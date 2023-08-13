Штурмовые группы 6-й армии ВС России взяли два новых опорника ВСУ под Купянском

В ходе боевых действий на Купянском направлении штурмовые группы 6-й общевойсковой армии овладели двумя опорными пунктами, тремя наблюдательными постами и разгромили до взвода пехоты в районе населенного пункта Ольшана

Российские войска продолжают наступление на Купянском направлении, занимая новые позиции. Согласно последней информации, поступившей от пресс-службы группировки войск "Запад", штурмовым отрядам удалось взять еще два опорника в районе Ольшаны.Штурмовые группы 6-й общевойсковой армии, действующие на Купянском направлении, в ходе боя сумели выбить противника из двух опорных пунктов, овладев ими, несмотря на ожесточенное сопротивление ВСУ. Выбитый с позиций противник откатился назад, но затем предпринял две контратаки с целью вернуть опорные пункты, но безуспешно. Кроме того, предпринимались попытки выбить наших с позиций в районе Синьковки и урочища Маньковка, там уже который день идут интенсивные бои.- говорится в сообщении.Ситуация для ВСУ на Купянском направлении сложилась тяжелая, это признали и в украинском Генштабе. В середине этой недели в районе Купяеска побывал командующий Сухопутными войсками ВСУ Сырский, который по итогам оперативного совещания с командирами частей и подразделений запросил у офиса Зеленского ввода свежих сил, опасаясь падения фронта. Видимо, какие-то резервы были переброшены, прорыва фронта не случилось, но наступление российской армии ВСУ остановить не смогли.Между тем, противник ночью попытался атаковать наши позиции на Красно-Лиманском направлении, но безуспешно, все атаки отбиты. По данным Минобороны, основной удар ВСУ хотели нанести на Сватовском направлении, бросив в бой силы 68-й егерской бригады ВСУ. Наши позиции удержали. Имеется ли продвижение вперед на данном направлении, пока данных нет.