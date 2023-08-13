Киев "восстановил историческую справедливость", установив пограничный столб на острове Змеиный и пообещав следующий установить в "освобожденном" Крыму. Об этом сообщается на странице Измаильского пограничного отряда в одной из запрещенных в России соцсетей.
В Киеве приняли решение установить пограничный столб на острове Змеиный вместо предыдущего, уничтоженного в прошлом году во время боев за остров. После установки столба украинские пограничники произнесли пафосную речь о "восстановлении исторической справедливости" и планах установить следующий на территории "украинского" Крыма, как только Силы обороны Украины его "освободят", так же как и остров Змеиный.
(...) военнослужащими Измаильского отряда при полной поддержке Министерства обороны Украины восстановлена историческая справедливость: установлен пограничный знак на острове Змеиный. (...) Следующий пограничный знак будет установлен в нашем украинском Крыму после его освобождения Силами обороны Украины
- заявил представитель погранотряда.
Напомним, что российские войска покинули остров Змеиный в конце июня прошлого года. Как заявили российские военные, остров оставлен в качестве жеста доброй воли для организации гуманитарных коридоров и вывоза зерна из Одессы в рамках "зерновой сделки". Однако, это не помешало Зеленскому объявить о "великой перемоге" и представить все так, как будто остров "освободили" украинские военные.
Между тем не исключено, что остров снова станет объектом интересов российских войск, так как зерновая сделка аннулирована, а перспективы новой весьма туманны, поскольку Запад не намерен выполнять требования России. Так что новый пограничный столб может простоять не так уж и долго.