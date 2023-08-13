Патрульный корабль «Василий Быков» открыл предупредительный огонь для остановки сухогруза, идущего в украинский Измаил

Российский боевой корабль в юго-западной части Черного моря остановили иностранное гражданское судно, не отреагировавшее на предупреждение. Как сообщили в Минобороны, для остановки было применено автоматическое оружие.
Согласно сообщению военного ведомства, сегодня, 13 августа 2023 года, патрульный корабль Черноморского флота "Василий Быков" в юго-западной части Черного моря заметил сухогруз под флагом Палау, следовавший сторону украинского порта Измаил. На требование остановки сухогруз не отреагировал, после чего в сторону судна был открыт предупредительный огонь из автоматического оружия.
13 августа около 6.40 мск в юго-западной части Черного моря, патрульным кораблем Черноморского флота "Василий Быков", осуществлявшим контроль судоходства, обнаружен сухогруз "Сукра Окан" под флагом Палау, следовавший в украинский порт Измаил
- говорится в сообщении.
После предупредительного огня капитан сухогруза судно остановил, на его борт с помощью вертолета Ка-29 была высажена досмотровая группа, проверившая "Сукра Окан" на предмет провоза запрещенных грузов. После проверки сухогруз продолжил движение в сторону Измаила.
После выхода России из зерновой сделки, с полуночи 20 июля все суда, следующие в украинские порты, рассматриваются в качестве потенциальных перевозчиков военных грузов и считаются вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима. В Минобороны России предупредили о закрытии гуманитарных коридоров для вывоза зерна из Портов Одесса, Черноморск и Южный, а также закрыли для судоходства часть Черного моря. В ответ Украина пригрозила наносить удары по всем судам, идущим в порты России.