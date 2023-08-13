Штурмовые группы ВСУ сумели закрепится на окраинах Урожайного в районе Времевского выступа

Всё на нашем отрезке фронта сейчас сконцентрировано на этой небольшой точке. При выявлении целей - артиллерии не допросишься, - она почти вся там

На Времевском выступе противник пытается взять Урожайное, не обращая внимания на потери. По данным на утро воскресенья, населенный пункт находится под нашим контролем, но ситуация тяжелая. Об этом сообщают с передовой.Противник всеми силами пытается взять Урожайное, бросая в бой пехоту с бронетехникой, ожесточенные бои идут со вчерашнего дня без перерывов. В ходе атак ВСУ удалось выдавить наши подразделения из прилегающих к поселку лесопосадок, что очень осложнило ситуацию. В то же время войти в населенный пункт и закрепиться в нем украинцам не удалось.Как сообщили с передовой бойцы батальона "Восток", противник намерен взять село, несмотря на потери. В ход уже пошли дефицитные крылатые ракеты Storm Shadow, бомбы JDAM, работают по Урожайному и РСЗО HIMARS, активно работает артиллерия.- заявляют бойцы "Востока".На данный момент сведения о принадлежности Урожайного разнятся, имеются данные, что некоторое количество украинских штурмовиков сумело зацепиться за окраины населенного пункта, но полностью под контроль ВСУ село не перешло. Скорей всего, сейчас оно уходит в серую зону.Наши отступать не намерены, бои за Урожайное продолжаются, наши подключили авиацию и артиллерию, пытаясь выправить положение. В то же время отмечается, что никакой трагедии из этого делать не надо, его потеря была предрешена после взятия ВСУ Старомайорского. Село и так удерживали больше недели, накрошив там кучу нацистов, ходивших в мясные штурмы.