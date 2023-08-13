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Немецкое издание: Киев считает ракету Taurus «супер-оружием», способным изменить ход войны

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Немецкое издание: Киев считает ракету Taurus «супер-оружием», способным изменить ход войны

Киев нашел для себя новую вундерваффе, которая должна кардинально изменить ситуацию на поле боя и принести долгожданную победу украинской армии. Речь идет о немецкой крылатой ракете воздушного базирования Taurus. Как пишет Bild, Киев требует от Берлина как можно скорее передать ракеты ВСУ.


По данным немецкого издания, Украина проводит планомерную осаду Германии, "решительно" требуя передать ей ракеты. Причем заявления о необходимости вооружить ВСУ немецкими крылатыми ракетами звучит на всех уровнях. Как утверждают в Киеве, высокотехнологичное немецкое оружие якобы способно оказать решительное влияние на боевые действия и изменить ход всей войны.

Украина на всех уровнях решительно требует от Германии предоставить ВСУ крылатые ракеты Taurus — для того, чтобы получить возможность поражать позиции российских войск далеко за линией фронта

- говорится в публикации.

В общем, в Киеве придумали для себя новую вундерваффе, которая должна помочь украинской армии победить российскую. Однако, немцы не принимают во внимание требования Киева и своим отказом только отдаляют "победу" Украины над Россией. Как заявили недавно в ведомстве федерального канцлера, Германия не намерена передавать Украине ракеты Taurus, такой вопрос на повестке дня не стоит, в первую очередь из-за опасений Берлина, что Киев применит данные ракеты по России. В Министерстве обороны ФРГ также подтвердили, что планов по передаче ракет нет.

Между тем, ряд немецких медиа сообщил, что вопрос по ракетам все же находится на рассмотрении и может быть решен положительно. В этом случае Украина получит ракеты с ограниченной дальностью, не превышающей 300 км, т.е. как у британских Storm Shadow. Это очень беспокоит Киев, которому необходимы ракеты с большей дальностью для ударов по Крыму и Крымскому мосту.
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27 комментариев
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  1. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 10:33
    +2
    Украина на всех уровнях решительно требует от Германии предоставить ВСУ крылатые ракеты Taurus — для того, чтобы получить возможность поражать позиции российских войск далеко за линией фронта.
    - говорится в публикации.
    Ну, вот так. Ни много, ни мало - "требует"! laughingПотом по ненужной будут бегать таурусята. джавелинки, и джавелины уже есть... Какой только фигни у них нет!
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 10:44
      0
      Я вот уверен,что эти детишки потом имена поменяют,если нп свалят куда нибудь в Канаду..А вот в конце восьмидесятых работал у нас в цехе ТАИ на электростанции Серега Горбачев..Нормальный,работящий мужик.Но вот угораздило же его тогда сына Мишей назвать...
      1. Румaтa
        Румaтa Сегодня, 11:05
        0
        Цитата: dmi.pris1
        Серега Горбачев..Нормальный,работящий мужик.

        У меня на первой технологической практике в литейке (лили лопатки ТНА, компрессоров, турбин) был мастер по фамилии, чтобы не забанили - Икс, Игрек, ...йло. Менять не хотел. Говорил, что его дед был Икс, Игрек..., отец, дети и внуки будут.
    2. Shurik70
      Shurik70 Сегодня, 10:46
      0
      Год назад свидомые говорили, что "Химарс - это непобедимый бог войны, и уничтожит Россию".
      А по итогам - благодаря Киеву Россия научилась успешно бороться и с этим оружием НАТО
    3. seamen2
      seamen2 Сегодня, 10:47
      +1
      *будут бегать таурусята* -- они же, бывшие Тарасы.
      А вообще позиция *дайте что-нибудь* меня не удивляет.
      Помнится как они из Казахстана везли домой в юкрейн туалетную бумагу и минералку в багаже.
      А турки ( компания была ENKA ) очень удивились этому-все изьяли и сожгли в инсенираторе ибо *это числится израсходованным и этого не должно быть, но если вы хотите, мы можем вас покормить* .
    4. Aken
      Aken Сегодня, 10:59
      +2
      Ни много, ни мало - "требует"!

      С год назад они собирались ездить по немецким военным складам и базам с целью ревизии военного имущества и конфискации излишков. А Вы чему-то удивляетесь.
    5. Jafar
      Jafar Сегодня, 11:07
      0
      Потом по ненужной будут бегать таурусята. джавелинки, и джавелины уже есть... Какой только фигни у них нет!

