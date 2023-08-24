«Книга двенадцати братьев»: пахари, садоводы и виноградари

Пахарь 1425 года. Труд тяжелый, но… производительный. Пахали вдвоем: один вел лошадь, другой направлял плуг. Дойдя до края поля, они менялись. Иллюстрация Пьера Пробста
Илия ушел оттуда и нашел Елисея,
сына Шафата.
Он пахал на упряжи из двенадцати пар волов
и сам шел за двенадцатой парой.
Третья книга Царств, 19:19
сына Шафата.
Он пахал на упряжи из двенадцати пар волов
и сам шел за двенадцатой парой.
Третья книга Царств, 19:19
Я сошла в ореховый сад посмотреть на зелень долины,
поглядеть, распустилась ли виноградная лоза,
расцвели ли гранатовые яблоки?
Песнь Песней Соломона, 6:11
поглядеть, распустилась ли виноградная лоза,
расцвели ли гранатовые яблоки?
Песнь Песней Соломона, 6:11
Документы истории. К 1425 году более ранние технические достижения Римской империи, такие как тяжелый плуг с железным лемехом в форме наконечника стрелы и отвалом, пригодный к обработке самых тяжелых почв (равно как и водяная мельница), наконец-то были оценены по достоинству, и их наконец-то начали повсеместно использовать.
А ведь по свидетельству римского историка Плиния, такой плуг с колесным передком и широким лопатообразным лемехом появился в римской провинции Реци. Когда это случилось, точно указать нельзя, однако известно, что уже в I в. н. э. римляне знали плуг, имевший опорные колеса, нож-резец и отвальную доску.
Колесный передок на плуге сделал его не только более устойчивым, но и, что очень важно, позволил регулировать и точно устанавливать ширину и глубину вспашки. Сначала он имел одну рукоятку, но затем получил две, что сразу же увеличило производительность труда пахаря и повысило само качество вспашки.
К числу важных достоинств такого плуга следует отнести и то обстоятельство, что управление им уже не требовало от пахаря ни больших физических усилий, ни высокого мастерства. То есть управляться с ним мог даже подросток, а также человек в возрасте, такой, например, какими были члены общины «Дома двенадцати братьев».
Ну, а дальнейшее улучшение конструкции такого плуга было направлено главным образом на совершенствование его отвала.
Рейнхольд, член братства, занимается крестьянским трудом. Занят тем, что вспахивает поле плугом. Плуг имеет переднее колесо, две рукоятки, сошник (железный нож, прикрепленный к раме плуга для вертикального разрезания полосы земли), лемех (нож, прикрепленный к оголовку плуга для разрезания полосы земли по горизонтали) и отвал, который ее подрезает, поднимает, переворачивает и отваливает в сторону. На заднем плане в холмистой местности видны три дерева. 1425 год. (Amb. 317.2° Folio 8 recto. Mendel I)
Причина, почему это полезное изобретение Древнего мира наконец-то стало использоваться, была проста: стало больше металла, вот и орудия труда из него стали доступнее. А в результате пашенное земледелие шагнуло далеко на север. Благодаря железным подковам на ногах, лошади перестали сбивать себе ноги на каменистых грунтах, а это в свою очередь увеличило срок их жизни, с несомненной выгодой для крестьянина. Были придуманы хомуты и упряжь, которые больше не сдавливали шеи быкам и лошадям, а лежали у них на плечах, чем обеспечивали повышенную силу тяги.
Естественно, что все это сразу же отразилось на урожайности, так что если в Раннем Средневековье урожай сам-два – сам-три считался вполне хорошим, то теперь одно посеянное в землю зерно давало уже до 9–10 новых! Голод не отступил окончательно, голодные годы периодически случались, но до настоящего голода ситуация больше уже не доходила.
Брат Бертольд. На иллюстрации двумя руками держит поднятую мотыгу, так называемую родехо. На поясе висит нож для обрезки. Половина сада, где он работает, обнесена ивовым забором и состоит из свежевспаханного поля и участка с грядками. 1425 год. (Amb. 317,2° folio 8 verso. Мендель I)
Садоводство и огородничество играли в Средневековье очень важную роль, причем с каждым веком она только лишь возрастала!
