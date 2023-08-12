В Киев прибыл начальник штаба обороны Великобритании адмирал Тони Радакин. В украинской столице британский высокопоставленный военный встретился с главнокомандующим украинской армии Валерием Залужным.Сообщается, что в ходе встречи была проведена работа на одном из пунктов управления, адмирал Радакин был ознакомлен с украинской версией обстановки на фронте, а также с деталями наступательных и оборонительных действий ВСУ. Кроме того, Залужный традиционно представил британскому адмиралу очередной список потребностей боевиков киевского режима.Накануне Залужный сообщил о том, что обсудил наступление украинской армии, а также попросил вооружения и боеприпасы у главы Генштаба Словакии Даниэля Змеко. По словам главкома ВСУ, также обсуждались возможности проведения обучения украинских летчиков пилотированию американскими истребителями F-16.Ранее вооружения и боеприпасы у властей Великобритании попросил президент Украины Зеленский, который, по его словам, провел закрытый разговор с представителями британского высшего военного руководства. В частности, глава киевского режима попросил поставить Украине системы противовоздушной обороны.Западная пресса неоднократно сообщала о значительных потерях поставленной Украине военной техники в ходе наступления ВСУ на Запорожском направлении. По данным, представленным американским изданием The New York Times, в течение двух месяцев своего широко разрекламированного "контрнаступления" Киев потерял более 40% западной помощи, при этом не получив сколько-нибудь значимых результатов.