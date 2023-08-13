Украинская пресса: Провал контрнаступления ВСУ целиком на совести западных военных советников

Это именно провал — после чего наши штабы стали действовать по-своему, игнорируя западных советников-теоретиков, которые мало понимают, что тут происходит. И те пытаются оправдываться. Дескать, это не натовские доктрины и советники оказались бесполезны против РФ, это ВСУ "не умеют в общевойсковой бой"

Провал контрнаступления ВСУ лежит целиком на западных военных советниках и инструкторах, попытавшихся заставить украинскую армию воевать по стандартам НАТО, не понимая, что происходит на фронте. Такое мнение высказывается в украинском издании УНИАН.Запад провалил летнее контрнаступление ВСУ, попытавшись применить доктрины НАТО на поле боя против российской армии. Как оказалось, это на Украине не работает, поскольку вся современная доктрина НАТО сводится к доминированию в воздухе, а у ВСУ нет нормальной боевой авиации , ей нечем доминировать. А вот у России есть и очень даже сильная. Теперь Запад пытается свалить все на украинскую армию, которая не сумела воспользоваться переданной ей техникой и взломать оборону российской армии.- пишет автор.По его мнению, Запад побоялся передать Украине современное оружие , например самолеты, их Украина еще долго не сможет получить, так как американцам это не выгодно. Ведь после того, как российская ПВО или авиация с легкостью собьет первый F-16, окажется, что все западные доктрины не работают против нормальных армий, а все закупки вооружений направлены только распил гигантских военных бюджетов. Пока вся "эффективность" западных доктрин держится только на голословных заявлениях руководства Пентагона и НАТО.Ну, и, в конце автор подчеркивает, что никакого провала контрнаступа нет, а имеются успехи, просто они находятся в другой плоскости. Вместо "освобождения" территорий ВСУ "истощают" Россию, особенно в плане уничтожения артиллерии и ПВО. Это новая тактика украинской армии.