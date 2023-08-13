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Япония и США намерены разработать новую противоракету, способную бороться с гиперзвуковыми ракетами России

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Япония и США намерены разработать новую противоракету, способную бороться с гиперзвуковыми ракетами России

США и Япония намерены заняться разработкой новой противоракеты, способной перехватывать гиперзвуковой оружие, уже имеющееся на вооружении России, Китая и Северной Кореи, а также перспективных гиперзвуковых ракет. Об этом сообщает японская пресса.


Гиперзвуковое оружие России, Китая и КНДР очень беспокоит не только США, но и Японию, Вашингтон и Токио намерены заняться совместной разработкой противоракеты, которая будет способна перехватывать не только уже стоящие на вооружении образцы гиперзвукового оружия, но и перспективные. Получить новую противоракету стороны планируют через 10 лет, именно столько времени потребуется на ее создание.

Однако это только предварительные планы, договора о разработке между США и Японией пока нет, его тоже только планируется заключить. По данным газеты Yomiuri, соглашение может быть подписано в ходе переговоров японского премьера Фумио Кисиды с американским президентом Джо Байденом, которые пройдут 18 августа в Вашингтоне.

В Токио давно высказывают опасения, что имеющаяся в настоящее время система ПВО Японии не способна бороться с гиперзвуковыми ракетами Китая и КНДР. Высказываются опасения и в отношении России, но поменьше, все же основными конкурентами Токио в данном регионе являются Пекин и Пхеньян.

Двухуровневая ПВО Японии состоит из комплексов Aegis кораблей флота, имеющих ракеты-перехватчики SM-3, способные сбивать баллистические ракеты на среднем этапе траектории, следующий уровень - ЗРК Patriot PAC-3, способных перехватить ракету на заключительном этапе ее полета. Новые ракеты должны будут дополнить эти системы, установив надежный противоракетный щит над всей территорией Японии.
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13 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 12:49
    +2
    Странно..Есть же "Пэтриот"?На вна он сбивает все,что летит...Или это блеф?А!Ну конечно-понты и реалама.Она вот точно может сбить ВСЕ!
    1. 123_123
      123_123 Сегодня, 13:37
      0
      Очередное подтверждение отсталости американского ВПК в плане ПВО. Иными словами, сейчас сбивать американскими средствами ПВО российские сверхзвуковые комплексы не получается.
  2. Вадим С
    Вадим С Сегодня, 12:52
    +1
    Сделать и заявить какие то циферки это одно, а как оно покажет в реальности?! Патриот тоже "сбивает вообще все" судя по рекламе :)))
  3. Lev_Russia
    Lev_Russia Сегодня, 12:52
    +3
    Зря Японцы начали в милитаризм играть... Жили спокойно, не тужили, а тут на тебе - надоело... Много ли для их острова надо? Парочку "Посейдонов" или "Сарматов"...
    Японцы требуют отдать им все Курилы,
    Часть Антарктиды требуют отдать,
    А может проще съездить им по pылy...
    Или послать их на "япону_мать"!!!
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:53
    +3
    США и Япония намерены заняться разработкой новой противоракеты
    Американцам действительно потребовалась помощь японцев в разработке, т.к. у них самих с этим проблема или это показушный жест - мы с вами?
    Получить новую противоракету стороны планируют через 10 лет,
    А, что будет к этому времени в мире еще не известно. Да и российский, китайский и северокорейский ВПК на месте не стоит и в отпуск не ушел.
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 13:22
      0
      Оно и раньше было заметно, что самый заметный прогресс в создании ударных систем.
      Средства противодействия отстают.
      Понятно, что последует гонка вооружений в ракетой сфере, но полосатии в роли догоняющих, это показательно!
      Каковы будут итоги, увидим, если дождёмся таковых.
  5. Вадим Топал-Паша
    Вадим Топал-Паша Сегодня, 12:55
    +2
    Кто-то там , кажется, собирается чё-то там создать. В луДшем случае, если точно-точно соберётся (и не передумает в процессе), то через 10 лет.

    Оно, конечно, правильно Думать надо заранее. Но к 2030м получается совпадающие пики РФ и Китая и провалы у США по флоту и СЯС. Так что может оказаться и поздно...
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:16
    +1
    Япония и США намерены разработать новую противоракету, способную бороться с гиперзвуковыми ракетами России
    И все-таки, новые ударные системы имеют реальное преимущество перед системами обороны, тем более, они развиваются ещё быстрее чем те, которые должны им противостоять.
  7. Nikolaevich I
    Nikolaevich I Сегодня, 13:22
    0
    Одной противоракеты недостаточно ! Необходим ...даже не комплекс;а система,"отличная от других" ! Иная платформа ! soldier
  8. Мореход
    Мореход Сегодня, 13:23
    0
    Интересно почему они не перехватывают северокорейские ракеты??? А замах "на родного нам Шекспира! "
  9. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 13:27
    0
    Япония и США намерены разработать новую противоракету, способную бороться с гиперзвуковыми ракетами России

    А Россия намеревается разработать кинетическое и плазменное оружие...и что дальше?
    США намерится нанести по территории России превентивный ядерный удар, где Японии будет отведена роль жертвенного агнца?
    Противоракетой, летящей со скоростью 8 Мах поразить или догнать маневрирующую цель, движущуюся со скоростью около 20 Мах, - это...
  10. guest
    guest Сегодня, 13:28
    -1
    Япония и США намерены разработать новую противоракету, способную бороться с гиперзвуковыми ракетами России

    А зачем им разрабатывать, если верить Кличко, то такая система у них есть и сбивает 200% наших гиперзвуковых ракет. wink laughing lol
  11. GELEZNII_KAPUT
    GELEZNII_KAPUT Сегодня, 13:32
    0
    США уже разрабатывает уже новую бомбу, что бы поджарить как можно больше япошек!