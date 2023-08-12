«Это был сигнал Турции»: в прессе США оценили российский удар по заводу «Мотор-Сич»

6 августа ВС РФ нанесли удары ракетами и беспилотниками по заводу «Мотор Сич», расположенному в подконтрольном киевскому режиму Запорожье.
Россия послала Турции четкий сигнал, когда разбомбила украинское предприятие «Мотор Сич», которое производит двигатели для турецких летательных аппаратов
- оценили последствия удара в издании Defense News.
Как отмечается, «Мотор Сич» (в кооперации с «Ивченко-Прогресс») поставлял турецкой оборонке силовые установки АИ-450 для БПЛА Akinci, АИ-25ТЛТ для беспилотников Anka-3 и Kizilelma. Участвовало данное предприятие и в оснащении двигателями вертолета Atak II, велись соответствующие переговоры в отношении винтокрылой машины Т925.
При этом Анкарой озвучивались планы создать на территории незалежной мощности по производству турецких БПЛА, таких как Bayraktar TB2 и Akinci.
Мы воспринимаем это [российский удар по «Мотор Сич»] в качестве высказанного российской стороной символического предупреждения, показывающего недовольство Москвы некоторыми инициативами, исходящими от Анкары
- заявил прессе США анонимный турецкий дипломат.
Другой чиновник, отвечающий за закупки, пояснил, что в Турции имеется достаточно запасов двигателей украинского производства, чтобы бесперебойно выпускать беспилотники. Однако с ним не согласен аналитик из Анкары Озгур Экси:
Это [запасы силовых установок] может быть решением в краткосрочной, но не в долгосрочной перспективе. Российская атака эффективно уничтожает планы совместного производства и любой турецкий аппетит к покупке «Мотор Сич».