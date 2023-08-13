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Штурмовые группы ВСУ сумели закрепится на окраинах Урожайного в районе Времевского выступа

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Штурмовые группы ВСУ сумели закрепится на окраинах Урожайного в районе Времевского выступа

На Времевском выступе противник пытается взять Урожайное, не обращая внимания на потери. По данным на утро воскресенья, населенный пункт находится под нашим контролем, но ситуация тяжелая. Об этом сообщают с передовой.


Противник всеми силами пытается взять Урожайное, бросая в бой пехоту с бронетехникой, ожесточенные бои идут со вчерашнего дня без перерывов. В ходе атак ВСУ удалось выдавить наши подразделения из прилегающих к поселку лесопосадок, что очень осложнило ситуацию. В то же время войти в населенный пункт и закрепиться в нем украинцам не удалось.

Как сообщили с передовой бойцы батальона "Восток", противник намерен взять село, несмотря на потери. В ход уже пошли дефицитные крылатые ракеты Storm Shadow, бомбы JDAM, работают по Урожайному и РСЗО HIMARS, активно работает артиллерия.

Всё на нашем отрезке фронта сейчас сконцентрировано на этой небольшой точке. При выявлении целей - артиллерии не допросишься, - она почти вся там

- заявляют бойцы "Востока".

На данный момент сведения о принадлежности Урожайного разнятся, имеются данные, что некоторое количество украинских штурмовиков сумело зацепиться за окраины населенного пункта, но полностью под контроль ВСУ село не перешло. Скорей всего, сейчас оно уходит в серую зону.

Наши отступать не намерены, бои за Урожайное продолжаются, наши подключили авиацию и артиллерию, пытаясь выправить положение. В то же время отмечается, что никакой трагедии из этого делать не надо, его потеря была предрешена после взятия ВСУ Старомайорского. Село и так удерживали больше недели, накрошив там кучу нацистов, ходивших в мясные штурмы.
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50 комментариев
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  1. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 10:03
    +30
    И вот как вот это вяжется с новостями о низком духе и сдаче в плен. request
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 10:10
      +15
      Да пропускайте мимо ушел всю эту лабуду про низкий потенциал ВСУ, это зверье еще способно серьезно огрызаться и хребет еще предстоит им перебить.
      1. Арон Заави
        Арон Заави Сегодня, 11:23
        +2
        Значит вчера ВСУ взяло Работино, а сегодня Урожайное?

        Сегодня был оставлен посёлок Урожайное на Южнодонецком направлении.
        Последние недели упорное сопротивление ВСУ там оказывали бойцы ОБТФ «Каскад» и 40-й бригады морской пехоты. Штурмовые группы 40-й бригады неоднократно переходили в контратаку и выбивали противника из Урожайного. Практически каждый морпех, который участвовал в боях был ранен.
        Проблема в удержании села по большей части связана с отсутствием желания оборонять его со стороны 36 армии. Танковые подразделения 37 бригады отказывались поддерживать пехоту в боях за Урожайное, мотивируя это тем, что танки, якобы, уничтожаются сразу после заезда на огневую позицию. Пехота бригады отступила из всех лесополос восточнее Урожайного ещё 10 числа. Аргументировано это было тем, что у них больше нет личного состава для ведения боевых действий. На деле же половина бригады занята распитием алкоголя в тылу, а офицеры не способны привести их в чувство. Но по какой-то причине 37-ю бригаду продолжают кидать на важнейшие участки фронта, которые они успешно и оставляют противнику.
        Вероятно за Урожайное они вновь получат приличное количество наград, как это было, после боев за Новодонецкое. А вот штурмовикам морпехов из “Шторм Z”, которые добровольно подписали контракты и не отдают без боя ни пяди земли награды не положены.
        Военный Осведомитель

        Не большой успех , но все же ...
    2. Dart2027
      Dart2027 Сегодня, 11:08
      -1
      Цитата: AdAstra
      с новостями о низком духе и сдаче в плен

      Про то что их пичкают наркотой еще с Мариуполя говорилось. Другое дело, что это штука недешевая и на всех не хватает.
    3. orionvitt
      orionvitt Сегодня, 11:18
      +1
      Цитата: AdAstra
      И вот как вот это вяжется с новостями о низком духе и сдаче в плен.

