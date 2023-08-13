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Патрульный корабль «Василий Быков» открыл предупредительный огонь для остановки сухогруза, идущего в украинский Измаил

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Патрульный корабль «Василий Быков» открыл предупредительный огонь для остановки сухогруза, идущего в украинский Измаил

Российский боевой корабль в юго-западной части Черного моря остановили иностранное гражданское судно, не отреагировавшее на предупреждение. Как сообщили в Минобороны, для остановки было применено автоматическое оружие.


Согласно сообщению военного ведомства, сегодня, 13 августа 2023 года, патрульный корабль Черноморского флота "Василий Быков" в юго-западной части Черного моря заметил сухогруз под флагом Палау, следовавший сторону украинского порта Измаил. На требование остановки сухогруз не отреагировал, после чего в сторону судна был открыт предупредительный огонь из автоматического оружия.

13 августа около 6.40 мск в юго-западной части Черного моря, патрульным кораблем Черноморского флота "Василий Быков", осуществлявшим контроль судоходства, обнаружен сухогруз "Сукра Окан" под флагом Палау, следовавший в украинский порт Измаил

- говорится в сообщении.

После предупредительного огня капитан сухогруза судно остановил, на его борт с помощью вертолета Ка-29 была высажена досмотровая группа, проверившая "Сукра Окан" на предмет провоза запрещенных грузов. После проверки сухогруз продолжил движение в сторону Измаила.

После выхода России из зерновой сделки, с полуночи 20 июля все суда, следующие в украинские порты, рассматриваются в качестве потенциальных перевозчиков военных грузов и считаются вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима. В Минобороны России предупредили о закрытии гуманитарных коридоров для вывоза зерна из Портов Одесса, Черноморск и Южный, а также закрыли для судоходства часть Черного моря. В ответ Украина пригрозила наносить удары по всем судам, идущим в порты России.
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37 комментариев
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:13
    +2
    Это, пока, не война на море, но разгорется конфликт может и там, многого для этого не надо.
  2. monetam
    monetam Сегодня, 13:15
    +11
    То, что сухогруз остановили , открыли предупредительный огонь и в итоге досмотрели - это хорошо и правильно.
    А вот то, что не развернули обратно - это плохо.
    1. svp67
      svp67 Сегодня, 13:27
      +2
      Цитата: monetam
      А вот то, что не развернули обратно - это плохо.

      Ну почему же? А если он, ну "чисто случайно" утопнет в том порту, от встречи с "Геранью"...
      А вообще пора пользоваться "призовым правом"
      Призово́е пра́во (от франц. prise – взятие, захват), совокупность правовых норм, регулирующих основания и порядок захвата торговых (частновладельческих) судов противника (неприятеля) и в определённых случаях нейтральных судов воюющими государствами в войне на море. В соответствии с нормами призового права военные корабли могут останавливать, осматривать и захватывать в открытом море торговые суда, следующие под флагом неприятеля (вражеской, противоборствующей стороны), и грузы, находящиеся на них, а также суда нейтральных государств в случае нарушения ими морской блокады, при перевозке военной контрабанды или при оказании ими помощи неприятелю.
  3. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 13:16
    -6
    Надо было отправить его к Морскому Царю.
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 13:24
      +2
      Цитата: Иезекиль 25-17
      Надо было отправить его к Морскому Царю.

      Вы варвар. Лучше было коньфиксовать.
    2. Grigory B
      Grigory B Сегодня, 13:41
      +1
      Цитата: Иезекиль 25-17
      Надо было отправить его к Морскому Царю.

      Экипаж то здесь при чем?Остановили,досмотрели,нет ничего запрещенного следуйте дальше,все правильно.
  4. certero
    certero Сегодня, 13:16
    0
    Цитата: monetam
    То, что сухогруз остановили , открыли предупредительный огонь и в итоге досмотрели - это хорошо и правильно.
    А вот то, что не развернули обратно - это плохо.

    На каком основании его разворачивать?
    1. monetam
      monetam Сегодня, 13:24
      +6
      «В связи с прекращением функционирования черноморской инициативы и сворачиванием морского гуманитарного коридора с 00:00 мск 20 июля 2023 года все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения», — сообщили в среду в Минобороны. Сами страны, под чьими флагами ходят такие суда, будут отныне считаться «вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима»
      1. Простой
        Простой Сегодня, 13:28
        +2
        Вообще -то у него пункт назначения значится румынский порт Сулина.
        Если ничего не нашли -то должны покинуть судно.
        Странно, почему еще от румынского МИДа реакции нет..
    2. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 13:30
      -3
      Цитата: certero
      На каком основании его разворачивать?

