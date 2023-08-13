Офис Зеленского предлагает аннулировать все выданные украинцам с начала СВО справки о непригодности к службе

Несмотря на все предпринимаемые меры в рамках повальной мобилизации, Киев не в состоянии набрать необходимое количество мобилизованных, чтобы сформировать резервы для необходимой ротации войск, участвующих в так называемом контрнаступлении. На этом фоне в офисе Зеленского предложили провести повторное обследование почти 200 тысяч украинских граждан, имеющих справки о непригодности к службе. Об этом пишут украинские ресурсы со ссылкой на источник в администрации президента Украины.С начала российской спецоперации на Украине резко увеличилось количество непригодных к службе мужчин, с большой вероятностью, часть этих самых справок была куплена нежелающими воевать гражданами Украины. В Киеве это прекрасно понимают и предлагают в ближайшее время аннулировать все выданные с начала СВО справки такого рода, а всех "непригодных" отправить на повторное обследование, но уже на военные медицинские комиссии.Кто выдвинул такое предложение, как оно будет реализовываться, если его утвердят, пока не ясно. Но предложение активно проталкивает именно политическая верхушка хунты, тогда как военные против данного предложения. По имеющимся данным, в Генштабе ВСУ боятся новых коррупционных скандалов, так как военкомы дискредитировали себя окончательно. В общем, пока ничего не понятно, но инициатива появилась и ее проталкивают.Между тем, ситуация с резервами у ВСУ действительно сложная, набранные и обученные специально для контрнаступления так называемые "бригады наступа" с начала наступательной операции понесли большие потери, а начавшееся наступление российской армии в Харьковской области вынудило украинское командование ввести в бой имеющиеся резервы. Главком ВСУ Залужный требует провести ротацию потрепанных подразделений, но для этого нет необходимых резервов. Оставшиеся у Киева несколько вполне боеспособных бригад, полностью укомплектованных западной военной техникой, никто в бой вводить не собирается, это войска "последнего шанса". Так что без новой мобилизации не обойтись.