Дело в том, что сады и огороды очень часто спасали крестьян от голода. Так, в огородах выращивали богатую витаминами капусту, три сорта салата-латука, морковь, лук, чеснок, петрушку, лук-шалот, кервель и в особенности горох, который традиционно готовили со свиным шпиком.
Огороды устраивали всюду, где это только было возможно, например, на дне сухих рвов, окаймлявших рыцарские замки, в особенности тех, что находились внутри города, как, например, в графском замке Транкавелей в городе Каркассоне. Прекрасный сад и огороды были разбиты во рву замка Анже, ну а в квадратных клумбах замка Вилландри на Луаре можно и сегодня заметить капусту, морковь, свеклу, салат-латук, а также яблони и груши.
Причем огороды и во рвах, и в прочих местах в Средневековье устраивались «не просто так», а со смыслом. Поскольку крестьянские деревни зачастую находились рядом с лесом, а там водились и кабаны, и зайцы, и кролики, поэтому они обязательно огораживались плетнями. И не просто плетнями, а двойным ограждением, между стенками которого разводили так называемый «кроличий огород». То есть туда специально высаживали растения, предназначенные для поедания их зверьками из леса. А расчет был на то, что в этом «огороде» они что-то съедят, но в большой огород уже не полезут!
То есть поступали те же средневековые крестьяне очень разумно, потому что лучше уж им было гарантированно потерять какую-то малую часть урожая, но зато сохранить остальную, нежели подвергать свои огороды риску больших потерь. Вот почему все грядки имели ограждения в виде плетеных изгородей. А еще между грядками устраивались дорожки, достаточно широкие для того, чтобы по ним могла проезжать тачка, которая нужна была и для того, чтобы вывозить на огород навоз, и… дабы собирать в нее выращенные на грядках овощи.
Земля в грядках постоянно удобрялась, благо проблем с навозом тогда не существовало. И рядом с овощами всегда высаживались цветы. Их сильный запах отпугивал огородных и садовых вредителей, а кроме того из них собирали букеты регулярно поставлявшиеся в замок сеньора, где цветочные ароматы также ценились весьма высоко, поскольку и дурных запахов в замках в то время хватало.
Ганс Ледерер, брат и виноградарь. На иллюстрации из «Книги двенадцати братьев» он стоит в винограднике, который окружен ивовой изгородью, и с помощью серповидного ножа срезает лозы, на которых висит виноград. 1425 год. (Amb. 317.2° Folio 3 verso. Mendel I)
Еще одной очень важной профессией, связанной с сельским хозяйством, в Средние века была профессия виноградаря, то есть человека, выращивающего виноград.
Дело в том, что человек того времени потреблял в день от полутора до двух литров виноградного вина. Ну а в праздник количество выпиваемого вина увеличивалось почти вдвое. Таково, опять-таки, было наследие Римской цивилизации, считавшей вино «демократическим» напитком, который был доступен и рабам, и крестьянам, и женщинам, и… аристократам. И возможно, такое массовое употребление вина было только в случае по-настоящему массового занятия виноградарством и виноделием в Римской империи.
В Средние века употребление вина наследовало римскую традицию вместе с христианской религией и испорченной латынью. Причем технология производства вина практически не изменилась. Чтобы добиться лучшей сохранности, виноделы изготовляли высококислотное вино, однако даже и оно больше года храниться не могло. Поэтому очень ценилось молодое вино, производители которого старались продать его как можно быстрее или… избавиться от уже залежавшегося вина, которое смешивали с более молодым, несмотря на все издававшиеся запреты.
Причина массового употребления вина заключалась еще и в том, что средневековое вино, хотя оно и было слабоалкогольным – от 7 до 10 градусов, достаточно хорошо дезинфицировало… обычную воду, и именно благодаря употреблению вина в эпоху Средневековья жившим тогда людям удавалось избегать массовых желудочно-кишечных заболеваний!