      Экий вы буквоед. Какие такие ещё основания вам нужны? Приказа капитана недостаточно?
    3. svp67
      svp67 Сегодня, 13:30
      +1
      Цитата: certero
      На каком основании его разворачивать?

      На основании входа в запретный для плаванья район
      1. Простой
        Простой Сегодня, 13:34
        0
        Вы по "марине траффику" посмотрите для начала, где сейчас следует судно.
      2. 1976AG
        1976AG Сегодня, 13:34
        0
        Цитата: svp67
        Цитата: certero
        На каком основании его разворачивать?

        На основании входа в запретный для плаванья район


        А разве этот район закрывали для мореплавания ?
        1. Простой
          Простой Сегодня, 13:49
          0
          Ну та точно нет. Сейчас российские службы шерстят данные в интернете по всевозможным параметрам судов, ходящих в данном регионе. Видать что -то когда- то перевозило, влт и решили проверить( если новость вообще не утка).
  5. Болторез
    Болторез Сегодня, 13:20
    +5
    сухогруз продолжил движение в сторону Измаила.
    То есть обратно он повезет зерно.
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 13:32
      -1
      Цитата: Болторез
      То есть обратно он повезет зерно.

      А под сотнями тонн зерна украденное контрабандное оружие для Нигерии.
    2. svp67
      svp67 Сегодня, 13:32
      -1
      Цитата: Болторез
      То есть обратно он повезет зерно.

      Если ""чисто случайно" не повстречает в порту "Герань" и не потопнет...
    3. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 13:42
      0
      Цитата: Болторез
      То есть обратно он повезет зерно.

      Когда не будет зерновых терминалов, - тогда зерно никто не повезёт.
  6. dump22
    dump22 Сегодня, 13:20
    +3
    Я не понял, ну и чего мы этим добились?
    После проверки сухогруз продолжил движение в сторону Измаила. Загрузится там (как и раньше) и пойдет обратно.

    Единственная приходящая на ум версия - мы таким образом хотим напугать судовладельцев, чтобы они отказались от рейсов в украинские порты.
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 13:35
      0
      Цитата: dump22
      мы таким образом хотим напугать судовладельцев, чтобы они отказались от рейсов в украинские порты.

      Испугали ежа голым задом.)))
  7. Мореход
    Мореход Сегодня, 13:21
    +4
    Всё правильно сделали, если судно не отвечало на запрос. Топить и заворачивать - конечно бред. А вот задержать в случае незадекларированны военных грузов могли.
  8. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 13:21
    -1
    После таких соплей суда попрут в Измаил как вне себя.
  9. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 13:22
    +3
    Значит, что войны с Палау пока не будет!
  10. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 13:25
    +1
    Цитата: certero
    Цитата: monetam
    То, что сухогруз остановили , открыли предупредительный огонь и в итоге досмотрели - это хорошо и правильно.
    А вот то, что не развернули обратно - это плохо.

    На каком основании его разворачивать?

    Есть такой термин "Блокада": объявляется закрытая для любого судоходсва зона и далее Держава его объявившая действует по праву войны.
    1. Простой
      Простой Сегодня, 13:30
      +1
      Ээ ... Вы кого блокировать собрались?
    2. 1976AG
      1976AG Сегодня, 13:37
      +1
      Цитата: Иезекиль 25-17
      Цитата: certero
      Цитата: monetam
      То, что сухогруз остановили , открыли предупредительный огонь и в итоге досмотрели - это хорошо и правильно.
      А вот то, что не развернули обратно - это плохо.

      На каком основании его разворачивать?

      Есть такой термин "Блокада": объявляется закрытая для любого судоходсва зона и далее Держава его объявившая действует по праву войны.



      Так мы о блокаде не объявляли.
  11. km-21
    km-21 Сегодня, 13:27
    +3
    Вообще-то сухогруз должен был знать о чрезвычайном режиме судоходства, соблюдать его и останавливаться по требованию патрульного корабля. Открытие предупредительного огня означает пресечение попытки неповиновения требованиям по соблюдению чрезвычайного режима судоходства. В таком случае следует не просто останавливать и досматривать, но и задерживать до выплаты штрафных санкций.
    1. Петр_Колдунов
      Петр_Колдунов Сегодня, 13:46
      0
      Цитата: km-21
      Вообще-то сухогруз должен был знать о чрезвычайном режиме судоходства, соблюдать его и останавливаться по требованию патрульного корабля. Открытие предупредительного огня означает пресечение попытки неповиновения требованиям по соблюдению чрезвычайного режима судоходства.

