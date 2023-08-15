Чистая энергетика как геостратегия: спасут ли климат ветряки и солнечные батареи

Переход к «чистой энергетике» – спасение планеты или политический инструмент?

«Чистая энергия»: что хорошо, а что плохо?

Дискуссия о стоимости разных видов энергии



Источник lazard.com

«…исследование показывает, почему глупая политика, такая как «Новый зеленый курс» (Green New Deal) и 100 % переход на ВИЭ, может нанести ущерб нашей экономике и значительно поднять стоимость ЭЭ для американских домохозяйств. Переход от производства ЭЭ на имеющихся доступных и надежных электростанциях к дорогостоящим и нестабильным ветровым и солнечным энергоресурсам существенно увеличит затраты на электроэнергию для предприятий и семей. Это исследование дает возможность свериться с реальностью тем, кто принимает решения относительно энергетической политики Америки».

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И снова уголь?

«Чистая энергетика» – откуда ветер дует?

«Думаю, мы уже на 100 % в зеленом пузыре, – говорит Гордон Джонсон, гендиректор GLJ Research. – Едва ли не у каждой компании солнечной энергетики, которую я анализирую, финансовые показатели ухудшились, а акции выросли… раза в три. Это ненормально».

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