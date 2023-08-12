Штурмовые подразделения ВДВ России на учениях отрабатывают штурм позиций в ночное время

На полигоне, расположенном в ближнем тылу в зоне военной спецоперации, штурмовые подразделения ВДВ России в рамках восстановления боеспособности отрабатывают штурм позиций в ночное время. Они отрабатывают имеющиеся навыки под руководством опытных инструкторов с большим боевым опытом.Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.Тренировочная программа предполагает отработку ночного штурма и зачистки опорных пунктов противника. При этом большое внимание уделяется взаимодействию бойцов между собой в темное время суток, а также навыкам применения специальных тепловизионных средств и приборов ночного видения.На учениях бойцы ВДВ атакуют условного противника небольшими группами. Их прикрывают крупнокалиберные пулеметы «Корд» и автоматические гранатометы АГС-17.Подготовку проходят не только рядовые бойцы, но и их командиры. Они отрабатывают управление подразделением, отдавая команды во время условного боя. При этом каждый боец подразделения должен четко знать свою задачу и выполнять ее, получив приказ командира. В результате выполняется боевое задание всего подразделения.Тренировки проводятся с учетом реальных условий на передовой. Они проходят в ежедневном режиме.Проведение подобных мероприятий, вероятно, свидетельствует о скором переходе от оборонительных действий к наступательным. Хотя и в обороне российские военные достигают хороших результатам, не допуская продвижения сил противника, уничтожая его технику и личный состав. Впрочем, дальнейшие планы командования известны только ему.