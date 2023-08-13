Из-за возросшей результативности ударов ВС РФ спецслужбы Украины заподозрили активизацию «российских агентов» в Хмельницком, Ровно и Ивано-Франковске

Стало известно о том, что в Хмельницкой, Ровенской и Ивано-Франковской областях активизирована работа украинских спецслужб. В областные центры этих западно-украинских регионов переведён дополнительный состав СБУ и национальной полиции.Поводом для такого рода действий киевского режима стало участившееся в последние недели количество поражений военных объектов Вооружёнными силами РФ. Это, как отмечают украинские источники, дало повод центральному аппарату Службы безопасности Украины заподозрить активизацию «российской агентурной сети» в этих областях.Удары стали результативнее и по тем объектам, которые использовались украинским командованием в качестве особо важных и где деятельность украинских военных тщательным образом «секретилась».Причём обозначается такая проблема как «вероятное разрастание числа российских агентов» на фоне того, что западные области Украины считались давно «отработанными» СБУ в плане лояльности местного населения действующим украинским властям.СБУ ведёт отработку материалов о возможной передаче данных российской стороне о местах размещения позиционных районов противовоздушной-противоракетной обороны на западе Украины, о перемещении натовской военной техники по автомобильным и железным дорогам к местам её накопления.Все эти заявления украинской стороны не могут не вызывать удивления. Ведь зачастую сами же украинские чиновники публикуют в сети материалы и отчёты о посещении конкретного объекта, где фотографируются с военными. А военные в соцсетях и мессенджерах рассказывают о том, как проходит обучение по эксплуатации западной военной техники на определённых объектах в той же Хмельницкой области и как к ним «в гости» приезжали «волонтёры» из Киева. Или все эти лица и есть «российская агентурная сеть»…