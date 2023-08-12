Военное обозрение
Войти Регистрация

Украинский военнослужащий: севернее Бахмута нам пришлось отойти на более безопасные позиции

10
Украинский военнослужащий: севернее Бахмута нам пришлось отойти на более безопасные позиции

Украинский военнослужащий, с позывным «Ютуб» (он же Kombat Ukraine в социальных сетях) опубликовал в сети заявление об осложнившейся для украинских войск обстановке к северу от Бахмута (Артёмовска).


Украинский военнослужащий заявил о том, что к северу от города ВСУ «были вынуждены отступить».

По словам «Ютуба», подразделения украинских войск отошли в направлении Орехово-Васильевки, а также в районе Берховки.

Украинский офицер:

Мы были вынуждены отойти на более безопасные позиции, потому что россияне бросили туда резервы, чтобы оставить под своим контролем автодорогу на Славянск.

По утверждениям Kombat Ukraine, россияне также ввели резервы в сам Бахмут.



Также украинский военнослужащий сообщает о том, что линия фронта на южном фланге Артёмовска практически не изменилась. По его словам украинские войска пытаются войти в Курдюмовку и Андреевку, но пока не удаётся перейти железнодорожные пути.

При этом он же утверждает, что ВСУ за последние несколько дней смогли добиться «некоторого успеха в Клещеевке, взяв под контроль примерно 25% территории села».

Российские войска утраты контроля над частью Клещеевки пока не подтверждают. Известно о том, что в этом районе уже которую неделю идут ожесточённые бои.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
10 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Федор Соколов
    Федор Соколов Сегодня, 20:17
    0
    Брешет про Клещеевку укроп, иначе по всему западному миру об этом тарахтели бы, дескать перемога.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 20:22
    0
    Противник дозрел др нашей мариупольской тактики: посылает малую группу, упирается в огневой контакт, оттягивается и наносит удар артиллерией по выявленной позиции. После этого заползает в очищенный подвал... Такое возможно только при безнаказанной работе артиллерии - возвращаемся к вопросу о контрбатарейной борьбе. Если не изменить ситуацию - Урожайное можем потерять....Это из телеги ВО.Батальон "Восток".Это влйна,и всякое происходит
    1. Аскольд65
      Аскольд65 Сегодня, 21:40
      +1
      Цитата: dmi.pris1
      посылает малую группу, упирается в огневой контакт, оттягивается и наносит удар артиллерией по выявленной позиции. После этого заползает в очищенный подвал...

      Они вот таким макаром как то заползли в оставленный управляемо-заминированный окоп и взорванный по радиокоманде. Недолго они там покурили....
  3. Комментарий был удален.
  4. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 20:25
    +1
    Авиация должна наша там непрерывно работать!
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 21:01
      +1
      Цитата: Бережливый
      Авиация должна наша там непрерывно работать!

      Несмотря на праздник. И чтобы к-во посадок совпало с к-вом взлётов.
  5. certero
    certero Сегодня, 20:42
    0
    Из первой мировой всем известно выражение верденская мясорубка. Как будет называться у будущих историков эта? Бахмудская мясорубка или Артёмовская?
  6. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 20:43
    +1
    Произошло выравнивание линии фронта по лекалам нацистских генералов.
  7. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 20:51
    -1
    Отойти на более безопасные позиции.
    Хотелось бы поиздеваться над формулировкой. Но не стану. Из-за наших формулировок в прошлом году.
  8. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 21:00
    0
    Мы были вынуждены отойти на более безопасные позиции

    Безопасные позиции для ВФУ начинаются где-то за линией Керзона.
  9. rocket757
    rocket757 Сегодня, 21:47
    0
    Все равно, события идут своим чередом и подтолкнуть их в нужную сторону, это наша задача soldier