Человек Средневековья, владевший собственным виноградником и употребляющий вино своего собственного производства, имел статус более высокий, нежели у обычных крестьян. Так что владение виноградником было знаком высокого положения в обществе. Почему так – понятно, ведь труд виноградаря требовал огромного опыта и знаний, и всем этим он выгодно выделялся от обычных крестьянских занятий.
Владелец нескольких виноградников мог свысока смотреть на пастухов и вилланов. Потому что о том, чтобы владеть подобным хозяйством, мечтал даже городской патрициат и местная элита. Лозы следовало окучивать, удобрять их, подрезать, убирать с них лишние побеги, пропалывать междурядья. И это не говоря уже о сборе винограда и изготовлении из него вина, которое являлось самым настоящим… таинством!
Ганс, член братства. Работает садовником. Он вскапывает небольшой участок газона, который граничит с декоративным садом в стиле барокко с бордюрами и окружен забором. 1604 год.( Amb. 317b.2° Folio 69 verso. Mendel II)
В Средневековье садов было мало, поэтому выращенные в них растения очень ценились и строго охранялись. Так, человеку, испортившему привитое дерево, грозило прожигание пальцев ног. А иногда виновного в порче чужого сада привязывали к позорному столбу, отсекали правую руку и даже осуждали на вечное изгнание.
В то же время даже нищенствующие ордена имели свои собственные сады. Францисканцы до 1237 года по своему уставу не имели права владеть землей, но имели право на участок земли под сад. Другие монашеские ордена специально занимались садоводством и огородничеством и славились этим. Так же были установлены определенные законы против тех, кто портил или уничтожал растения.
Небольшой фруктовый сад внутри монастырской ограды был своего рода символом рая, недаром там часто располагалось и монастырское кладбище. Сады делились на аптекарские огороды с лекарственными травами, кухонные огороды, где росли овощи для монастырской кухни, и плодовые сады. Причем разведение лекарственных растений стало важной заботой средневековых садовников. Используя лекарственные травы, которые они выращивали, монахи лечили страждущих, как внутри монастыря, так и за его пределами.
Тогда же для размышлений о бренности всего земного в монастырских садах начали устраивать насыпи, покрытые дерном, называвшиеся «дерновыми сиденьями».
Вот только красиво цветущих растений в Средние века разводили не так много. В рыцарских замках и тесных городах для них попросту не хватало места. И хотя средневековым садам не хватало многих черт садов эпохи Возрождения, последовавшей за ними, некоторые из их особенностей сохраняются даже сейчас, не говоря уже о том, что в том же 1604 году сады уже сильно отличались от средневековых!
Впрочем, работа садовода была достаточной тяжелой во все времена. Нужно подстригать траву? Только коса или грубые ножницы. Нужно полить цветы? Воду нужно было носить в ведрах из ближайшего ручья или колодца. Сады требовалось постоянно пропалывать и вручную обрезать.
Поскольку не было никаких искусственных удобрений и пестицидов, каждое растение ценилось очень высоко. Следовательно, больное или зараженное растение нужно было быстро удалить, чтобы от него не пострадали другие. А еще садовник в замке отвечал за удаление виноградных лоз или плюща со стен, так как они могли помочь атакующему замок врагу. Другой обязанностью было обустройство дренажных канав и забота об удалении садовых отходов.
Тоже Ханс и тоже садовник, и тоже вскапывает газон. 1607 год. Amb.317b.2° folio 73 verso. Мендель II)
Итальянский сад эпохи Возрождения стал новым типом сада, появившимся в конце XV века на виллах Рима и Флоренции, который вдохновлен ставшими классическими идеалами красоты и порядка. Предназначался он для того, чтобы люди могли наслаждаться видом на сад и также на пейзаж за его пределами.