      Вы это серьёзно? Новости о боях за "избушку лесника", вы определяете как основную тему всей войны? Типа всё пропало? Да, людской потенциал у украины велик, и бойцы хорошие, так как когда то были Русскими, но это не поможет.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 10:06
    +1
    Это к статье ниже..И про пресловутое "ципсо,которое лезет отовсюду".Пора снять шоры и принимать как должное ситацию.Какая бы она для нас не была,хорошая или плохая.Я так понимаю,что целью ВСУ стала Волновпха
    1. Скобаристан
      Скобаристан Сегодня, 10:09
      -14
      Какую ситуацию ? Или может бы владеете знаниями нам не ведомыми ? Ну там , оборона прорвана Бредли , наперегонки с Леопардами не то что уже на подходе к Волноваха а уже на въезде в Мариуполь,...а может и Донецк.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 10:13
        +3
        Ну,всушники давно уже под Донецком,если это Вам не ведомо.И каждый день его обстреливают.А по Волновахе?Да откройте карту и увидите куда это все нацелилось.А фронт не прорван.Во всяком случае ,надеюсь.Вся эта информация была еще вчера в телеге ВО,батальона "Восток".Они там находятся
        1. Скобаристан
          Скобаристан Сегодня, 10:18
          -5
          Так шоры то какие снимать ? Что все плохо.?
          1. частное лицо
            частное лицо Сегодня, 11:13
            +4
            Так шоры то какие снимать ? Что все плохо.?

            Давай те так: Всё во многом не так радужно как нам преподносят наши СМИ. Идёт серьёзная позиционная война. И успешные б/д там ведут как наши ВС РФ так и удаются всукам . Но враг будет разбит ,победа за нами.
            1. Скобаристан
              Скобаристан Сегодня, 11:37
              +1
              Было бы странно , если бы официальные СМИ рассказывали : "все плохо и будет ещё хуже ". Для этого есть инфо бойцы с той стороны. Они нам , и тут в том числе , рассказывают что наша оборона вот вот рухнет , ну и про мосты (правда все реже и реже ). Чистое имхо , Украина труп на данный момент. В нее вливают по маленьку деньги и оружие, ровно столько , сколько надо что бы труп не начал гнить и не развалился окончательно. Только для того что бы кусать Россию. Ни о какой победе , Украины , на Западе не думали изначально. Расходный материал для ослабления , не более. Действия же нашего ВПР тоже более менее понятны. Победа не должна быть пировой. Тем более , что задача (которая прозрачна и озвучена открыто ) это переформатирование мира в целом.
    2. Федор Соколов
      Федор Соколов Сегодня, 10:09
      +1
      Стратегическая цель противника это выход к азовскому морю любой ценой!
    3. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 10:15
      0
      Там всё же до Волновахи пока ещё далеко.

    4. orionvitt
      orionvitt Сегодня, 11:28
      0
      Цитата: dmi.pris1
      .Я так понимаю,что целью ВСУ стала Волновпха

      Я тут выше написал, что не согласен. Не Волноваха, не Пятихатки, не Майорское, не Кременная, о чём мы слышим уже третий месяц. А по факту, цель всего "конрнаступу", является "избушка лесника".
  3. DenD
    DenD Сегодня, 10:06
    +7
    Всё на нашем отрезке фронта сейчас сконцентрировано на этой небольшой точке. При выявлении целей - артиллерии не допросишься, - она почти вся там
    Непонятна эта строчка. От кого она? Если от наших, то беда. Без артиллерии, даже оборону держать тяжело. Да ещё и контрбатарейку нужно подключать. Одни вопросы
  4. Федор Соколов
    Федор Соколов Сегодня, 10:07
    +6
    Ну да ну да, конечно никакой трагедии нет в том что мы теряем населенные пункты и враг продолжает двигаться на юг, а там и до дороги жизни в Крым рукой подать и до Мариуполя с Бердянском.
    1. Johnson Smithson
      Johnson Smithson Сегодня, 10:55
      +5
      Там до 1-й линии обороны еще километров 7-10.

