На Времевском выступе противник пытается взять Урожайное, не обращая внимания на потери. По данным на утро воскресенья, населенный пункт находится под нашим контролем, но ситуация тяжелая. Об этом сообщают с передовой.
Противник всеми силами пытается взять Урожайное, бросая в бой пехоту с бронетехникой, ожесточенные бои идут со вчерашнего дня без перерывов. В ходе атак ВСУ удалось выдавить наши подразделения из прилегающих к поселку лесопосадок, что очень осложнило ситуацию. В то же время войти в населенный пункт и закрепиться в нем украинцам не удалось.
Как сообщили с передовой бойцы батальона "Восток", противник намерен взять село, несмотря на потери. В ход уже пошли дефицитные крылатые ракеты Storm Shadow, бомбы JDAM, работают по Урожайному и РСЗО HIMARS, активно работает артиллерия.
Всё на нашем отрезке фронта сейчас сконцентрировано на этой небольшой точке. При выявлении целей - артиллерии не допросишься, - она почти вся там
- заявляют бойцы "Востока".
На данный момент сведения о принадлежности Урожайного разнятся, имеются данные, что некоторое количество украинских штурмовиков сумело зацепиться за окраины населенного пункта, но полностью под контроль ВСУ село не перешло. Скорей всего, сейчас оно уходит в серую зону.
Наши отступать не намерены, бои за Урожайное продолжаются, наши подключили авиацию и артиллерию, пытаясь выправить положение. В то же время отмечается, что никакой трагедии из этого делать не надо, его потеря была предрешена после взятия ВСУ Старомайорского. Село и так удерживали больше недели, накрошив там кучу нацистов, ходивших в мясные штурмы.