      Пан Абрамс Хаймарсович Джавелинко wink
      1. al3x
        al3x Сегодня, 11:36
        0
        Ага, из серии как назвать сына в семье с фамилией Носковы? Назовите его Запах.
  2. Fachmann
    Fachmann Сегодня, 10:34
    +2
    Абсолютно не удивлюсь, если в ближайшее время бандеровско-шухевичская гадина не будет раздавлена, то они "решительно потребуют" поставить им ядерное оружие. И ведь получат его!!! am
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:36
    -2
    Немецкое издание: Киев считает ракету Taurus «супер-оружием», способным изменить ход войны
    . Скажем так... сказочки про супер вундервафлю, это для обывателя, для скакуасов сбившехся в стадо.
    Сами зелебобики, их военные, знают, что все зависит от всего, всякого разного. Главное, от того количества, сколько им дают сразу, что б можно было затыкать дыры, которые у них образуются сразу, если поставки задерживаются.
  4. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 10:40
    -2
    В случае нанесения ударов немецкими КР по территории РФ с нацистским режимом Зеленского придется решать вопрос кардинально: применением оружия на несколько порядков более мощного.
    1. частное лицо
      частное лицо Сегодня, 11:01
      +1
      В случае нанесения ударов немецкими КР по территории РФ

      А ЛДНР и ещё часть областей которые вошли в состав России это не территория РФ ? А всуки кошмарят их чем не по подя и не чего.
    2. Aken
      Aken Сегодня, 11:02
      +3
      Никто ничего решать не будет. Хотели бы, давно решили.
    3. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 11:09
      0
      Цитата: Иезекиль 25-17
      В случае нанесения ударов немецкими КР по территории РФ с нацистским режимом Зеленского придется решать вопрос кардинально: применением оружия на несколько порядков более мощного.

      Не понял. Почему сейчас не применить оружие более мощное? Почему только как "возмездие"? Даже Путин на словах говорил, что бить нужно первым. Сколько можно муму?
  5. Эль Чувачино
    Эль Чувачино Сегодня, 10:40
    +3
    Ага, никогда такого не было и вот опять
  6. ИгорьПушкино
    ИгорьПушкино Сегодня, 10:43
    +2
    Да...Спасибо Горбатому.Не выведи мы войска тогда.Всё могло быть иначе...
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 11:11
      0
      Цитата: ИгорьПушкино
      Да...Спасибо Горбатому.Не выведи мы войска тогда.Всё могло быть иначе...

      А не спасибо ли Ельцину?
      1. ИгорьПушкино
        ИгорьПушкино Сегодня, 11:16
        0
        Горбач в 1990г допустил обьединение:это так для справки wink
        Алкаш всего лишь в 1994г,выполнил договорённость о выводе.
  7. IGAR
    IGAR Сегодня, 10:45
    -1
    Очередное супер-оружие, способное изменить всё.

    1. a.s.zzz888
      a.s.zzz888 Сегодня, 11:00
      0

      IGAR
      Сегодня, 10:45
      НОВЫЙ
      +1
      Очередное супер-оружие, способное изменить всё....
      Весьма показательно! good Это бы в ненужной такое показать, они бы наверное удивились))! wink
  8. LeutnantTom
    LeutnantTom Сегодня, 10:48
    0
    Поскольку немцы любят войну, крылатые ракеты «Таурус» отправляются на Украину.
    Да-да, тогда бы немцам побыстрее электронику поменять, wassat laughing
    Остается надеяться, что Минобороны России нашло решительные меры противодействия или уже нашел.
    Что будет, если будут человеческие жертвы от немецких крылатых ракет «Таурус».. Ракеты Ярса по Берлину, Бонну или Мюнхену.
    Надеюсь, жертв среди мирного населения нет.
  9. Лешак
    Лешак Сегодня, 10:51
    +3
    За поставки западных вооружений Россия не может, или не хочет, дать ответ. Поэтому поставят и Taurus. Вундервафли из них конечно не получится, но проблем доставят и жизней унесут много.
  10. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:55
    0
    Киев считает ракету Taurus «супер-оружием», способным изменить ход войны
    Сколько уже было этих "супер-пупер", поставка которых уж точно должна привести к желаемой победе. Но... "победы на поле боя", как не было, так и нет.
    В Министерстве обороны ФРГ также подтвердили, что планов по передаче ракет нет.
    Сегодня планов нету, а завтра после "разъяснительной беседы" старшего "товарища" глядишь и появится. Мы такое уже проходили с танками "Леопард" и др.
  11. Rt Rt
    Rt Rt Сегодня, 11:27
    0
    Супер оружия не существует, три семерки, байрактары, Хаймарсы, Леопарды, и прочая чухня этому доказательство. Вопрос в контрмерах, которое могут продемонстрировать наши военные, под чутким руководством политиков. А как раз политики и выбирают какие супер красно бордовые линии рисовать, и чем можно пользоваться, а чем нельзя.
    Сегодня решают политики, а не военные - это данность
  12. К-50
    К-50 Сегодня, 11:28
    0
    Немецкое издание: Киев считает ракету Taurus «супер-оружием», способным изменить ход войны

    Себя не похвалишь никто и не узнает. fellow laughing
  13. voyaka uh
    voyaka uh Сегодня, 11:29
    0
    Taurus и Storm Shadow очень похожи по характеристикам.
    Только первая - немецко-шведское производство, а вторая - англо-французское.
    Обе : дозвуковые низко-летящие стелс крылатые ракеты. БЧ 450 кг,
    дальность полета 500 км.
  14. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 11:39
    0
    Цитата: частное лицо
    В случае нанесения ударов немецкими КР по территории РФ

    А ЛДНР и ещё часть областей которые вошли в состав России это не территория РФ ? А всуки кошмарят их чем не по подя и не чего.

    Для меня и Киев эта русская земля...