СМИ Турции называет приблизительный срок предстоящих переговоров Путина и Эрдогана

Место встречи будет обговариваться, это не обязательно Турция

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает, что его российский коллега Владимир Путин прибудет в Анкару. Но не исключен и вариант, при котором их встреча состоится в России.Об этом сообщает турецкий телеканал со ссылкой на своего корреспондента из президентского пула.СМИ Турции называет приблизительный срок проведения предстоящих переговоров Путина и Эрдогана. Турецкие журналисты предполагают, что они пройдут в конце этого месяца или в начале следующего. Они считают, что встреча двух лидеров будет в основном посвящена возобновлению зерновой сделки.О приостановке своего участия в ней Москва объявила 18 июля. Это произошло из-за того, что в отношении России соглашение совершенно не работало. Несмотря на полное отсутствие практической пользы, Москва продолжала дисциплинированно выполнять ее условия на протяжении целого года. Теперь сделка не действует уже почти месяц.Информация о намерении двух президентов встретиться появилась впервые еще в июле, но точная дата и место переговоров пока еще до сих пор не определена. Официально о предстоящей встрече было объявлено 2 августа после телефонной беседы Путина и Эрдогана. А двумя днями позже турецкий лидер сообщил, что ожидает прибытия своего коллеги из Москвы в Анкару. Дату переговоров он не назвал, заявив, что о ней стороны договорятся по дипломатическим каналам.Эту информацию чуть раньше подтвердил и глава пресс-службы Кремля, правда, с оговоркой, что дипломаты будут определяться не только с датой, но и с местом встречи.- заявил представитель администрации президента России.