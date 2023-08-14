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«Редко встречаются на поля боя»: Британия обучает новые расчёты для проблемных гаубиц AS-90 ВСУ

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«Редко встречаются на поля боя»: Британия обучает новые расчёты для проблемных гаубиц AS-90 ВСУ

Британские военные обучают новые расчеты ВСУ технике использования самоходных гаубиц AS-90, которые, со слов украинских солдат, показали себя на фронте далеко не в лучшем виде.


Как указывается в издании The National News, на данный момент в тренировках участвуют артиллеристы из 3-й штурмовой бригады, костяком которой при ее формировании стали боевики «Азова» [террористическая организация, запрещена в РФ]. После завершения обучения они убудут на фронт вместе с новой партией AS-90. Всего запланирована передача 32 САУ.

Эти гаубицы уже с апреля находятся на Украине, участвуя в обстреле российских позиций. Однако украинская сторона сообщает о возникающих проблемах с их эксплуатацией. Это приводит к низкой боевой готовности САУ, которые редко встречаются на полях сражений по сравнению с теми же итальянскими M109L [Paladin] или польскими Krab

- говорится в западной прессе.

Речь идет о целом наборе проблем, которые сопровождают эксплуатацию AS-90 и связаны, со слов украинских военных, с неисправностями силовой установки, электронных систем, генератора, поворотного механизма башни.

AS-90 – британская гусеничная САУ калибра 155/39 мм, выпускавшаяся в 1990-х годах. Она может вести огонь на дистанции 24-30 км и более в зависимости от используемых боеприпасов. Всего было произведено 179 экземпляров. На основе башенной системы AS-90 была разработана польская САУ Krab.

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2 комментария
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  1. Егоза
    Егоза Сегодня, 06:18
    +1
    После завершения обучения они убудут на фронт вместе с новой партией AS-90. Всего запланирована передача 32 САУ.

    Да они там сами будут по ночам эти САУ курочить, лишь бы не на фронт ехать.
  2. Наган
    Наган Сегодня, 06:26
    0
    Речь идет о целом наборе проблем, которые сопровождают эксплуатацию AS-90

    Похоже что электрика и электроника на эти AS-90 от того же поставщика, что до относительно недавних пор шла на автомобили британского производства, Lucas Industries. Помимо автомобильной электроники, они еще делали бытовую электрику и электронику. Качество у них было просто легендарное (но не в позитивном смысле). Вот только одна из шуток на сей счет: the only Lucas product that doesn't suck is the vacuum cleaner.