликовала кадры работы морских дронов в Черном море

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Украинская военная разведка опубликовала кадры работы морских дронов в Черном море

Военная разведка киевского режима опубликовала на своем официальном портале кадры, снятые камерами, установленными на морские беспилотники, атаковавшие российские суда в Черном море. 


Судя по отображаемым данным, кадры были сняты во время атак, осуществленных 24 мая, 11 июня, а также 1 и 3 августа текущего года. На кадрах видны российские военные корабли, ведущие огонь по приближающимся к ним морским дронам. На одном из кадров, дата и время съемки которого не указаны, запечатлен мощный надводный взрыв. Что взорвалось, не уточняется.




Ранее сообщалось о серии нападений боевиков киевского режима на российские корабли, совершенных с использованием безэкипажных катеров. Как правило, атаки осуществлялись при помощи украинских морских дронов Magura V5, способных развивать скорость до 80 км/ч и атаковать объекты на максимальной дальности до 800 километров.

Используемый украинскими боевиками морской беспилотник способен переносить до 300 килограммов взрывчатки. При погружении в воду выступающая над ватерлинией часть дрона не превышает 50 сантиметров, что позволяет морскому дрону практически полностью визуально сливаться с морским фоном.

Киев называет эти БПЛА украинской разработкой, однако используемые боевиками для атак на российские корабли дроны практически полностью укомплектованы деталями западного производства. Кроме того, для дистанционного управления дроном используется американская система спутникового интернета Starlink.

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12 комментариев
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  1. GO-TO-GO-TO-GO
    GO-TO-GO-TO-GO Сегодня, 17:26
    +1
    Спецы, вопрос, что там за "замволт" проявился? Или это обман зрения?
    1. knn54
      knn54 Сегодня, 18:15
      -2
      Бороться практически нечем.Такой дрон может потопить корвет.или даже фрегат.Страшно даже представить рой из нескольких десятков таких аппаратов.
      И отследить момент пуска практически невозможно.Это может быть какой нибудь зерновоз или нечто подобное.
      Может (для начала )нужна сеть гидроакустических буев),ОЧЕНЬ мало вертолетов/самолетов ПЛО. Которых у Запада просто немерено
    2. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 18:37
      +1
      CO TOCOTOCO-это наш патрульник,тут проблема в другом. Качество стрельбы зачастую оставляет желать лучшего. Понятно что стрельба по водной малоразмерной маневрирующей цели занятие сложное,но такое впечатление что у наших пушек отсутствует возможность автосопровождения цели во время стрельбы. Слишком много рикошета снарядов от воды. А с учётом того что большая вероятность получить ненароком отрикошетировавщий снаряд в свой же корабль,мысли только самые негативные. И где наши гидродроны?Почему в портах ук'-роины не перетоплено всё до последней байдарки?
  2. Ильнур
    Ильнур Сегодня, 17:26
    -4
    для дистанционного управления дроном используется американская система спутникового интернета Starlink.

    Надо сделать акваторию Чёрного моря беспилотный зоной от спутников и разных там рапторов
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 17:32
      +2
      Цитата: Ильнур
      Надо сделать акваторию Чёрного моря беспилотный зоной от спутников и разных там рапторов

      Вы прямо как тот чукча, который знал как вытащить трактор геологов.
      1. Ильнур
        Ильнур Сегодня, 17:54
        0
        Вы прямо как тот чукча

        Тоже самое могу сказать и про вас - это не вы "мягкий вагон" ищете?
        Ваши предложения по борьбе с этими морскими дронами, я послушаю, излагайте...
        Хамить незнакомым не надо, у вас воспитания не хватает?
        И аватарку поменяйте, от вас за версту воняет...
        1. Escariot
          Escariot Сегодня, 18:15
          -2
          С морскими беспилотникам могут отлично бороться летающие беспилотники. Патрулировать акваторию они могут до суток, тяжёлое вооружение для уничтожение пластиковых лодочек не нужно. Главное - это наличие на борту БПЛА мощного комплекса оптической разведки.
  3. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 17:52
    +3
    Я думаю, что мы проспали момент, когда можно было решить эту проблему на корню. Сейчас опять догоняем. И это значит, что мы будем собирать неприятности дальше. Этот дрон стоит копейки, а вред он может нанести существенный. Украина продолжает делать комариные укусы...
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 18:00
    +1
    С последним танкером Сиг всё ясно,исполнялся американский заказ.Американцы досконально знают нашу логистику снабжения Хмеймим и Тартуса.Всё что идёт сечас от нас в Сирию ,сопровождается ЧФ .Били по довольно грамотно,танки пусты - рвануть их невозможно.Били в перебоку между грузовых танков и МКО ,судя по чертежам судна там находятся расходные цистерны ,но что то не срослось судовые механики знают в чем дело.ВМБ РФ начали защищаться боновыми заграждениями .Севастополь ,Новороссийск, "осиное гнездо" на Кольском п- ове по норвежским данным тоже защищено,эфект внезапности не сработал по базам. .Вот где теперь США нанесут удар не понятно,бить будут ювелирно не в ущерб себе.Подсказывать не буду куда- для них самое главное сейчас медийность.Для всё пропало - невозможно защитить на 100% внешние рейды и торговые морские пути.Есть три варианта: 1 перемешать с говном всё черноморском побережье Украины,судоходные каналы украинской части Дуная сюда входит.2Нанести удар по Констанце Фантастика3 Нанести удар по Пентагону.Звать доктора с бригадой.Судя по сводкам НАТО ,ЧФ в портах не прячется а выполняет свою работу для чего он предназначен.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 18:32
      +2
      Цитата: tralflot1832
      Есть три варианта:

      Первый вариант, более подходящий. Я думаю российские разведорганы знают места сборки и места базирования дронов, все нужно превратить в Кара-Кумы.
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 18:36
        +1
        Carpenter.Я тоже за вынос береговой инфраструктуры ,тем более мы можем завернуться в Устав ООН и сказать пошёл отcель,буквы читай под которыми стоят подписи отцов создателей ООН! hi
  5. ВохаАхов
    ВохаАхов Сегодня, 19:03
    0
    Похож на наш РЗК т. "Иван Хурс".