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СМИ Турции называет приблизительный срок предстоящих переговоров Путина и Эрдогана

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СМИ Турции называет приблизительный срок предстоящих переговоров Путина и Эрдогана

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает, что его российский коллега Владимир Путин прибудет в Анкару. Но не исключен и вариант, при котором их встреча состоится в России.


Об этом сообщает турецкий телеканал со ссылкой на своего корреспондента из президентского пула.

СМИ Турции называет приблизительный срок проведения предстоящих переговоров Путина и Эрдогана. Турецкие журналисты предполагают, что они пройдут в конце этого месяца или в начале следующего. Они считают, что встреча двух лидеров будет в основном посвящена возобновлению зерновой сделки.

О приостановке своего участия в ней Москва объявила 18 июля. Это произошло из-за того, что в отношении России соглашение совершенно не работало. Несмотря на полное отсутствие практической пользы, Москва продолжала дисциплинированно выполнять ее условия на протяжении целого года. Теперь сделка не действует уже почти месяц.

Информация о намерении двух президентов встретиться появилась впервые еще в июле, но точная дата и место переговоров пока еще до сих пор не определена. Официально о предстоящей встрече было объявлено 2 августа после телефонной беседы Путина и Эрдогана. А двумя днями позже турецкий лидер сообщил, что ожидает прибытия своего коллеги из Москвы в Анкару. Дату переговоров он не назвал, заявив, что о ней стороны договорятся по дипломатическим каналам.

Эту информацию чуть раньше подтвердил и глава пресс-службы Кремля, правда, с оговоркой, что дипломаты будут определяться не только с датой, но и с местом встречи.

Место встречи будет обговариваться, это не обязательно Турция

- заявил представитель администрации президента России.
Использованы фотографии:
http://www.kremlin.ru/
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13 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 19:43
    +1
    Султан готовит неприятный сюрприз..Это в его стиле
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 19:43
    +1
    Ну поживём увидим кто к кому приедет, и до чего договорятся.
    1. михаилл
      михаилл Сегодня, 19:48
      +1
      Цитата: Ропот 55
      Ну поживём увидим кто к кому приедет, и до чего договорятся.

      Пережить бы(((.
      С другой стороны, какие-то переговоры так или иначе приходится и придется с кем-то вести.
    2. Vicontas
      Vicontas Сегодня, 21:03
      0
      Чемпион России по собиранию ножей в спину готовится обновить свой рекорд?
  3. Федор Соколов
    Федор Соколов Сегодня, 20:03
    -4
    Опят "отличное решение" по украине в пользу ЕС и НАТО! И конечно Турции, самой "бедной" стране в мире очень нуждающейся в украинском зерне.
  4. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 20:23
    -2
    Лучшее место встречи это Мариуполь. Для султана это серьёзное испытание!
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 20:33
    -1
    После Эрдогановских выпендрёжей ,он узнает сколько труда стоит чтобы получить добро на встречу.Что она нам даст- ни что или что то для нас значимое и сразу.Эрдоган пусть подождёт ,в Африке столько стран и многим хочется поговорить с Путиным.Старушка Меркель ,когда себя плохо вела тоже ауедиенции ждала,не сахарный не растает.Пусть не перегибает палку насчёт поговорить- Макорон,Шольцяра и тд и тп хотели тоже поговорить прям завтра ,но оказались в бане.Чтобы о чем-то говорить ,кроме погоды,нужна многомесячная подготовительная работа - которой сейчас не видно,мы можем ждать сколько угодно.У нас вроде на верху пришло понимание этого процесса,мужики на ЛБС войны с западом всё для этого делают.
  6. sagitovich
    sagitovich Сегодня, 20:38
    +2
    России стоит обьявить всех президентов и премьеров из недружественных стран в розыск, с помледующим арестом?
    И Султана, в том числе.
  7. михаилл
    михаилл Сегодня, 20:57
    0
    Интересно, что заминусили абсолютно все комментарии. Как поддерживающие диалог между Россией и Турцией, так и негативно настроенные, так и абсолютно нейтральные.
    Сектанты какие-то, не иначе.
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 21:11
      -3
      Цитата: михаилл
      Сектанты какие-то, не иначе.

      Сама система комментов ужасная. Непонятно кто кому и за что.
      1. михаилл
        михаилл Сегодня, 21:33
        0
        Цитата: Румaтa
        Цитата: михаилл
        Сектанты какие-то, не иначе.

        Сама система комментов ужасная. Непонятно кто кому и за что.

        Просто оценки комментариев анонимны. Что, в принципе, правильно. Иначе кроме различных сект еще и "воины кланов" начнутся, когда минусят не за содержание, а за аватарку.
        1. Румaтa
          Румaтa Сегодня, 21:46
          0
          Цитата: михаилл
          Иначе кроме различных сект еще и "воины кланов" начнутся, когда минусят не за содержание, а за аватарку.

          ОК. Для начала запретить минусить без аргументации, т.е. без коммента.
    2. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 21:34
      +1
      Михаилл .Здесь удивляться нечему.Одни работают по методичкам.Их сразу видно,их тема:.ВС и ВМФ России иногда ВКС,Шойгу,Захарова,Путин,Набиулина,Силуанов ,МантуровРагозин,БПЛА по России.Такие они интересные и все приверженцы гуру Скомарохова судя по сотенными коментариями под его статьями одних и тех же ,но и он за последние статьи отхватил по полной.Как так,да вот так ,он борется за победу и ищет причины ,а не смену строя - он один из акционеров сайта,тот же капиталист.Но очень патриотичный капиталист,сколько ему крови обошлось борьба властью с итальянскими захоронениями и их мемориализации в 90 ые.На севере у нас таких проблем не было,просто
      мы такие отмороженные,если находили оружие " нулёвое" настреляемся отдуши как бы по фашистам ,ствол в дугу и в озеро, могилы не оскверняли как в 90 ые подроссшие при СССР, Другие Ждуны помнящие как им было хорошо в молодости,хочешь работай,хочешь изображай работу ,С ними интересно, когда переходишь на независимые источники которые они не признают,коментов вообще нет,кроме ссылок которые совсем не в авторитете.Определиться можно кто есть кто ,когда всыпали НАТО по полной,это тема ЗРК,ФАБы с крылушками( поллитровки),расстрел ВСУ он лайн и приколы западной дипломатии.Как вернуть спецов на сайт не знаю,но есть такие сайте ,по мере возможностей общаемся.Совет заведите свой круг общения.