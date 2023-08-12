Украинский военнослужащий: севернее Бахмута нам пришлось отойти на более безопасные позиции

Мы были вынуждены отойти на более безопасные позиции, потому что россияне бросили туда резервы, чтобы оставить под своим контролем автодорогу на Славянск.

Украинский военнослужащий, с позывным «Ютуб» (он же Kombat Ukraine в социальных сетях) опубликовал в сети заявление об осложнившейся для украинских войск обстановке к северу от Бахмута (Артёмовска).Украинский военнослужащий заявил о том, что к северу от города ВСУ «были вынуждены отступить».По словам «Ютуба», подразделения украинских войск отошли в направлении Орехово-Васильевки, а также в районе Берховки.Украинский офицер:По утверждениям Kombat Ukraine, россияне также ввели резервы в сам Бахмут.Также украинский военнослужащий сообщает о том, что линия фронта на южном фланге Артёмовска практически не изменилась. По его словам украинские войска пытаются войти в Курдюмовку и Андреевку, но пока не удаётся перейти железнодорожные пути.При этом он же утверждает, что ВСУ за последние несколько дней смогли добиться «некоторого успеха в Клещеевке, взяв под контроль примерно 25% территории села».Российские войска утраты контроля над частью Клещеевки пока не подтверждают. Известно о том, что в этом районе уже которую неделю идут ожесточённые бои.