«Это был сигнал Турции»: в прессе США оценили российский удар по заводу «Мотор-Сич»

Россия послала Турции четкий сигнал, когда разбомбила украинское предприятие «Мотор Сич», которое производит двигатели для турецких летательных аппаратов

Мы воспринимаем это [российский удар по «Мотор Сич»] в качестве высказанного российской стороной символического предупреждения, показывающего недовольство Москвы некоторыми инициативами, исходящими от Анкары

Это [запасы силовых установок] может быть решением в краткосрочной, но не в долгосрочной перспективе. Российская атака эффективно уничтожает планы совместного производства и любой турецкий аппетит к покупке «Мотор Сич».