      Сейчас максимально утилизируют наступающих и медленно отходят к оборудованной линии обороны с блиндажами, окопами, зубами дракона, и т.д.
      Нет смысла стоять насмерть в лесопосадках и селах, которые плохо приспособлены для обороны, надо минимизировать потери.

      1. УАЗ 452
        УАЗ 452 Сегодня, 11:05
        +1
        Это конечно всё так, но мы же помним и про непростые решения, и про перегруппировки прошлогодние... На правобережье и штурмы отражали, причём успешно, и оборонительные линии были выстроены, а потом - за два дня все снялись и перегруппировались за Днепр. Ну и кто после такого может быть уверен, что и сейчас в Московских кабинетах не обсуждается возможность очередных непростых решений?
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:13
    +3
    Штурмовые группы ВСУ сумели закрепится на окраинах Урожайного в районе Времевского выступа
    мно и разного, со всех сторон, пишут и говорят!
    Как разобраться, что реально происходит???
    Пока понятно, противник сконцентрироваться резервы на конкретном направлении и пытается реализовать конкретный план, в конкретном месте...
    Что из этого получится, это вопрос?
    1. Владимир М
      Владимир М Сегодня, 10:19
      +7
      Вот интересно как противник умудряется концентрировать резервы на конкретных направлениях при превосходстве нашей авиации, ещё наступать и добиваться каких-либо успехов? И все это при низком духе, если конечно верить конашенковым.
      1. Владимир М
        Владимир М Сегодня, 10:28
        +3
        А если бы у них ещё и количество авиации было соизмеримо с нашей, тогда что бы мы имели. Ни каких претензий к нашим солдатам, офицерам нет. Но должно же быть какое-то объяснение тому, как проходит эта очень странная СВО.
        1. rocket757
          rocket757 Сегодня, 10:50
          +4
          Если б да кабы... идёт ВОЙНА! С обеих сторон собраны большие военные силы...
          Теперь так, кто кого пересилит...
    2. Евгений Иванов_5
      Евгений Иванов_5 Сегодня, 10:35
      0
      Получаетая то, что времьевский выступ украинцы таки сточили. До Старомлыновки рукой подать весь наш перевес не сильно спасает. А вообще показательно, что сдаем мы территории легче чем берем новые. Даже на северном фасе фронта развить успех до хоть оперативного мы не в состоянии.
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 10:46
        +2
        Нас долго ещё могут преследовать последствия того, что "к такому не готовились".
        Серьёзные, ответственные военные эксперты, сами военные, предупреждали о том давно!!!
        Но, если их кто то и слушал, то в пол уха, зато с другой стороны слушали и внимали хвалебные, сладкие речи, увещевания, всяких разных, что все у нас путём и мы всех победю!
        Объективная реальность такова... в общем, это теперь видно всем, но исправить по быстрому не получается!!! Тем более, сладкоречивых увещевателей от уха, похоже, не отодвинули совсем, они рядом и благоденствуют, как и прежде.
        Опять всё держится на упорства нашего солдата, народа... все как всегда!
        1. Владимир М
          Владимир М Сегодня, 11:00
          -2
          Возникает вопрос, что надо и можно исправить, если к нашим солдатам, офицерам и боевым генералам, честно выполняющим свой долг, нет претензий? По сводкам нашего МО - наши баражирующие боеприпасы, беспилотники, авиация, артиллерия выжигают десятками, сотнями вражескую технику, уничтожают сотнями и тысячами их л/с... и это при том, как говорит конашенков, у них низкая мотивация.
    3. LeutnantTom
      LeutnantTom Сегодня, 10:57
      +2
      можно использовать как источник информации
      https://t.me/s/RVvoenkor,
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 11:06
        0
        Скажем так... если заниматься только отслеживание происходящих событий, можно сложить какие то промежуточные результаты, но, события не стоят на месте, да и информационное поле сильно замусарено...
        Будут какие то значимые итоги, даже промежуточные, тогда можно расставить флажки на карте, с высокой долей достоверности.
        Но все равно, это все будут, временно! И скоро все, многое, придётся переставлять по другим местам.
    4. Eroma
      Eroma Сегодня, 11:13
      +3
      Больше всего напрягает, вопрос: "как так, что через 1,5+ года, противник удерживает численное превосходство и может себе позволить масштабное наступление пытаясь своё превосходство реализовать! belay
      В прошлом году мы были не готовы, потому что думали что...., а оказалось воно как! feel
      Прошло 1,5 года и враг продолжает считать, что у него сил достаточно для прорыва и главное, он не боится нашего натупления!!! Меня напрягает, именно отсутствие сраха перед нашей армией у противника и честно говоря пока и не видно за счёт собственно чего мы должны победить. Сейчас ВСУ в Купянске окопается и что? опять полгода будем штурмовать Купянск?
  6. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 10:16
    +3
    Это ни есть хорошо. Нашим парням удачи и выбить гадину с занятых позиций.
  7. Наблюдатель2014
    Наблюдатель2014 Сегодня, 10:23
    +2
    Я вот все жду ,когда в Москве на мосты через Днепр замучаются смотреть. И скажут. Ну ладно. Так и быть. Тяжело парням на передовой . Раненые, гибнут.Давай рванем их. А то как то поставки оружия ВСУ уже поднадоели.
    1. ZIF122
      ZIF122 Сегодня, 10:46
      +1
      Да по мостам вопрос с самого начала стоит! И по Бескитскому тоннелю! Непонятно ,даже попыток уничтожить и повредить не было!
  8. kventinasd
    kventinasd Сегодня, 10:25
    0
    В ходе атак ВСУ удалось выдавить наши подразделения из прилегающих к поселку лесопосадок

