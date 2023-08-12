«Потраченные впустую миллиарды»: во французской прессе раскритиковали покупку ФРГ израильского ЗРК Arrow 3

Arrow 3 не имеет никакой дополнительной ценности для ПВО Германии и ее союзников. Потраченные впустую миллиарды

Германия реализует инициативу «Небесный щит», направленную на создание общеевропейской системы ПВО, которая должна будет бороться с российскими угрозами. Ее планируется выстроить из трех компонентов: немецкого ЗРК IRIS-T, американского Patriot PAC-3 и израильского Arrow 3.Покупка Arrow 3 обошлась ФРГ в 4,3 млрд евро. Как указывается в издании Meta-defense, данная система создавалась для борьбы с иранскими баллистическими ракетами средней и повышенной дальности (например, Shahab-3 или Ghadr-110), то есть рассчитана для перехвата целей, идущих по баллистической траектории на высоте свыше 100 км.Однако Россия ракетами такого класса не обладает, так как наряду с США соблюдала условия ДРСМД и не могла держать на вооружении БРСД с дистанцией полета от 500 до 5500 км. Поэтому РФ обладает МБР («Ярс», «Сармат») и БР морского базирования («Булава»), которые Arrow 3 не в состоянии перехватить из-за их траектории полета.На другом конце по дальности полета находится ОТРК «Искандер-М», работающий по полубаллистической траектории на дистанции 500 км и высоте 50-60 км, что слишком мало для Arrow 3.По этой же траектории осуществляет полет гиперзвуковой «Кинжал», имея при этом повышенную дальность: 1000 км в случае запуска с МиГ-31К и 2000 км – с Ту-22М3М. При этом Arrow 3 не предназначен для борьбы с гиперзвуковыми угрозами, в связи с чем Израиль начал создавать Arrow 4, чтобы найти средство противодействия перспективным иранским ракетам.Как говорится в издании, в Берлине должны были это понимать, выделяя средства на приобретение израильского ЗРК.- критически указывается во французской прессе.Со слов автора, вместо покупки израильского ЗРК Берлину следовало совместно с Францией и Италией принять участие в программе Aster, реализация которой позволит в перспективе создать ракету для перехвата целей на высоте 70 км, то есть таких как «Искандер-М» и «Кинжал».