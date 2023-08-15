Лихая молодость Григория Котовского. Игры в Дубровского и Робин Гуда



Кадр фильма «Котовский», 1942 г.



Архивная фотография настоящего, не киношного, Мишки Япончика, который, по свидетельству В. Фомина, бледнел при виде крови, и «был случай, когда один из его подданных укусил его за палец. Мишка орал как зарезанный»

«Советская власть достаточно обеспечена средствами и в грабительских доходах не нуждается».



Котовский на советской марке



Портрет Котовского на конверте



Кадр советского фильма «Котовский» (1942 г.)

«Ах, мама, мама, что мы будем делать,

Когда настанут зимни холода?

У тебя нет тёплого платочка,

У меня нет зимнего пальта!»

Происхождение и первые годы жизни



Дом-музей Котовского в Хынчештах, советская Молдавия. В настоящее время музей закрыт, его экспонаты считаются утерянными



На этой детской фотографии Г. Котовский выглядит щуплым и слабым, но ситуация изменилась после того, как он стал заниматься гиревым спортом и боксом. Кроме того, он научился играть на гармони, скрипке, гитаре и кларнете

Проблемы с законом

«Благородный разбойник»



Г. Котовский в тюрьме, 1906 г.



Кадр фильма «Котовский», 1942 г.

«Я насилием и террором отбирал от богача-эксплоататора ценности… и передавал их тем, кто эти богатства… создавал. Я, не зная партии, уже был большевиком».



Котовский, тюремная карточка, 1907 г.

«Прекрасно говорит по-русски, молдавски, румынски и еврейски, а равно может изъясняться на немецком и чуть ли не на французском языках. Производит впечатление вполне интеллигентного человека, умного и энергичного. В обращении старается быть со всеми изящным, чем легко привлекает на свою сторону симпатии всех имеющих с ним общение. Роста выше среднего, шатен, открытое и выразительное лицо. Несколько сутуловат, во время ходьбы качается. В разговоре довольно заметно заикается; одевается прилично и может разыграть настоящего джентльмена. Выдавать он себя может за управляющего имениями, а то и помещика, машиниста, садовника, сотрудника какой-либо фирмы или предприятия, представителя по заготовке продуктов для армии и прочее. Старается заводить знакомства и сношения в соответствующем кругу».

«Любит хорошо и изысканно питаться и следит за своим здоровьем».

«Чем дальше, тем больше выясняется своеобразная личность этого человека. Приходится признать, что название «легендарный» им вполне заслужено. Котовский как бы бравировал своей беззаветной удалью, своей изумительной неустрашимостью. Живя по подложному паспорту, вполне равнодушно разгуливал по улицам Кишинёва, занимал номер в самой фешенебельной местной гостинице».



Г. Котовский в 1916 году