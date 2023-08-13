Военное обозрение
Войти Регистрация

Киев «восстановил историческую справедливость» установкой пограничного столба на острове Змеиный

19
Киев «восстановил историческую справедливость» установкой пограничного столба на острове Змеиный

Киев "восстановил историческую справедливость", установив пограничный столб на острове Змеиный и пообещав следующий установить в "освобожденном" Крыму. Об этом сообщается на странице Измаильского пограничного отряда в одной из запрещенных в России соцсетей.


В Киеве приняли решение установить пограничный столб на острове Змеиный вместо предыдущего, уничтоженного в прошлом году во время боев за остров. После установки столба украинские пограничники произнесли пафосную речь о "восстановлении исторической справедливости" и планах установить следующий на территории "украинского" Крыма, как только Силы обороны Украины его "освободят", так же как и остров Змеиный.

(...) военнослужащими Измаильского отряда при полной поддержке Министерства обороны Украины восстановлена историческая справедливость: установлен пограничный знак на острове Змеиный. (...) Следующий пограничный знак будет установлен в нашем украинском Крыму после его освобождения Силами обороны Украины

- заявил представитель погранотряда.

Напомним, что российские войска покинули остров Змеиный в конце июня прошлого года. Как заявили российские военные, остров оставлен в качестве жеста доброй воли для организации гуманитарных коридоров и вывоза зерна из Одессы в рамках "зерновой сделки". Однако, это не помешало Зеленскому объявить о "великой перемоге" и представить все так, как будто остров "освободили" украинские военные.

Между тем не исключено, что остров снова станет объектом интересов российских войск, так как зерновая сделка аннулирована, а перспективы новой весьма туманны, поскольку Запад не намерен выполнять требования России. Так что новый пограничный столб может простоять не так уж и долго.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
19 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 08:17
    +5
    Это тот столб,что таскали по востоку вна? winked
    1. seregatara1969
      seregatara1969 Сегодня, 08:35
      +2
      Кому нужен этот столб? Красивая картинка,не более. Остров безперспективный для обороны,ловушка для гарнизона обороняющегося. Закатать его бы в бетонные сооружения, тогда бы он был как заноза в заднице
      1. andrewkor
        andrewkor Сегодня, 08:43
        +1
        Типа как в Сингапуре до ВМВ!И все напрасно!
    2. marchcat
      marchcat Сегодня, 08:35
      0
      И столб тоже иностранные "сопереживатели" подогнали, своего то уже ни чего нет.
  2. Юрий Хучев
    Юрий Хучев Сегодня, 08:20
    +2
    О какой исторической справедливости идет речь? Этот остров никогда не был украинским как и всей украины.
  3. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 08:21
    +3
    Вроде писали, что крохотный, насквозь простреливаемый островок не представляет ценности?
    1. seregatara1969
      seregatara1969 Сегодня, 08:37
      +2
      Как единое целое в обороне с берегом очень даже нужен для контроля акватории. Самостоятельно непрактичен
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 08:57
      0
      Представляет огромную ценность.Для нас.Если освободим Одессу и Николаев.Тот же остров Ратманова к примеру.Крайне важен для нас.
    3. Сабуров_Александр53
      Сабуров_Александр53 Сегодня, 09:02
      +1
      крохотный, насквозь простреливаемый островок не представляет ценности?
      Вы бы знали, его историю, как он переходил из рук в руки между Румынией, СССР и Украиной. Дело даже не в самом острове, размером около 400 метров, где был только маяк с погранцами и дайв-центр для развлекухи. Граница внутренних(территориальных) вод по Черному морю, которая устанавливается от побережья и обитаемых островов это раз, а второе, шельф с экономической зоной для добычи морересурсов и ископаемых. Вот что самое главное в этом острове. Украина в международном арбитраже с подачи Юлии Тимошенко отстояла право на остров в споре с Румынией, но проиграла ей весь южный шельф , богатый нефтью и газом. За это Рада хотела засудить Юлю, когда она была Премьером.
  4. VicVic
    VicVic Сегодня, 08:27
    -1
    Пистолет в экиперовке укропа весьма "актуален", особенно на острове.
    Разве, чтобы самому застрелиться ...
    1. Андрей Москвин
      Андрей Москвин Сегодня, 08:54
      0
      Да там же анархия. Хоть шпагу на перевязи подвесь. lol
  5. monetam
    monetam Сегодня, 08:27
    0
    Восстановление контроля над какой-либо территорией сопровождается не столько установлением столбов или там развешиванием ленточек, флагов и пр. , а размещением там на постоянной основе своего гарнизона. А то что мы видим на фото - просто рекламный трюк.
    1. Сабуров_Александр53
      Сабуров_Александр53 Сегодня, 08:50
      0
      "Нам бы взять да отменить...", я имею ввиду сесть на вертолете и выдернуть столб. Но что то мне подсказывает, мы не будем заниматься такой ерундой, как и высаживать туда десант под обстрелы дальнобойной артиллерией или ракетами с берега Украины.
      А вот поставить наш пограничный столбик в Чопе и Измаиле, было бы не плохо.
  6. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 08:45
    -1
    Это- символ. И это, мощный мотиватор для бандеровцев. А, для нас, это очередная демонстрация нашей несостоятельности на решительные шаги.
    P.S. Можно спокойно минусить. Факт остаётся фактом.
    1. monetam
      monetam Сегодня, 08:50
      +1
      На какие решительные шаги ? На те, что бы вот так же столб поставить на о. Змеиный и сделать соответствующее фото ?
      А военнослужащие измаильского отряда сделали правильный выбор. Они сейчас не под Урожайным, не под Клеещеевкой, и не под Угледаром, но боевые выплаты им вполне начисляются.
  7. Igor1915
    Igor1915 Сегодня, 08:47
    0
    Нет никаких жестов , есть политика но руководству хорошо бы объяснять свои действия.
  8. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 08:51
    0
    Так мы должны теперь Геранью этот столб показательно уничтожить,в прямом эфире чтобы было видео!Удар по всукам по их самолюбию будет огромным!
  9. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:57
    0
    Киев "восстановил историческую справедливость", установив пограничный столб на острове Змеиный и пообещав следующий установить в "освобожденном" Крыму.
    А до Крыма донесете болезные? Бегают с этим столбом, как деревенский д.урачок со значком. Одни в сове время уже бегали со столбом до границы, даже видео записали, а потом и не успели пожалеть об этом, как отправились к Бандере.
  10. Вадим С
    Вадим С Сегодня, 08:59
    0
    Пусть пока хоть так потешаться, других то успехов нет. А хозяевам надо хоть какую то положительную фотку отправить.