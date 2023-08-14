«Редко встречаются на поля боя»: Британия обучает новые расчёты для проблемных гаубиц AS-90 ВСУ

Эти гаубицы уже с апреля находятся на Украине, участвуя в обстреле российских позиций. Однако украинская сторона сообщает о возникающих проблемах с их эксплуатацией. Это приводит к низкой боевой готовности САУ, которые редко встречаются на полях сражений по сравнению с теми же итальянскими M109L [Paladin] или польскими Krab

Британские военные обучают новые расчеты ВСУ технике использования самоходных гаубиц AS-90, которые, со слов украинских солдат, показали себя на фронте далеко не в лучшем виде.Как указывается в издании The National News, на данный момент в тренировках участвуют артиллеристы из 3-й штурмовой бригады, костяком которой при ее формировании стали боевики «Азова» [террористическая организация, запрещена в РФ]. После завершения обучения они убудут на фронт вместе с новой партией AS-90. Всего запланирована передача 32 САУ.- говорится в западной прессе.Речь идет о целом наборе проблем, которые сопровождают эксплуатацию AS-90 и связаны, со слов украинских военных, с неисправностями силовой установки, электронных систем, генератора, поворотного механизма башни.AS-90 – британская гусеничная САУ калибра 155/39 мм, выпускавшаяся в 1990-х годах. Она может вести огонь на дистанции 24-30 км и более в зависимости от используемых боеприпасов. Всего было произведено 179 экземпляров. На основе башенной системы AS-90 была разработана польская САУ Krab.