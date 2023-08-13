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Британская пресса: В НАТО понадеялись на обещанное Украиной чудо при наступлении

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Британская пресса: В НАТО понадеялись на обещанное Украиной чудо при наступлении

Украина обещала НАТО в ходе контрнаступления сотворить чудо и альянс в это поверил, заявил один из американских офицеров, работавший инструктором в пунктах обучения военнослужащих ВСУ. Об этом пишет Times.


Офицер армии США, принимавший участие в подготовке украинских военнослужащих заявил, что в НАТО понадеялись на чудо при контрнаступлении, которое им обещал Киев. В альянсе понадеялись, что украинская армия это самое чудо сотворит и прорвет созданную оборону российских войск.

НАТО ждала чудес, а украинцы их обещали альянсу. Но оптимизм никогда не может быть основой ведения военных действий

- приводит британское издание слова офицера США.

Как следует из публикации, никакого чуда ВСУ продемонстрировать не смогли, украинская армия уперлась в созданную российской оборону и третий месяц несет потери, практически не продвигаясь вперед. На этом фоне Украина и ее западные союзники обвинили друг друга в провале контрнаступления, выдвинув взаимные претензии.

По мнению автора материала, Западу необходимо рассмотреть планы долгосрочной войны, в рамках которой создать условия для заключения мирного договора на западных условиях, не допустив победы России в этом конфликте.

Ранее в Киеве заявили, что причиной провала контрнаступления стали попытки США и НАТО заставить ВСУ воевать согласно западным доктринам, но не предоставив для этого всего необходимого.
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8 комментариев
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  1. frruc
    frruc Сегодня, 11:26
    +2
    Украина обещала НАТО в ходе контрнаступления сотворить чудо .......

    Эти чудики что-нибудь сотворят, будет им и чудо.
  2. Kojote21
    Kojote21 Сегодня, 11:29
    +1
    После этого желающих сократить военную помощь соусникам будет ещё больше.
  3. антивирус
    антивирус Сегодня, 11:30
    0
    Общественные активисты почти все танцоры с айцами.
    Вот так и показывает история - кому куда-на дискотеку после школы, института или в библиотеку, спорт зал.
    Айца звенят сейчас. А у наших политиков как дела с бубенцами?
    40 лет назад готовы были воевать со всем нато. Потом:"глупо весь мир подозревать в агрессии" ругались, что "поколение брежннва контужено 22 июня".
    А поколение шольца или тетчер?
  4. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 11:36
    +1
    Чудаки на известную букву могут сотворить чудеса..С весьма сомнительным результатом
  5. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 11:36
    +1
    Не надо считать, что в ОКНШ НАТО сидят идиоты, которые верят в чудеса (в победу Украины). Чудо может совершить только Господь Бог или человек по вере в Него. Но как можно совершить чудо, если своими делами ты стоишь за неправое дело и идёшь по пути начертаному тебе Сатаной.
  6. Скобаристан
    Скобаристан Сегодня, 11:39
    0
    Наивные натовцы поверили гарным хлопцам. Ну ну.
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:40
    0
    Украина обещала НАТО в ходе контрнаступления сотворить чудо и альянс в это поверил
    В НАТО и без обещаний Киева искренне верили, что с помощью их оружия и обучения ВСУ добьются победы над Россией руками украинцев. Кто-то и сегодня продолжает в это верить.
    создать условия для заключения мирного договора на западных условиях, не допустив победы России в этом конфликте
    Вот и истинная цель переговоров, о которых уже сегодня начали говорить на Западе. В любом случае не допустить победы России и дать возможность Киеву очухаться и набраться сил.
  8. Лешак
    Лешак Сегодня, 11:40
    0
    Всё чаще, запад, говорит о мирном договоре... Зная тягу нашего руководства к жестам доброй воли, эти разговоры не к добру.