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Находившийся в розыске третий обвиняемый в нападении на ветерана СВО в Забайкалье сдался полиции

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Находившийся в розыске третий обвиняемый в нападении на ветерана СВО в Забайкалье сдался полиции

Третий обвиняемый в нападении на участника СВО в Забайкалье сдался полиции, в настоящее время с ним работают правоохранители. В ближайшее время он будет доставлен в Следственный комитет. Об этом сообщает пресс-служба УМВД Забайкалья.


Объявленный в розыск третий обвиняемый в нападении на ветеранов спецоперации сдался полиции, до этого неделю скрываясь от правоохранительных органов. Как сообщили в УМВД Забайкалья, полиция в течение недели проводила оперативные мероприятия по его розыску, перекрыв все пути побега. Поняв, что оперативники уже встали на его след и петля сжимается, Зырянов принял решение лично явиться в полицию и сдаться.

Утром 13 августа 43-летний гражданин явился в отдел полиции, где был задержан. Сейчас с ним работают полицейские. В ближайшее время мужчина будет передан следственным органам

- говорится в сообщении.

Первые двое нападавших - 27-летний Сергей Пискарев и 19-летний Владислав Александров были задержаны ранее, в настоящее время им предъявлено обвинение и они заключены под стражу, в ближайшее время к ним присоединится и третий подельник - 43-летний Иван Зырянов. Как уже сообщалось, уголовное дело расследуется Следственным комитетом, оно находится на контроле под личным контролем главы СК РФ Александра Бастрыкина и заместителя генпрокурора по ДФО Дмитрия Демешина, поэтому, с большой вероятностью, будет "показательным".

Напомним, что в ночь на 5 августа 2023 года в Нерчинско-Заводском районе Забайкальского края несколько отморозков спровоцировали конфликт с двумя ветеранами СВО. Причиной "претензий" со стороны нападавших было участие мужчин в спецоперации. Подонки, подбадриваемые своими "подругами", избили одного из участников СВО, сорвали с его одежды государственную и общественную награды, а также повредили его автомобиль.
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23 комментария
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 07:51
    +11
    Вот не знаю,на что этот утырок расчитывал?Уйти в Китай,тундру и далее собаками на Аляску? Б Б Е З М О З Г Л Ы Й негодяй..Далее вопросы по "боевым подругам"
    1. Михалыч
      Михалыч Сегодня, 08:20
      +1
      Б Е З М О З Г Л Ы Й негодяй..Далее вопросы по "боевым подругам"

      Ваньке 43 года. Самый старший. Уже не исправится. Просто расчитывал на самый гуманный. . . Девок тоже судить.
      1. Fotoceva62
        Fotoceva62 Сегодня, 08:46
        +2
        Тварей в женском обличье под суд однозначно. Провокаторши и подстрекательницы, главное что бы извинениями не отделались...
    2. Reptiloid
      Reptiloid Сегодня, 08:21
      +1
      Цитата: dmi.pris1
      ..... на что этот утырок расчитывал? ..... вопросы по "боевым подругам"

      Может думал, кто поможет recourse Как для них, так и этих баб, должна быть в этом посёлке обстановка нетерпимости. Ведь все друг друга знают. И на работе. Особенно в детской музыкальной школе
  2. Hurshed
    Hurshed Сегодня, 07:57
    +5
    С такими разговор должен быть коротким и суровым!
  3. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 08:01
    +10
    То, что подонков взяли, это хорошо. А что с полицейскими, которые пытались "прикрыть" это дело?
  4. Sergei N 58912062
    Sergei N 58912062 Сегодня, 08:03
    +8
    Ну а почему ничего не слышно о задержании "подруг" этих отморозков? Или ст. 33 УК РФ в России отменили?
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 08:10
      +4
      Цитата: Sergei N 58912062
      Ну а почему ничего не слышно о задержании "подруг" этих отморозков?

      А подруг привлекать в обязательном порядке. Ведь эти отморозки еще и перед ними покрасоваться хотели. А эти девки их еще и поощряли!
  5. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 08:04
    +4
    Утром 13 августа 43-летний гражданин явился в отдел полиции, где был задержан. Сейчас с ним работают полицейские. В ближайшее время мужчина будет передан следственным органам

