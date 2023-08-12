Военное обозрение
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Глава британского Генштаба встретился в Киеве с главкомом ВСУ Залужным

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Глава британского Генштаба встретился в Киеве с главкомом ВСУ Залужным

В Киев прибыл начальник штаба обороны Великобритании адмирал Тони Радакин. В украинской столице британский высокопоставленный военный встретился с главнокомандующим украинской армии Валерием Залужным.


Сообщается, что в ходе встречи была проведена работа на одном из пунктов управления, адмирал Радакин был ознакомлен с украинской версией обстановки на фронте, а также с деталями наступательных и оборонительных действий ВСУ. Кроме того, Залужный традиционно представил британскому адмиралу очередной список потребностей боевиков киевского режима.

Накануне Залужный сообщил о том, что обсудил наступление украинской армии, а также попросил вооружения и боеприпасы у главы Генштаба Словакии Даниэля Змеко. По словам главкома ВСУ, также обсуждались возможности проведения обучения украинских летчиков пилотированию американскими истребителями F-16.

Ранее вооружения и боеприпасы у властей Великобритании попросил президент Украины Зеленский, который, по его словам, провел закрытый разговор с представителями британского высшего военного руководства. В частности, глава киевского режима попросил поставить Украине системы противовоздушной обороны.

Западная пресса неоднократно сообщала о значительных потерях поставленной Украине военной техники в ходе наступления ВСУ на Запорожском направлении. По данным, представленным американским изданием The New York Times, в течение двух месяцев своего широко разрекламированного "контрнаступления" Киев потерял более 40% западной помощи, при этом не получив сколько-нибудь значимых результатов.
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11 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
  2. alexoff
    alexoff Сегодня, 18:41
    +5
    Разведка не в курсе была? Или по наемникам можно, а по штабистам нельзя?
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 19:04
      +1
      Элементарныы договорняк.Тут играем,тут-нет.А это -рыбу заворачивали.
    2. knn54
      knn54 Сегодня, 19:11
      +1
      Главный кандидат на замену Зеленскому.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 18:43
    0
    Явно что то замышляют но что ?Англичане всё что угодно могут устроить на морских международных трассах ,а потом развести руки- это украинцы.Дождутся,что мы зря все их порты и базы глазами "иссверлили" ,когда они российских рыбаков к себе допускали.Россайт - привет! bully
  4. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 18:44
    +2
    В киеве этот адмирал такая же мишень как и залужный к примеру....
  5. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 18:47
    0
    жаль что туда не прилетел кинжал ! а то туда ездят как себе домой ! хотя о чем я РФ не уничтожает киевский режим задачи такой нету наверное !
  6. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 18:52
    +2
    Мочить надо было обоих; хоть и в сортире.
  7. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 18:53
    +1
    Радакин.
    Звучит, как славянская фамилия. Из потомков эмигрантов? Или просто созвучие такое?
    А по Зеленскому не стрелять слово ж было дадено? Наверное и гостей англо-франко-саксонских слово касается.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 19:06
      +1
      Там и Джонсон-Борис...Хотя это совсем не славянское... sad
  8. Непостижимый
    Непостижимый Сегодня, 19:09
    0
    Цитата: opuonmed
    жаль что туда не прилетел кинжал ! а то туда ездят как себе домой ! хотя о чем я РФ не уничтожает киевский режим задачи такой нету наверное !

    Покуда в великой нефтегазодобывающей стране, изолированной западными санкциями, продолжает дорожать ГСМ... война не закончится. Вопросов к нэму полно
  9. goga24
    goga24 Сегодня, 19:15
    0
    явление Христа народу!как говорится"восставшие из пепла"-Залужный!