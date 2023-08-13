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Турция произвела первый запуск ракеты-носителя с новой стартовой площадки

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Турция произвела первый запуск ракеты-носителя с новой стартовой площадки

Турецкая компания Roketsan произвела первый, пробный запуск ракеты-носителя с новой стартовой площадки, недавно построенной вместе со всем испытательным центром в городке Игнеада на черноморском побережье в европейской части страны. Отсюда с 2024 года планируется выводить в космос собственные спутники.


Наша ракета-носитель, которая была разработана с использованием отечественных передовых инженерных технологий в рамках усилий нашей страны по выходу в космос, была успешно запущена из Игнеады

- заявили в Президиуме оборонной промышленности [примерный аналог «Ростеха»].

Как утверждается, все критически важные подсистемы были созданы компанией Roketsan на национальном уровне. Сообщается, что была запущена ракета-носитель Sonde Rocket, но не говорится, на какую высоту она вышла.



В Турции реализуется программа по постепенному освоению космического пространства. На осень 2023 года запланирован запуск РН SR-1 Sonde Rocket [видимо, полноценный, а не пробный] с полезной нагрузкой 100 кг на высоту 300 км. После SR-1 компания Roketsan сконцентрируется на работе над ракетой-носителем ŞİMŞEK-1 (400 кг, 550 км), запуск которой предполагается в 2027 году, а затем – над ŞİMŞEK-2 с несколькими разгонными блоками, который должен подняться в космос в 2028 году.
Использованы фотографии:
SavunmaSanayiST
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7 комментариев
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  1. Солдатов В.
    Солдатов В. Сегодня, 06:54
    +3
    А куда будут падать разгонные блоки? На какую страну? На Азербайджан или Каспийское море? Или в Казахстан? request
    1. Enceladus
      Enceladus Сегодня, 07:13
      +1
      Ну учитывая выводимую массу - сгорят в атмосфере. 300 кило это времена 60х
    2. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 08:42
      0
      Значит, на территорию Великого Турана! Так получается! wink
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:09
    +2
    Roketsan произвела первый, пробный запуск ракеты-носителя
    Заявка на место в ряду космических держав?
    Не говорится, на какую высоту она вышла.
    Возможно результаты пока скромные поэтому не оглашаются. Но "лиха беда начало".
  3. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 07:10
    +2
    Ну вот теперь и Турция собирается колонизировать космос...
  4. Evgenijus
    Evgenijus Сегодня, 08:09
    0
    С возрастанием высоты запусков возрастает площадь и длина эллипса пдения разгонных блоков турецких ракет, а так же ступеней этих ракет. Нельзя гарантировать и падение всей ракеты, в освоении космоса 100% успешных запусков не было и не будет. Неизвестно, как отреагируют соседние страны к востоку от Турции на прилет к ним железа с турецкого космодрома. В то же время можно утверждать, что Турция становится промышленно развитой мировой страной с быстро развивающимся научным потенциалом. Ввод в строй на ее территории атомной электростанции позволит предположить, что и Турция в будущем времени даст заявку на обладание ядерным оружием. Как говорится, "сани готовят летом". Этими санями и являются первые турецкие космические ракеты.
    1. andrewkor
      andrewkor Сегодня, 08:51
      0
      Израильтяне напряглись.Как бы не разбомбили космодром ,как реактор в Ираке в своё время!