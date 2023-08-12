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«Потраченные впустую миллиарды»: во французской прессе раскритиковали покупку ФРГ израильского ЗРК Arrow 3

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«Потраченные впустую миллиарды»: во французской прессе раскритиковали покупку ФРГ израильского ЗРК Arrow 3

Германия реализует инициативу «Небесный щит», направленную на создание общеевропейской системы ПВО, которая должна будет бороться с российскими угрозами. Ее планируется выстроить из трех компонентов: немецкого ЗРК IRIS-T, американского Patriot PAC-3 и израильского Arrow 3.


Покупка Arrow 3 обошлась ФРГ в 4,3 млрд евро. Как указывается в издании Meta-defense, данная система создавалась для борьбы с иранскими баллистическими ракетами средней и повышенной дальности (например, Shahab-3 или Ghadr-110), то есть рассчитана для перехвата целей, идущих по баллистической траектории на высоте свыше 100 км.

Однако Россия ракетами такого класса не обладает, так как наряду с США соблюдала условия ДРСМД и не могла держать на вооружении БРСД с дистанцией полета от 500 до 5500 км. Поэтому РФ обладает МБР («Ярс», «Сармат») и БР морского базирования («Булава»), которые Arrow 3 не в состоянии перехватить из-за их траектории полета.

На другом конце по дальности полета находится ОТРК «Искандер-М», работающий по полубаллистической траектории на дистанции 500 км и высоте 50-60 км, что слишком мало для Arrow 3.

По этой же траектории осуществляет полет гиперзвуковой «Кинжал», имея при этом повышенную дальность: 1000 км в случае запуска с МиГ-31К и 2000 км – с Ту-22М3М. При этом Arrow 3 не предназначен для борьбы с гиперзвуковыми угрозами, в связи с чем Израиль начал создавать Arrow 4, чтобы найти средство противодействия перспективным иранским ракетам.

Как говорится в издании, в Берлине должны были это понимать, выделяя средства на приобретение израильского ЗРК.

Arrow 3 не имеет никакой дополнительной ценности для ПВО Германии и ее союзников. Потраченные впустую миллиарды

- критически указывается во французской прессе.

Со слов автора, вместо покупки израильского ЗРК Берлину следовало совместно с Францией и Италией принять участие в программе Aster, реализация которой позволит в перспективе создать ракету для перехвата целей на высоте 70 км, то есть таких как «Искандер-М» и «Кинжал».

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19 комментариев
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  1. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 18:03
    -1
    Для ракеты ПРО ускорение маловато.
    1. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 18:11
      -2
      Ну запустили ракету и чё дальше?Полетала и не найдя цель вернулась обратно к своей пусковой установке?
    2. knn54
      knn54 Сегодня, 18:25
      +3
      Мальчик,зашедший в еврейскую семью колядовать, остался ей еще и должен.
      1. Арон Заави
        Арон Заави Сегодня, 18:26
        0
        Цитата: knn54
        Мальчик,зашедший в еврейскую семью колядовать, остался ей еще и должен.

        Очень смешно.
    3. А Нас Рать
      А Нас Рать Сегодня, 19:09
      +1
      Все претензии французких писак к параметрам Arrow-3, то есть к параметрам которые они сами знают лишь из слухов и домыслов, рождены одной единственной причиной - бабло прошло мимо кассы laughing

      Берлину следовало совместно с Францией и Италией принять участие в программе Aster

      Что и следовало доказать.

      А все измышлизмы насчет того что система может и чего не может, исходящая от левых персонажей, ярко напоминает притчу про лису и виноград.

      Единственные кто реально обладает достоверной информацией по возможностям системы - это ее создатели и ее пользователи.
      И если немцы ее купили, значит им понравилось то, что они увидели на презентации. yes
  2. Аркадий007
    Аркадий007 Сегодня, 18:12
    -6
    Мне нравятся рассуждения немцев. Во всяком случае они говорят правду для себя.
    Чтобы наши сознались, что деньги потрачены на что-то зря, я ещё ни разу не слышал.
    1. михаилл
      михаилл Сегодня, 18:21
      +7
      Цитата: Аркадий007
      Мне нравятся рассуждения немцев. Во всяком случае они говорят правду для себя.
      Чтобы наши сознались, что деньги потрачены на что-то зря, я ещё ни разу не слышал.