      Вот он и тестировал российский флот в разных режимах - не слышу; слышу, но не выполню; выполню, но только после обстрела по курсу; и (самое главное) - пустят дальше или развернут. И вот тут у этого сухогруза для наших врагов самые хорошие новости - пустили дальше. Теперь главная проблема прохода - снята. Можно думать над тем, как маскировать военне грузы и снова волочь их на Украину в огромных колиествах.
  12. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 13:28
    +1
    Опять полумеры! Сказали А, надо говорить и Б. Или, как вариант, на обратном пути он нарвется на блуждающую мину? Тогда, да - логично.
  13. штурм
    штурм Сегодня, 13:30
    +1
    Правильная проверка сухогруза на предмет доставки укропам вооружения и боеприпасов...
  14. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 13:31
    +4
    После проверки сухогруз продолжил движение в сторону Измаила.

    Погодите... я не понял. Если все равно судно продолжило свой путь в украинский порт - то зачем вообще были все эти танцы с бубнами вокруг зерновой сделки?
    Я-то был уверен, что Россия закрывает этот район для ЛЮБОГО судоходства в связи с тем, что в акватории ЧМ идут боевые действия... а оказывается проверили - и можно дальше ходить на Украину???
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 13:37
      0
      Цитата: Петр_Колдунов
      Погодите... я не понял.

      Вы не поняли, что это не война, а Странная Военная Операция.
  15. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 13:40
    0
    Может, конечно, у меня профессиональная ментовская недоверчивость ко всему laughing
    Но мне совершенно очевидно, что это был разведчик. Почему разведчик? А никто не задумался - зачем для вывоза зерна используется СУХОГРУЗ??? Зерно - груз насыпной, его перевозят на балкерах( зерновых танкерах).. А сухогруз - для перевозки упакованной тары. В Измаиле что, зерно в ящиках грузят? В коробках? В пачках?
    Так что зерно - дело десятое... главное в том, что сухогрузы очень удобно перевозят на Украину груз, который можно посчитать.

    И пошел он в путь, чтобы проверить - прокатит или не прокатит. Прокатило.
    Так сейчас они там все посмотрят - ничего плохого не случается - и снова рванут по несколько панамаксов в неделю. А уж как там замаскировать военный груз - на огромном танкере это вообще не проблема.
  16. LeutnantTom
    LeutnantTom Сегодня, 13:42
    0
    По морскому праву, все сделано правильно. Важно, чтобы ни один гражданский моряк не пострадал. Риск несет судовладелец.
    предположение- иностранные судовладельцы видят, что от России большой опасности не исходит, так что больше гражданских грузовых судов снова отправится в украинские порты.
    Будущее покажет, как оно будет дальше.
  17. nordscout
    nordscout Сегодня, 13:44
    0
    А, может быть, акваторию Черного моря объявить зоной временных боевых действий, со всеми "вытекающими"? Сложно, конечно, объявить, но работа гражданскими судами "забугорья" упроститься, особенно в количественном плане.
  18. Юрась_Беларусь
    Юрась_Беларусь Сегодня, 13:45
    0
    Мелочь, но неприятно: российский корабль остановилИ иностранное судно. Или в русском языке грамматика изменилась, или корректор слишком много получает. По поводу криков о "призовом праве", "арестовать судно" и тому подобное: а кто будет конвоировать "приз" в российский порт? Тот, кто его остановил? А кто участок моря сторожить останется? Отвести судно в порт, оформить его передачу и вернуться в зону патрулирования, это не в магазин рядом с домом сгонять за пивом и обратно. Тут можно потратить сутки и больше. И что-то не слышно, что Чёрное море кишмя кишит российскими кораблями, чтобы море перекрыть в режиме 24х7. И "контрольный в голову": в добавок к общему визгу Запада о русских "террористах", "похитителях детей", "грабителях голодающих" и остальному, кто-то хочет услышать визги о "русских пиратах"?
  19. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 13:46
    0
    все правильно сделали !!!!!!!!!!! сказали не ходить в порты укрр вот и все !!!!!!!