Взамен передаваемых ВСУ M113: США увеличивают производство нового БТР AMPV

По имеющейся информации, в связи с переданными на Украину 400 единицами M113 различных версий количество приобретенных в [текущем] финансовом году AMPV будет увеличено до 154 (и более) относительно планов, предполагавших покупку только 131 БТР

Пентагон реализует программу постепенной замены бронетранспортера M113, разработанного в 1950-х годах, новой гусеничной бронемашиной AMPV.Новая техника была создана компанией BAE Systems на базе БМП Bradley и фактически представляет собой его безбашенный вариант. Стоимость AMPV составляет $2,8 млн. При этом эксплуатация новой машины обойдется значительно дороже предшественника: если для M113 расходы составляют $58 на милю, то для AMPV - $90.Серийный выпуск AMPV стартовал в сентябре 2020 года, а первые поставки в армию начались в марте 2023 года. Всего планируется изготовить около 3 тыс. экземпляров нового БТР для бронетанковых бригад (с постепенным выходом на ежегодный выпуск 300 единиц).При этом подрядчик осуществляет внеплановое увеличение производства AMPV из-за стремления армии заменить поставляемые ВСУ M113. Так, был присужден контракт на $119,7 млн на поставку новой партии машин до марта 2026 года.- говорится в западной прессе.В настоящее время армия США планирует ввести в эксплуатацию 5 вариантов AMPV: бронетранспортер M1283, медицинская эвакуационная машина M1284, мобильный госпиталь M1285, командно-штабная машина М1286, самоходный миномет М1287.