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Офис Зеленского предлагает аннулировать все выданные украинцам с начала СВО справки о непригодности к службе

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Офис Зеленского предлагает аннулировать все выданные украинцам с начала СВО справки о непригодности к службе

Несмотря на все предпринимаемые меры в рамках повальной мобилизации, Киев не в состоянии набрать необходимое количество мобилизованных, чтобы сформировать резервы для необходимой ротации войск, участвующих в так называемом контрнаступлении. На этом фоне в офисе Зеленского предложили провести повторное обследование почти 200 тысяч украинских граждан, имеющих справки о непригодности к службе. Об этом пишут украинские ресурсы со ссылкой на источник в администрации президента Украины.


С начала российской спецоперации на Украине резко увеличилось количество непригодных к службе мужчин, с большой вероятностью, часть этих самых справок была куплена нежелающими воевать гражданами Украины. В Киеве это прекрасно понимают и предлагают в ближайшее время аннулировать все выданные с начала СВО справки такого рода, а всех "непригодных" отправить на повторное обследование, но уже на военные медицинские комиссии.

Кто выдвинул такое предложение, как оно будет реализовываться, если его утвердят, пока не ясно. Но предложение активно проталкивает именно политическая верхушка хунты, тогда как военные против данного предложения. По имеющимся данным, в Генштабе ВСУ боятся новых коррупционных скандалов, так как военкомы дискредитировали себя окончательно. В общем, пока ничего не понятно, но инициатива появилась и ее проталкивают.

Между тем, ситуация с резервами у ВСУ действительно сложная, набранные и обученные специально для контрнаступления так называемые "бригады наступа" с начала наступательной операции понесли большие потери, а начавшееся наступление российской армии в Харьковской области вынудило украинское командование ввести в бой имеющиеся резервы. Главком ВСУ Залужный требует провести ротацию потрепанных подразделений, но для этого нет необходимых резервов. Оставшиеся у Киева несколько вполне боеспособных бригад, полностью укомплектованных западной военной техникой, никто в бой вводить не собирается, это войска "последнего шанса". Так что без новой мобилизации не обойтись.
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18 комментариев
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  1. Крымский партизан 1974
    Крымский партизан 1974 Сегодня, 07:03
    +1
    отправить на повторное обследование, но уже на военные медицинские комиссии.
    .....а чё хунтярской ВМК кто то другой сидит...градус взяток просто поднимут
    1. Ilya-spb
      Ilya-spb Сегодня, 07:12
      +5
      Это будет настоящая могилизация.

      Видимо, большие потери у бандеровцев, и большие запросы на войну у их хозяев.
    2. svp67
      svp67 Сегодня, 07:56
      +1
      Цитата: Крымский партизан 1974
      отправить на повторное обследование, но уже на военные медицинские комиссии.

      Мда... решение просто превосходное. Сразу "убивают двух зайцев"
      - пополнят ряды ВСУ
      - пополнят свои личные "бюджеты", средствами тех, кто сможет собрать нужную сумму откупа
      1. Reptiloid
        Reptiloid Сегодня, 08:31
        0
        Цитата: svp67
        ..... пополнят свои личные "бюджеты", средствами тех, кто сможет собрать нужную сумму откупа

        Вот ведь зелебоб ----- позаботился о своих сотрудниках. good Жить-то надо
    3. seregatara1969
      seregatara1969 Сегодня, 08:30
      +1
      Справки анулировать, оторванные руки ноги пришить, глаза вставить, позвоночники выпрямить и армия некромонгера готова!!!!
  2. monetam
    monetam Сегодня, 07:11
    +8
    Ах, чёрт, это же по второму разу платить придется... а ведь люди честно надеялись, когда платили, что " проблема решена", можно спокойно шашлыки на природе жарить...
    На деле-то именно в "войне на истощение" Россия медленно, но выигрывает. Мобилизационный ресурс незалэжной таков, что уже скребет ложкой по дну. Самые мотивированные уже под флагами лежат.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:17
    +10
    в офисе Зеленского предложили провести повторное обследование почти 200 тысяч украинских граждан, имеющих справки о непригодности к службе
    Еще необходимо не упустить тех кто имеет инвалидность. Вдруг за это время отросли руки-ноги, пропала эпилепсия и т.д. Инвалид чем хорош - он из окопа, куда его посадят, убежать без посторонней помощи не сможет. Может это и цинично, но к действиям киевской власти имеет прямое отношение.
  4. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 07:19
    +5
    Это они Ярослава Гашека начитались: одноногих, одноногих, больных на голову всех в мясорубку.
  5. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 07:21
    +6
    Офис Зеленского предлагает аннулировать все выданные украинцам с начала СВО справки о непригодности к службе

    Аналогия с «сухой стиркой».
    «Сухая стирка» - процесс, когда грязное бельё (одежду) складывают в корзину, и, когда всё чистое заканчивается, начинают выбирать из корзины менее грязное и так до бесконечности...
  6. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 07:24
    +4
    Кладбищ на Украине не хватит на такую прорву новых покойников...те кто имеет различные справки на бронь как правило не вояки и попадая на поле боя становятся первыми жертвами боя не имея навыков выживания от обстрелов.
  7. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 07:29
    +4
    Цитата: rotmistr60
    Инвалид чем хорош - он из окопа, куда его посадят, убежать без посторонней помощи не сможет. Может это и цинично,

    Конечно цинично...нам еще и содержать этих инвалидов после взятия их в плен...Зеленский сволочь нам свой обременительный баласт сбросит...типа русские подлечат,накормят,напоят,обменяют за красивые глаза.
  8. Николай-Николаевич
    Николай-Николаевич Сегодня, 08:04
    0
    Самые больные на Украине это Зеленский со своим кварталом 95. Вот их посадить в инвалидные коляски и в окопы. Там им проведут обследование по полной программе!
    1. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Сегодня, 08:57
      0
      Вот как раз Зеленский и его квартал- умные. Больные те,кто за них голосовал. Причем,больные на голову. Это не лечится.
  9. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 08:10
    0
    Цитата: Николай-Николаевич
    Самые больные на Украине это Зеленский со своим кварталом 95. Вот их посадить в инвалидные коляски и в окопы. Там им проведут обследование по полной программе!

    Зе ждёт судьба Муссооини и Чаушеску: не застрелится он, как Шикльгрубер.
  10. Reptiloid
    Reptiloid Сегодня, 08:27
    +1
    .... аннулировать все справки .....

    laughing Ага! И свидетельства о рождении тоже. И паспорта. Как было сообщение раньше о призыве тяжелобольного инвалида без паспорта Он и умер там. Укропом самое то
  11. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 08:55
    0
    Как юе так?.. Ведь за справки уже деньги заплачены. Украинское " изобретение"- взять взятку и отменить справку, чтобы снова, взять взятку.)
    1. nepunamemuk
      nepunamemuk Сегодня, 09:02
      0
      а если деньги закончились то в мясорубку
      да и военкома заодно am
  12. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 09:03
    0
    Офис Зеленского предлагает аннулировать все выданные украинцам с начала СВО справки о непригодности к службе
    Это не честно! "Все справки, выданные до 10 авгаста 23 недействительны!" Опять покупать? Гоните гроши извращенцы-эвропеноиды. fool Пока не зароют так и будете над пропастью по канату ходитьь.
    Получается Все как у нас, feel Вдруг у инвалида нога или рука выросла за год... recourse