    Что теперь т-щ Ходаковский скажет по этому поводу, топтаться на месте уже не получается?
    Видимо у противника больше душка, чем у обороняющихся. И не надо заливать со всех отверстий про кровавый контрнаступ и колоссальные потери противника, у нас их не меньше к сожалению. Есть полно видеоподтверждений с другой стороны.
    В то же время отмечается, что никакой трагедии из этого делать не надо, его потеря была предрешена после взятия ВСУ Старомайорского. Село и так удерживали больше недели, накрошив там кучу нацистов, ходивших в мясные штурмы.

    Конечно же не надо никаких трагедий делать. Про накрошив кучу нацистов прям задело. А у нас прям всё гладко прошло, что пришлось драпать из Старомайорского, хотя наши СМИ до последнего упирались до того что противник это село так и не взял?
    Я даже не предтсавляю чтобы было с нашим фронтом, если бы у ВСУ было полноценное войсковое ПВО и Авиация. recourse
    1. 1 z1
      1 z1 Сегодня, 11:36
      0
      т-щ Ходаковский скажет

      Как всегда обтекаемо, с очень осторожной критикой всех и не забыв сказать пару слов какой он мудрый и давно предлагал загран отряды организовать
  9. Евгений Иванов_5
    Евгений Иванов_5 Сегодня, 10:27
    +2
    Обвал фронта всегда начинается с мелочи на которую никто не обратит внимания. Тут позиция, там деревенька, тут поселок глядишь и первая линия оставлена, а там вторая и вдруг противник уже по тылам шастает. И никто не заметил как все случилось.
  10. Евгений Иванов_5
    Евгений Иванов_5 Сегодня, 10:48
    -3
    Судя по карте, выход украинцев к Старомлыновке однозначно рушит нашу оборону и приведет к необходимости оставлять позиции, включая Новодонецкое, Приютное, Левадное. Возможно Новомайорское. Иначе возникает угроза удара украинцев по нашим тылам и создания котелков на левом и правом флангах.
    Нашей возможности маневренно купировать прорыв не видно, локализовать подвоз резервов на острие удара тоже не получается.
    Вообще в маневренной войне украинцы переигрывают наших командиров, связанных задачей любой ценой снижать пртери. Отсюда абсолютная пассивность и отсутствие решительных действий. А выдавливать врага модно столетиями.
    1. Болторез
      Болторез Сегодня, 10:54
      +3
      в маневренной войне украинцы переигрывают наших командиров
      Разведка НАТО в их распоряжении, плюс агенты-ждуны на местах.
      наших командиров, связанных задачей любой ценой снижать пртери.
      Бабы еще не нарожают...
    2. Репеллент
      Репеллент Сегодня, 10:56
      0
      Цитата: Евгений Иванов_5
      выход украинцев к Старомлыновке однозначно рушит нашу оборону и приведет к необходимости оставлять позиции

