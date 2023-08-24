«Книга двенадцати братьев»: пахари, садоводы и виноградари



Пахарь 1425 года. Труд тяжелый, но… производительный. Пахали вдвоем: один вел лошадь, другой направлял плуг. Дойдя до края поля, они менялись. Иллюстрация Пьера Пробста

Илия ушел оттуда и нашел Елисея,

сына Шафата.

Он пахал на упряжи из двенадцати пар волов

и сам шел за двенадцатой парой.

Третья книга Царств, 19:19

Я сошла в ореховый сад посмотреть на зелень долины,

поглядеть, распустилась ли виноградная лоза,

расцвели ли гранатовые яблоки?

Песнь Песней Соломона, 6:11



Рейнхольд, член братства, занимается крестьянским трудом. Занят тем, что вспахивает поле плугом. Плуг имеет переднее колесо, две рукоятки, сошник (железный нож, прикрепленный к раме плуга для вертикального разрезания полосы земли), лемех (нож, прикрепленный к оголовку плуга для разрезания полосы земли по горизонтали) и отвал, который ее подрезает, поднимает, переворачивает и отваливает в сторону. На заднем плане в холмистой местности видны три дерева. 1425 год. (Amb. 317.2° Folio 8 recto. Mendel I)



Брат Бертольд. На иллюстрации двумя руками держит поднятую мотыгу, так называемую родехо. На поясе висит нож для обрезки. Половина сада, где он работает, обнесена ивовым забором и состоит из свежевспаханного поля и участка с грядками. 1425 год. (Amb. 317,2° folio 8 verso. Мендель I)



Ганс Ледерер, брат и виноградарь. На иллюстрации из «Книги двенадцати братьев» он стоит в винограднике, который окружен ивовой изгородью, и с помощью серповидного ножа срезает лозы, на которых висит виноград. 1425 год. (Amb. 317.2° Folio 3 verso. Mendel I)



Ганс, член братства. Работает садовником. Он вскапывает небольшой участок газона, который граничит с декоративным садом в стиле барокко с бордюрами и окружен забором. 1604 год.( Amb. 317b.2° Folio 69 verso. Mendel II)



Тоже Ханс и тоже садовник, и тоже вскапывает газон. 1607 год. Amb.317b.2° folio 73 verso. Мендель II)



Ханс Герцог. Член братства. Крестьянин. Изображен на своем поле одетым в узкие штаны, высокие сапоги, красный камзол, с шарфом через плечо и шляпе с узкими полями. В руке вилы. На земле лежат коса и серп, а также лемех для плуга и сошник – железный нож, который прикреплялся к раме плуга для вертикального разрезания земли. То есть здесь перед нами показан весь его основной пахотно-уборочный инвентарь. На заднем плане крестьянин пашет поле. 1606 год (Amb. 317b.2° Folio 72 verso. Mendel II)