Украинская пресса: Провал контрнаступления ВСУ целиком на совести западных военных советников

Провал контрнаступления ВСУ лежит целиком на западных военных советниках и инструкторах, попытавшихся заставить украинскую армию воевать по стандартам НАТО, не понимая, что происходит на фронте. Такое мнение высказывается в украинском издании УНИАН.
Запад провалил летнее контрнаступление ВСУ, попытавшись применить доктрины НАТО на поле боя против российской армии. Как оказалось, это на Украине не работает, поскольку вся современная доктрина НАТО сводится к доминированию в воздухе, а у ВСУ нет нормальной боевой авиации, ей нечем доминировать. А вот у России есть и очень даже сильная. Теперь Запад пытается свалить все на украинскую армию, которая не сумела воспользоваться переданной ей техникой и взломать оборону российской армии.
Это именно провал — после чего наши штабы стали действовать по-своему, игнорируя западных советников-теоретиков, которые мало понимают, что тут происходит. И те пытаются оправдываться. Дескать, это не натовские доктрины и советники оказались бесполезны против РФ, это ВСУ "не умеют в общевойсковой бой"
- пишет автор.
По его мнению, Запад побоялся передать Украине современное оружие, например самолеты, их Украина еще долго не сможет получить, так как американцам это не выгодно. Ведь после того, как российская ПВО или авиация с легкостью собьет первый F-16, окажется, что все западные доктрины не работают против нормальных армий, а все закупки вооружений направлены только распил гигантских военных бюджетов. Пока вся "эффективность" западных доктрин держится только на голословных заявлениях руководства Пентагона и НАТО.
Ну, и, в конце автор подчеркивает, что никакого провала контрнаступа нет, а имеются успехи, просто они находятся в другой плоскости. Вместо "освобождения" территорий ВСУ "истощают" Россию, особенно в плане уничтожения артиллерии и ПВО. Это новая тактика украинской армии.