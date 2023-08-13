Находившийся в розыске третий обвиняемый в нападении на ветерана СВО в Забайкалье сдался полиции

Утром 13 августа 43-летний гражданин явился в отдел полиции, где был задержан. Сейчас с ним работают полицейские. В ближайшее время мужчина будет передан следственным органам

Третий обвиняемый в нападении на участника СВО в Забайкалье сдался полиции, в настоящее время с ним работают правоохранители. В ближайшее время он будет доставлен в Следственный комитет. Об этом сообщает пресс-служба УМВД Забайкалья.Объявленный в розыск третий обвиняемый в нападении на ветеранов спецоперации сдался полиции, до этого неделю скрываясь от правоохранительных органов. Как сообщили в УМВД Забайкалья, полиция в течение недели проводила оперативные мероприятия по его розыску, перекрыв все пути побега. Поняв, что оперативники уже встали на его след и петля сжимается, Зырянов принял решение лично явиться в полицию и сдаться.- говорится в сообщении.Первые двое нападавших - 27-летний Сергей Пискарев и 19-летний Владислав Александров были задержаны ранее, в настоящее время им предъявлено обвинение и они заключены под стражу, в ближайшее время к ним присоединится и третий подельник - 43-летний Иван Зырянов. Как уже сообщалось, уголовное дело расследуется Следственным комитетом, оно находится на контроле под личным контролем главы СК РФ Александра Бастрыкина и заместителя генпрокурора по ДФО Дмитрия Демешина, поэтому, с большой вероятностью, будет "показательным".Напомним, что в ночь на 5 августа 2023 года в Нерчинско-Заводском районе Забайкальского края несколько отморозков спровоцировали конфликт с двумя ветеранами СВО. Причиной "претензий" со стороны нападавших было участие мужчин в спецоперации. Подонки, подбадриваемые своими "подругами", избили одного из участников СВО, сорвали с его одежды государственную и общественную награды, а также повредили его автомобиль.