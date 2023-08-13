Британская пресса: В НАТО понадеялись на обещанное Украиной чудо при наступлении

НАТО ждала чудес, а украинцы их обещали альянсу. Но оптимизм никогда не может быть основой ведения военных действий

Украина обещала НАТО в ходе контрнаступления сотворить чудо и альянс в это поверил, заявил один из американских офицеров, работавший инструктором в пунктах обучения военнослужащих ВСУ. Об этом пишет Times.Офицер армии США, принимавший участие в подготовке украинских военнослужащих заявил, что в НАТО понадеялись на чудо при контрнаступлении, которое им обещал Киев. В альянсе понадеялись, что украинская армия это самое чудо сотворит и прорвет созданную оборону российских войск.- приводит британское издание слова офицера США.Как следует из публикации, никакого чуда ВСУ продемонстрировать не смогли, украинская армия уперлась в созданную российской оборону и третий месяц несет потери, практически не продвигаясь вперед. На этом фоне Украина и ее западные союзники обвинили друг друга в провале контрнаступления, выдвинув взаимные претензии.По мнению автора материала, Западу необходимо рассмотреть планы долгосрочной войны, в рамках которой создать условия для заключения мирного договора на западных условиях, не допустив победы России в этом конфликте.Ранее в Киеве заявили, что причиной провала контрнаступления стали попытки США и НАТО заставить ВСУ воевать согласно западным доктринам, но не предоставив для этого всего необходимого.