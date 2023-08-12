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Штурмовые подразделения ВДВ России на учениях отрабатывают штурм позиций в ночное время

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Штурмовые подразделения ВДВ России на учениях отрабатывают штурм позиций в ночное время

На полигоне, расположенном в ближнем тылу в зоне военной спецоперации, штурмовые подразделения ВДВ России в рамках восстановления боеспособности отрабатывают штурм позиций в ночное время. Они отрабатывают имеющиеся навыки под руководством опытных инструкторов с большим боевым опытом.


Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Тренировочная программа предполагает отработку ночного штурма и зачистки опорных пунктов противника. При этом большое внимание уделяется взаимодействию бойцов между собой в темное время суток, а также навыкам применения специальных тепловизионных средств и приборов ночного видения.

На учениях бойцы ВДВ атакуют условного противника небольшими группами. Их прикрывают крупнокалиберные пулеметы «Корд» и автоматические гранатометы АГС-17.

Подготовку проходят не только рядовые бойцы, но и их командиры. Они отрабатывают управление подразделением, отдавая команды во время условного боя. При этом каждый боец подразделения должен четко знать свою задачу и выполнять ее, получив приказ командира. В результате выполняется боевое задание всего подразделения.

Тренировки проводятся с учетом реальных условий на передовой. Они проходят в ежедневном режиме.

Проведение подобных мероприятий, вероятно, свидетельствует о скором переходе от оборонительных действий к наступательным. Хотя и в обороне российские военные достигают хороших результатам, не допуская продвижения сил противника, уничтожая его технику и личный состав. Впрочем, дальнейшие планы командования известны только ему.

Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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5 комментариев
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  1. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 18:21
    0
    Хотя бы тех, кого назвали "служащими в штурмовых подразделениях ВДВ", обеспечили связью? Не аналоговыми, а защищёнными радиостанциями, с ретрансляторами.
  2. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 18:23
    -1
    Хорошо что хоть сейчас начали учиться тому что нужнее на данный момент.
  3. voyaka uh
    voyaka uh Сегодня, 18:25
    -2
    "подразделения ВДВ России в рамках восстановления боеспособности"///
    ----
    В переводе на нормальный язык:
    ротация в тыл из-за больших потерь.
    1. Репеллент
      Репеллент Сегодня, 18:30
      +1
      Цитата: voyaka uh
      В переводе на нормальный язык

      Брысь yes
    2. 26rus
      26rus Сегодня, 19:21
      0
      Цитата: voyaka uh
      "подразделения ВДВ России в рамках восстановления боеспособности"///
      ----
      В переводе на нормальный язык:
      ротация в тыл из-за больших потерь.

      А если это подготовка к наступлению?