      Причем тут немцы? Это французы страдают о потраченных немцами деньгах, т.к. иначе
      Берлину следовало совместно с Францией и Италией принять участие в программе Aster,

      и, соответственно, денежки достались бы французам, а не израильтянам.
    2. БойКот
      БойКот Сегодня, 18:21
      +2
      Мне нравятся рассуждения немцев. Во всяком случае они говорят правду для себя.
      Вообще-то правду для них говорят французы, а сами они молчат, как минимум. Так что прогиб не засчитан, и почему вам нравятся немцы, надо ещё разобраться angry
      1. А Нас Рать
        А Нас Рать Сегодня, 19:12
        +1
        Цитата: БойКот
        Вообще-то правду для них говорят французы

        А правду ли? Или просто пытаюся сорвать сделку что бы бабло пошло на их Aster? wink
    3. SSR
      SSR Сегодня, 18:31
      +3
      Цитата: Аркадий007
      Мне нравятся рассуждения немцев. Во всяком случае они говорят правду для себя.
      Чтобы наши сознались, что деньги потрачены на что-то зря, я ещё ни разу не слышал.

      во французской прессе раскритиковали покупку ФРГ израильского ЗРК Arrow 3

      Мне тоже нравится когда сознаются что - всё напрасно было!
      Но где здесь рассуждения немчины?
      (Натяг совы на глобус детектед).
      lol
  3. GO-TO-GO-TO-GO
    GO-TO-GO-TO-GO Сегодня, 18:25
    0
    Если судить по видео, то это похоже на ударное вооружение (по аналогии нашего искандера) а не на ПВО
    1. А Нас Рать
      А Нас Рать Сегодня, 19:31
      0
      Цитата: GO-TO-GO-TO-GO
      Если судить по видео, то это похоже на ударное вооружение (по аналогии нашего искандера) а не на ПВО

      А чем современная ракета ПВО отличается от БР? Только боеголовкой и ПО. Теоретически, если заменить головную часть на фугас и перепрограммировать баллистику - то БР и получится, правда куцая. Поэтому в подобной роли для платформы Arrow банально нет применения, для этого есть более эффективные и дешевые средства.

      Кругозора ради, аналог Искандера, только более легкий - это Lora.


      А нишу Кинжала, к примеру, занимает Silver Sparrow.
      Те же габариты, та же дальность в 2000км, разве что скорость на маршевом участке немного ниже, 12 махов против 15-ти у Кинжала.
  4. Макс1995
    Макс1995 Сегодня, 18:26
    +1
    Имхо, притянутая за уши лапша.

    Чисто по логике, Если ракета может бороться с идущими "по баллистической траектории на высоте свыше 100 км."
    то по теории с идущими по траектории 60 км тоже будет.. Их же достать легче - они летят ниже и т.п.

    А падают вниз все с около-гиперзвуковыми скоростями, так что разница не особо... вдогонку не догонишь, всех на встречке встречать....

    Или тут особая НИАМа?
  5. voyaka uh
    voyaka uh Сегодня, 18:31
    0
    Российские МБР, пущенные по Германии, а не США, то-есть на
    предельно минимальную дистанцию, по характеристике
    полета становятся похожими на БРСД.
    Значит, подходят для Arrow-3.
    1. Аскольд65
      Аскольд65 Сегодня, 18:44
      0
      Для этого кто то должен сообщить ( в прессу?), что русские ракету пустили по США, а не Германии ? winked
      1. voyaka uh
        voyaka uh Сегодня, 18:48
        +1
        Это становится видно приборам со спутников по траектории
        вскоре после пуска.
        1. Аскольд65
          Аскольд65 Сегодня, 19:29
          0
          Спутники только фиксируют пуски ракет, а вычисляют параметры РЛС с мощными компьютерами. Вы сильно преувеличиваете возможности ПРО основанные на теоретических выкладках и рекламных статей. В реальных условиях всё намного сложнее. Россия обладает огромной территорией и может запустить ракету не по предельно малой траектории, а по любой. Из любой точки, в том числе и моря.
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 18:52
    0
    Что можно сказать... не проверишь не узнаешь!
    Понятно, что производитель не скупится на рекламу, они зарабатывают деньги и никакие правила приличия и не могут остановить.
  7. Михаил Маслов
    Михаил Маслов Сегодня, 19:29
    0
    Прежде чем рассуждать нужны данные по этому комплексу.Не думаю что все так однозначно как пишут французы.Любое пво можно обмануть и уничтожить и это уже не раз доказанно на различных войнах.Например Израиль уже давно заявил,что может протводействовать и уничтожать наши С-400 в Сирии и не только.Мы показали как уничтожать "Пэтриоты,Иристы,Насмасы".Тут больше влияет у кого и какие возможности.И в плане развития и в плане производства.Все таки мы еще не видели серьезного противостояния систем ПВО и ВВС.Война на Украине серьезное испытание нашего ПВО,но противник в часности ВСУ и не обладает всем набором средств преодоления и подавления ПВО.