      Дружища, а вы точно уверены, что закон №32 ФЗ от 04.03.2022 - не про вас? Хороший закон, почитайте на досуге - целее будете wink laughing

      ... выдавливать врага модно столетиями...

      Да-да. Модно, молодежно... тщательнЕе, тщательнЕе надо.
      1. УАЗ 452
        УАЗ 452 Сегодня, 11:16
        +1
        Процитировав его комментарий, Вы и себя подставили под ту же статью. Так что закрыть у нас можно любого, и даже громкое уряканье, не говоря уж о верноподданническом молчании не факт, что спасёт, если органам спущенный сверху план нужно будет выполнять.
        1. Репеллент
          Репеллент Сегодня, 11:23
          -2
          Цитата: УАЗ 452
          Процитировав его комментарий, Вы и себя подставили под ту же статью

          Это враньё...

          Цитата: УАЗ 452
          закрыть у нас можно любого, и даже громкое уряканье, не говоря уж о верноподданническом молчании не факт, что спасёт, если органам спущенный сверху план нужно будет выполнять

          Ну, что сказать... "первая линия" всепропальщиков этого сайта - уже куда-то делась... вам пояснить, о ком это, иль сами догадаетесь? Так что - ждем продолжения...

          Короче - сушите сухари, "буханка" wassat
          1. УАЗ 452
            УАЗ 452 Сегодня, 11:29
            -1
            Вспоминайте русские пословицы. В частности: от сумы и от тюрьмы...
            1. Репеллент
              Репеллент Сегодня, 11:34
              -1
              Цитата: УАЗ 452
              Вспоминайте русские пословицы. В частности: от сумы и от тюрьмы...

              Естессно. Но первым будете таки вы, и прочие золотари интернетные... и это - правильно yes good
  11. Простой
    Простой Сегодня, 10:49
    +4
    Где-то на просторах интернета:

    "...
    Мужики, которые удерживали связку Урожайное-Старомайорское больше 10 дней после того, как ВСУ заявили о взятии Старомайорского, фактически, в развалинах – герои. Они сделали невозможное. И должны быть награждены и удостоены самых высоких почестей. Читал, что они себя ругают, говорят о «сбое».

    Нет. Никакого сбоя у вас, герои, не было. Вы все сделали правильно. Вы сделали больше, чем было можно сделать. Больше, чем было в человеческих силах. Вы не просто победили, но и смогли сохранить свои подразделения.

    То, что происходило вокруг связки двух сел (особенно – к востоку), надеюсь, станет предметом вдумчивого внимания командования. Там есть нюансы.

    Но вы подарили нашим войскам самое главное – время на изучение новой тактики противника (а она, стоит признать, дает определенный тактический успех, который накапливаясь может перерасти в оперативный), укрепление обороны, накапливания резервов. 10 дней – это очень и очень много. Мы разменяли пространство на военный потенциал противника, в том числе и людской – «мясные штурмы», если разобраться, лишают его «третьего эшелона», - тех, кто должен был бы удерживать занятую территорию, если мы решим ее отбивать.

    Бои в предполье Приазовского направления заканчиваются. Вместо 5-7 дней, как считало командование ВСУ, или 12-14 как считали западные «спецы», «битва в предполье» продолжается уже почти 70 дней.

    Это – стратегическая оборонительная победа. Которая дает надежду на стратегическую наступательную победу. На одном, а, возможно, на двух направлениях.

