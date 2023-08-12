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«Это был сигнал Турции»: в прессе США оценили российский удар по заводу «Мотор-Сич»

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«Это был сигнал Турции»: в прессе США оценили российский удар по заводу «Мотор-Сич»

6 августа ВС РФ нанесли удары ракетами и беспилотниками по заводу «Мотор Сич», расположенному в подконтрольном киевскому режиму Запорожье.


Россия послала Турции четкий сигнал, когда разбомбила украинское предприятие «Мотор Сич», которое производит двигатели для турецких летательных аппаратов

- оценили последствия удара в издании Defense News.

Как отмечается, «Мотор Сич» (в кооперации с «Ивченко-Прогресс») поставлял турецкой оборонке силовые установки АИ-450 для БПЛА Akinci, АИ-25ТЛТ для беспилотников Anka-3 и Kizilelma. Участвовало данное предприятие и в оснащении двигателями вертолета Atak II, велись соответствующие переговоры в отношении винтокрылой машины Т925.

При этом Анкарой озвучивались планы создать на территории незалежной мощности по производству турецких БПЛА, таких как Bayraktar TB2 и Akinci.

Мы воспринимаем это [российский удар по «Мотор Сич»] в качестве высказанного российской стороной символического предупреждения, показывающего недовольство Москвы некоторыми инициативами, исходящими от Анкары

- заявил прессе США анонимный турецкий дипломат.

Другой чиновник, отвечающий за закупки, пояснил, что в Турции имеется достаточно запасов двигателей украинского производства, чтобы бесперебойно выпускать беспилотники. Однако с ним не согласен аналитик из Анкары Озгур Экси:

Это [запасы силовых установок] может быть решением в краткосрочной, но не в долгосрочной перспективе. Российская атака эффективно уничтожает планы совместного производства и любой турецкий аппетит к покупке «Мотор Сич».


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18 комментариев
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  1. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 20:59
    0
    Мотор Сiч- так не доставайся, ты ,никому.
    1. Vicontas
      Vicontas Сегодня, 21:14
      +1
      "Российская атака эффективно уничтожает турецкий аппетит к покупке "Мотор-Сич" Ну что ж ,приятно подавиться!
      1. Zoldat_A
        Zoldat_A Сегодня, 21:33
        +1
        Цитата: Vicontas
        "Российская атака эффективно уничтожает турецкий аппетит к покупке "Мотор-Сич" Ну что ж ,приятно подавиться!

        А вот тут есть очень хитрый момент.
        Нам нужно, чтобы "Мотор Сич" сейчас ничего не выпускал. А после победы его наверняка восстановят. Как минимум, территория останется.
        А тут турки все такие красивые: "Здрасте! А мы тута всё давно купили..." И, ради "друга Эрдогана", отдадут "законно приобретённое" новым хозяевам. И турки останутся при своём интересе в любом раскладе. Им ведь по барабану, для чьих беспилотников выпускать двигатели - наших, украинских или эфиопских.
  2. михаилл
    михаилл Сегодня, 21:02
    +3
    Что-то мне даже как-то боязно свое мнение высказывать. В соседней публикации про встречу Путина с Эрдоганом заминусили вообще все комменты, как положительно окрашенные, так и отрицательно, так и нейтральные. Совпадение, не думаю. Новая секта минусаторов? bully
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 21:13
      +3
      Цитата: михаилл
      Новая секта минусаторов?

      Скорее всего. Не удивляйтесь. Если подростки общаются по компу (на Украине) они обязаны выяснить откуда их собеседник, если он говорит на русском, а то может он вербовать в шпионы вас будет. Ну а на ВО практически все на русском, кроме коллег из Франции, Польши, Германии. Как же не проверить этих "русскоговорящих" )))
      1. михаилл
        михаилл Сегодня, 21:46
        0
        Цитата: Егоза
        Скорее всего. Не удивляйтесь. Если подростки общаются по компу (на Украине) они обязаны выяснить откуда их собеседник, если он говорит на русском

        А как можно выяснить страну-продуцента комментария, поставив ему минус?
        Ведь с некоторых пор эта информация на сайте обычному пользователь недоступна.
  3. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 21:04
    0
    6 августа ВС РФ нанесли удары ракетами и беспилотниками по заводу «Мотор Сич»,

    Там агромадная территория.
  4. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 21:07
    +1
    Россия послала Турции четкий сигнал, когда разбомбила украинское предприятие «Мотор Сич», которое производит двигатели для турецких летательных аппаратов

    - оценили последствия удара в издании Defense News.
    Сигнал говорящий о том что украинские партнёры не отличаются исполнением взытых ранее на себя обязательств перед партёнрами согласно ранее достигнутых соглашений. Турецким производителям БПЛА из фирмы Baykar следовало бы развивать собственное авиационное двигателестроение по примеру турецкого танкостроения...
  5. бухач
    бухач Сегодня, 21:15
    0
    Что-то долго у нас решали по поводу такого сигнала,чего ждали- или выгадывали момент подходящий для более масштабного ущерба,или "текущий"момент не позволял жахнуть как следует.
    1. gsev
      gsev Сегодня, 21:27
      +1
      Цитата: бухач
      Что-то долго у нас решали по поводу такого сигнала,чего ждали

      Лучше поздно чем никогда. Если Путин надеется чтобы российские удары были эффективными он должен разрушить в первую очереь нефтепереработку на Украине. Хотя еще проще перекрыть транспортировку углеводородов в Европу.
  6. air wolf
    air wolf Сегодня, 21:17
    0
    А что еще год не подождали? А там движки ТВ-3-117 делают, на них пол мира летает, и они верочтно по схерым схемам шли к нам, теперь , после того как выбили почти все вертолеты из СССР, решили остановить завод или как?
  7. Васян1971
    Васян1971 Сегодня, 21:18
    +2
    и любой турецкий аппетит к покупке «Мотор Сич».

    Так его, вроде, давеча, китайцы купили? request
  8. PVV66
    PVV66 Сегодня, 21:21
    +2
    А почему полтора года назад нельзя было разнести в труху данное оборонное предприятие?! Какой то договорняк с султаном?
    1. Аскольд65
      Аскольд65 Сегодня, 21:32
      +1
      Цитата: PVV66
      А почему полтора года назад нельзя было разнести в труху данное оборонное предприятие?! Какой то договорняк с султаном?

      Вы наверное забыли просто:
      Производственные цеха завода «Мотор Сич» в Запорожье разрушены высокоточными ракетами большой дальности воздушного и морского базирования, сообщило 25 мая 2022 года российское Министерство обороны. Без особых подробностей об ударах по предприятию на ежедневном брифинге рассказал официальный представитель оборонного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков
  9. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 21:26
    0
    Да уже были удары по мотор Сич ранее, или я путаю?! В любом случае предприятие крупное, и один прилёт ничего существенно не меняет...
    1. Аскольд65
      Аскольд65 Сегодня, 21:46
      0
      В любом крупном предприятии есть уникальные цеха, разрушение которых надолго остановит работу фирмы. А вот если бы ещё и с персоналом.....
  10. Vall4
    Vall4 Сегодня, 21:44
    0
    Пора помидоры перекрывать этим скотам, поставляют гады кассетные снаряды бандеровцам.
  11. rocket757
    rocket757 Сегодня, 21:45
    +1
    «Это был сигнал Турции»: в прессе США оценили российский удар по заводу «Мотор-Сич»
    . Хороший сигнал это тот, который звучит ВОВРЕМЯ!