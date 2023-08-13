«Дать немедленный военный ответ»: Польша создает на границе с Белоруссией группировку из наиболее обученных подразделений

Задачей солдат будет обучение и выполнение роли резерва в случае ухудшения ситуации на границе

Нет никаких сомнений в том, что наш рубеж находится под угрозой. Мы являемся свидетелями продолжающегося натиска на Польшу, попыток нелегального пересечения границы мигрантами, которых склоняет к этому белорусский режим

Я подчеркиваю это слово – немедленно, то есть наша готовность не будет измеряться днями, часами и минутами

Мы будем иметь в своем распоряжении наиболее обученные подразделения Войска Польского, с опытом, который бойцы приобрели, выполняя многие миссии как в Польше, так и за рубежом.

Минобороны Польши приняло решение о создании оперативной группировки войск «Подлясье» вблизи кордона с Белоруссией. Для ее насыщения сюда будут переброшены наиболее обученные подразделения вооруженных сил страны.- заявил глава военного ведомства Мариуш Блащак.С его слов, командование группировки должно отвечать за «анализ ситуации на границе и то, что происходит по ее другую сторону», то есть заниматься армейской разведкой в отношении Белоруссии.- заявил министр.Как он пояснил, Польша собирает войска у границы с Белоруссией, чтобы «отпугнуть агрессора». При этом группировка немедленного реагирования сможет «дать немедленный военный ответ» в случае угрозы инцидента.- отметил генерал-лейтенант Веслав Кукула, командующий видами вооруженных сил.Командир сформированной группировки «Подлясье» полковник Аркадиуш Миколайчик сообщил, что она будет действовать в районе шириной 400 км и глубиной 150 км от границы:Размер группировки не раскрывается, но, судя по званию ее командира, она будет бригадного уровня.