    Как бальзам на душу.
    Бойцы СВО рискуют жизнью и здоровьем не для того чтобы всякая нечисть потом издевалась над ними и их детьми на гражданке.
    Я представляю состояние солдата или офицера на фронте когда он узнает что на его сына какой то укронацисткий ждун напал и измывается еще при этом.
    Оперативникам большая благодарность за это благое дело...главное чтобы теперь суд не подкачал.
    Наказывать мерзавцев надо однозначно показательно и на полную катушку.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 08:12
      +4
      Расследованию этого дела помогла широчайшая огласка.А вот у нас в Краснодарском решили делу о убийстве под Туапсе широко не оглашалось..Саорее всего из за возможной межнациональной проблеме..Просто,задержали и корячится им пожизненное
      1. Ясная
        Ясная Сегодня, 09:05
        0
        Цитата: dmi.pris1
        широко не оглашалось..Саорее всего из за возможной межнациональной проблеме

        Опять на те-же грабли...
        Уже было, когда скрывали зверства бандеровцев и прибалтийских нацистов и что получили... опять войну.
    2. Reptiloid
      Reptiloid Сегодня, 08:15
      +2
      Цитата: Леха с Андроида.
      ..... Бойцы СВО рискуют жизнью и здоровьем не для того чтобы всякая нечисть потом издевалась над ними и их детьми на гражданке...... состояние солдата или офицера на фронте когда он узнает что на его сына какой то укронацисткий ждун напал и измывается ....

      Если вспомнить сообщения о либерастических выходках против СВО в разных высших учебных, то можно представить, что кто-то подобный будет сильно против учёбы участников СВО или их детей. Это могут быть, как и студенты, так и преподы. Надо всё заранее продумать это. Поскольку им есть льгота для обучения на бюджетном
  6. Александр1971
    Александр1971 Сегодня, 08:11
    +1
    Надо негодяев направить на СВО и сразу без подготовки отправить на штурм опорного пункта. А если выживут, то за бегство с поля боя - расстрелять и и скормить местным котам
    Это и урок им, и урок для всех прочих
  7. Jovanni
    Jovanni Сегодня, 08:13
    +3
    Их там всего вроде восемь было, недолюдей. Надеюсь всем воздастся...
    1. Ясная
      Ясная Сегодня, 09:10
      0
      Цитата: Jovanni
      Их там всего вроде восемь было, недолюдей. Надеюсь всем воздастся...

      Для правоохраниелей желательно упаковать преступную группу, а лучше преступное сообщество. Это и поощрения и звания и должности, и для послужного списка плюс.
      Так, что чем больше сдадим winked тем ... быстрее yes
  8. Сергей_К
    Сергей_К Сегодня, 08:21
    0
    Подруг этих отморозков тоже надо обязательно привлечь к ответу! Всю шайку НАКАЗАТЬ показательно, чтобы другим неповадно было.
  9. Обычный
    Обычный Сегодня, 08:31
    +2
    Не забудьте и самок найти, очень много бед из-за них, ведь духарились эти выродки в том числе и из-за подстрекательства менструозно-неустойчивых баб, которых надо стерилизовать, чтобы себе подобных не плодили. Потому что если простые истины им непонятны, то вправлять мозги не получится. Критерии добра и зла закладываются еще в раннем детстве, сейчас в силу страха будут лепетать про ошибки и прочее. Ну можно простить после 15 лет рудников.
  10. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 08:41
    +1
    По максимуму всех и мужиков и женщин, чтобы не плодили себе подобных: жаль что нельзя в штрафбат...
    1. andrewkor
      andrewkor Сегодня, 08:48
      0
      А вот в штрафбат не надо.По положению времён ВОВ проступок искуплялся кровью и обвинения снимались.
      Этим "нехорошим людям" (опасають бана со стороны администрации)никакого снисхождения
      1. Mavrikiy
        Mavrikiy Сегодня, 08:57
        0
        Цитата: andrewkor
        Этим "нехорошим людям" (опасають бана со стороны администрации)никакого снисхождения

        10 лет мужикам лес валить, а бабам рукавицы шить. angry
  11. FoBoss_VM
    FoBoss_VM Сегодня, 08:50
    -1
    Просто решил сохранить себе жизнь. У Подоляки на канале еще на второй день было сообщение что их помимо полиции ищут другие заинтересованные лица , и для сохранения жизни и здоровья для них лучше сдаться полиции
  12. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 08:54
    +2
    Этими уродами, все понятно. С ними, - максимально жестко, даже- жестоко. И, с теми, кто их пытался прикрыть.
    Меня другое напрягает. Одни фамилии и их ... преступников запрещено публиковать, другие - пожалуйста!
  13. Вадим С
    Вадим С Сегодня, 09:06
    0
    Интересуют оборотни в погонах которые пытались в тихую протащить дело! Что по ним? Они не забыты "своими"? Чистоту рядов "своих" тоже надо соблюдать, нельзя это оставлять. И обязательно взяться за с у ч е к, неважно там училка одна или кто они, всех оборотней любого пола и профессий вытащить на "толпу" и показать кто скрывается среди нас!