По сути, ставилась задача искусственным образом создать кусочек рукотворной природы, эффектно гармонизированной человеческим сознанием и мастерством. Клумбы и газоны теперь в обязательном порядке имели геометрические формы и выкладывались симметричными узорами; широко использовались фонтаны и каскады водопадов для оживления сада; лестницы и пандусы, объединяющие его разные уровни; искусственные гроты, беседки, увитые зеленью, лабиринты и мраморные скульптуры на мифологические темы. Сады были спроектированы таким образом, чтобы олицетворять гармонию и порядок, то есть основные идеалы эпохи Возрождения, и напоминать о высоком искусстве Древнего Рима.
В эпоху позднего Возрождения сады сделались еще больше, симметричнее и величественнее. Стилю таких садов тут же начали подражать буквально по всей Европе, причем тут же возникли и сады Возрождения во Франции, и «английский сад» – то есть национальные варианты садово-паркового искусства, дальнейшая разработка которых продолжилась также и в XVII веке.
А еще уже в XVI веке в Европе появились ботанические сады, в которых начали высаживаться растения, привезенные из Америки и других экзотических стран, и ранее европейцам неизвестные. Естественно, что уход за ними потребовал множества садовников, так что именно в это время такая профессия стала очень востребованной.
Ханс Герцог. Член братства. Крестьянин. Изображен на своем поле одетым в узкие штаны, высокие сапоги, красный камзол, с шарфом через плечо и шляпе с узкими полями. В руке вилы. На земле лежат коса и серп, а также лемех для плуга и сошник – железный нож, который прикреплялся к раме плуга для вертикального разрезания земли. То есть здесь перед нами показан весь его основной пахотно-уборочный инвентарь. На заднем плане крестьянин пашет поле. 1606 год (Amb. 317b.2° Folio 72 verso. Mendel II)
Прошло 180 лет с того момента, как в «Книгу двенадцати братьев» попало изображение брата Рейнхольда, идущего за плугом. Потом были и другие изображения крестьян, но нам должно быть интересно, прежде всего, именно это, а все потому, что на нем очень уж хорошо видны все его орудия труда, которые с 1425 года практически… не изменились. Совсем другой стала сама одежда крестьянина новой эпохи, то есть мода изменилась, а вот орудия труда остались без изменений.
И мы видим, что вплоть до окончания Средневековья и позднее основным орудием уборки урожая по-прежнему оставался серп. Коса на иллюстрации тоже присутствует, но только она использовалась главным образом для заготовки сена. И причина этому была более чем заслуживавшая внимания. Дело в том, что если зерновые косить косой, то до 10 процентов урожая будет потеряно, а это весьма заметный для того времени объем.
К тому же при косьбе косой в снопы пшеницы или ржи попадало и немало сорняков. Вот почему косу если и использовали, то только лишь для уборки овса, который к концу Средневековья скашивали исключительно на корм скоту, и там уже количество сорняков особой роли не играло.
Вот почему, несмотря на всю трудоемкость работы серпом, им продолжали работать и 180 лет спустя. Хотя попытки его заменить чем-то более эффективным и предпринимались. Так, в XV веке появился, например, серп увеличенных размеров – так называемый маховый серп, впервые изображенный на миниатюре из «Великолепного Часослова герцога Беррийского».
Другим инструментом, призванным заменить серп, стала сапа, представлявшая собой косу уменьшенных размеров. Использовать ее начали во Франции все в том же XV веке, а затем и в Англии, причем применяли чуть ли не до самого начала эпохи машинизации. Однако работа с сапой требовала немалой физической силы, поэтому управлялись с этим орудием только мужчины.
Ну и вилы, конечно. Куда же без них. С их помощью ворошили сено и укладывали его в стога для просушки и хранения. Являлись они и неплохим оружием в случае крестьянских восстаний, о чем тоже не надо забывать.
Кстати, на этой иллюстрации присутствует все тот же двурычажный плуг, что был и на изображении 1425 года. То есть никаких принципиальных изменений в его конструкции не произошло.
Здесь мы заметим, что этот средневековый плуг продолжал оставаться неизменным и в более позднее время и дошел даже до нашего времени. Разве что в ХХ веке в качестве тягловой силы и быков, и лошадей мало-помалу заменили тракторами.