    Противник еще не вышел на нашу первую линию обороны, но выходит. И выходит он туда сильно покоцанным, практические без «валентных» соединений и с сильной убылью в бронетехнике, особенно – колесной. И это заслуга и героев Пятихаток, Работино, Сатромайорского и Урожайного, и командования. СВО явно рождает новую военную элиту – виден новый стиль руководства войсками, который, да, приобретен горьким опытом отступлений и поражений, но приобретен.

    Но этой покоцанности пока недостаточно, чтобы утратить наступательный порыв, особенно в условиях пока еще «безлимита» по людскому потенциалу. Верить плаксивым комментариям пленных о том, что все в ВСУ разложилось и все спились, не стоит. Вранье это. Это все еще будет – и разложение, и пьянство от безысходности, и самострелы, и дезертиры в большом количестве – но явно не сейчас. И сохраняющийся наступательный порыв, пусть даже «порыв обреченности» надо будет сбивать.

    Начинается, наверное, самый сложный этап стратегической оборонительной операции. Этап фиксации поражения ВСУ, заковывания «навала» в «бетон». Этап, если хотите трансформации побед героев приазовского предполья в реальную денацификацию и демилитаризацию. Количественно и пространственно.

    А у нас, тех кто далеко от линии фронта, сейчас главная задача – не прогадить тыл, который опять начинают качать различными способами, в том числе, и истерикой по поводу тактических удач (удач ли?) противника.
    Вот об этом надо думать.
    "
    1. УАЗ 452
      УАЗ 452 Сегодня, 11:19
      -1
      Но вы подарили нашим войскам самое главное – время на изучение новой тактики противника

      А есть те, кто желает всё это изучать, из числа обладателей больших звёзд? Если уж за полтора года не смогли научиться не устраивать построений и строевых смотров в нескольких десятках км от ЛБС, то изучить новую тактику за каких-то 70 дней...
  12. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 10:55
    0
    На Времевском выступе противник пытается взять Урожайное, не обращая внимания на потери.

    Да им плевать потери, есть ещё не менее 1.5 миллиона мобрезерва, оружия Запад поставит немеряно.
    Громить их на ЛБС - сизифов труд. Вместо каждой отрубленной головы дракона вырастают 2 новых.
    Когда наконец ВКС РФ начнёт по-взрослому громить стратегические тылы?
    1. Constantin N
      Constantin N Сегодня, 11:05
      +2
      стратегический тыл у всу это промышленность запада, а не территория украины.
    2. Репеллент
      Репеллент Сегодня, 11:09
      -2
      Цитата: Румaтa
      Вместо каждой отрубленной головы дракона вырастают 2 новых

      Ну да, ну да... вместо каждого покойного Бредли - появляются два Леопарда... скажи "нет" наркотикам yes laughing

      Цитата: Румaтa
      Когда наконец ВКС РФ начнёт по-взрослому громить стратегические тылы?

      Как время придет, так и начнет. А вы с какой целью интересуетесь, гражданин?
    3. Простой
      Простой Сегодня, 11:09
      0
      Если не трогают стратегические обьекты, значит пространство для маневра еще есть. Почему не трогают- так не война ведь. Поэтому пока соблюдают политес.
    4. vovochkarzhevsky
      vovochkarzhevsky Сегодня, 11:12
      +1
      Когда наконец ВКС РФ начнёт по-взрослому громить стратегические тылы?


      Так стратегические тылы это уже США, Британия. Прочая Европа так, оперативный уровень.
      1. УАЗ 452
        УАЗ 452 Сегодня, 11:25
        -1
        Ну и как мы изначально собирались побеждать в СВО, если понятно было, что эти тылы мы тронуть не можем при практически любом раскладе? На что надеялись? На какой-такой авось?
    5. Irokez
      Irokez Сегодня, 11:36
      0
      Цитата: Румaтa
      Громить их на ЛБС - сизифов труд. Вместо каждой отрубленной головы дракона вырастают 2 новых.

      Вода камень точит.
      Это только в сказках головы вырастают, а как оказывается их там невидимая рука пришивает пока есть в наличии. Вот и перемалывает это наличие пока не закончится.