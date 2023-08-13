Военное обозрение
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Из-за возросшей результативности ударов ВС РФ спецслужбы Украины заподозрили активизацию «российских агентов» в Хмельницком, Ровно и Ивано-Франковске

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Из-за возросшей результативности ударов ВС РФ спецслужбы Украины заподозрили активизацию «российских агентов» в Хмельницком, Ровно и Ивано-Франковске

Стало известно о том, что в Хмельницкой, Ровенской и Ивано-Франковской областях активизирована работа украинских спецслужб. В областные центры этих западно-украинских регионов переведён дополнительный состав СБУ и национальной полиции.


Поводом для такого рода действий киевского режима стало участившееся в последние недели количество поражений военных объектов Вооружёнными силами РФ. Это, как отмечают украинские источники, дало повод центральному аппарату Службы безопасности Украины заподозрить активизацию «российской агентурной сети» в этих областях.

Удары стали результативнее и по тем объектам, которые использовались украинским командованием в качестве особо важных и где деятельность украинских военных тщательным образом «секретилась».

Причём обозначается такая проблема как «вероятное разрастание числа российских агентов» на фоне того, что западные области Украины считались давно «отработанными» СБУ в плане лояльности местного населения действующим украинским властям.

СБУ ведёт отработку материалов о возможной передаче данных российской стороне о местах размещения позиционных районов противовоздушной-противоракетной обороны на западе Украины, о перемещении натовской военной техники по автомобильным и железным дорогам к местам её накопления.

Все эти заявления украинской стороны не могут не вызывать удивления. Ведь зачастую сами же украинские чиновники публикуют в сети материалы и отчёты о посещении конкретного объекта, где фотографируются с военными. А военные в соцсетях и мессенджерах рассказывают о том, как проходит обучение по эксплуатации западной военной техники на определённых объектах в той же Хмельницкой области и как к ним «в гости» приезжали «волонтёры» из Киева. Или все эти лица и есть «российская агентурная сеть»…
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14 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 07:18
    +4
    Ну шароварным всегда были нужны "стрелочники" и причины провалов. Снарядов и техники мало дают, плохо учат, самолёты не дают, ПВО не дают, денег не дают, шпыёны инфу сливают, кусты-трава мешают, солнце слепит, дождь идёт, ветер дует... laughing

    зы Ничего не забыл? Ах да - самое самое: русские то обороняются! belay
    1. Shiva83483
      Shiva83483 Сегодня, 08:49
      +1
      Позволю себе маленькую вольность, мал-мала подкорректирую...главный постулат у салоедов-а нас за шо....а потом уже идёт всё остальное....
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:19
    +3
    активизирована работа украинских спецслужб.
    СБУшникам просто необходимо активизироваться и показать свою необходимость и незаменимость. Иначе могут и в окопы послать.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 07:49
      +1
      Я не думаю,что в западных областях организована "широкая сеть агентуры".Скорее всего наконец руки дошли до стационарных обьектов,которые раньше не трогали.Работа той же космической разведки помогала ясная погода,отсутствие облачности.
  3. Enceladus
    Enceladus Сегодня, 07:20
    +3
    Все дроны объявлены в международный розыск? laughing Заодно и спутники
  4. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 07:30
    +1
    Это, как отмечают украинские источники, дало повод центральному аппарату Службы безопасности Украины заподозрить активизацию «российской агентурной сети» в этих областях.

    Кто-то ещё сомневается в том, что зачистка руководства СБУ и нанесение ракетных ударов по административным зданиям, где работает нацистское руководство, способно КАЧЕСТВЕННО УХУДШИТЬ работу этого ведомства.
  5. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 07:33
    +2
    В космос они забыли глянуть: там агентурная сеть.
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 07:35
    +2
    Довольно успешно работают наши параллельные мессенджеры .За одним посматриваю было всего пару месяцев назад 100 подписчиков сейчас уже за 10 тысяч перевалило.Наши не таяться дают инструкции для общения ,предупреждают о шмонах СБУ ( откуда знают bully )Удачи им.
  7. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 07:42
    +2
    На Украине очень легко попасть в подвалы СБУ...одно неосторожное слово,поступок и все ...дальше допрос в бандеровских застенках с печальными последствиями...допросы как в Гестапо ...разной степени воздействия на подозреваемого.
    Практикуются и ложные доносы на конкурентов и вообще всех кто кому то,когда то насолил в свое время...типичный нацисткий режим .
    Я буду очень удивлен если ВВП пойдет на переговоры с эти людоедским режимом.
  8. ism_ek
    ism_ek Сегодня, 07:44
    0
    Да у нас не лучше. Наш боевой самолёт ещё не взлетел, а украинцы уже знают, что в него загружено. На каждый военный аэродром украинские агенты внедрены.
    А уж "ждуны" на новых территориях, которые сообщают о любой отставшей от колонны машине...
    Военная контрразведка занята у нас совсем не тем. (((
    1. Astra wild2
      Astra wild2 Сегодня, 08:02
      0
      "совсем не тем"чем же она занята: пиво пьют?
  9. Astra wild2
    Astra wild2 Сегодня, 07:58
    +1
    Вполне,возможно,что часть информации,действительно получена от разведки.
    Больше похоже ,что начали "охоту на ведьм".
    Надо же показать свою нужность
  10. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 09:00
    0
    Ровно и Ивано-Франковске
    belay Ну если уж и в гнезде западенском.... request то что творится на востоке. recourse
  11. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 09:02
    0
    То, что спецслужбы активизировались - это совершенно логично. У них идёт война. Меня волнует, что наши спецслужбы не достаточно активны в разоблачении пособников бандеровцев, по идейным или по финансовым соображениям вредящим нам, где только можно. Судя по наглости, они уверенны, что даже в случае их поимки, жестко с ним не обойдутся. Хотя, это вопрос не к спецслужбам.