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МО: Противник пытался отбить занятые войсками «Западной» группировки позиции, контратаковав на Купянском направлении

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МО: Противник пытался отбить занятые войсками «Западной» группировки позиции, контратаковав на Купянском направлении

Прошедшие сутки значительных изменений в ситуацию на линии боевого соприкосновения не принесли, российские войска продолжают наступательные действия в Харьковской области, на остальных направлениях находясь в состоянии активной обороны. Тяжелая обстановка сложилась в районе Времевского выступа, где ВСУ пытаются взять Урожайное.


На Купянском направлении противник попытался контратаковать и выбить штурмовые отряды "Западной" группировки войск с занятых позиций, бросив в бой подразделения 14-й, 44-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Новоселовское, Синьковка и урочище Маньковка. Наши отразили шесть атак ВСУ, уничтожив более 60 украинских военнослужащих, четыре ББМ и РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.

Также шесть атак штурмовых групп 110-й механизированной, 5-й штурмовой, 81-й аэромобильной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ отразили подразделения "Южной" группировки войск на донецком направлении. Противник атаковал в районах Белогоровка, Веселое, Красногоровка, а также западнее Клещеевки, но успеха не добился, а кое-где был вынужден даже отойти под нашими контратаками. За сутки наши уничтожили порядка 300 всушников и три ББМ. Учитывая такое соотношение числа потерь личного состава и бронетехники, можно отметить, что командование ВСУ по-прежнему предпочитает беречь технику, бросая пехоту в "мясные штурмы".

На Красно-Лиманском ВСУ пытались атаковать силами 68-й егерской бригады юго-восточнее Новоегоровки ЛНР, но были вынуждены отступить, наткнувшись на огонь подразделений группировки войск "Центр", которых поддержала авиация, артиллерия и "Солнцепеки". В итоге противник потерял до 45 человек убитыми и ранеными, три ББМ, а также две единицы полевой артиллерии, включая одну САУ.

На Южно-Донецком ситуация тяжелая, противник, несмотря на потери, упорно пытается взять Урожайное. На утро населенный пункт находился под нашим контролем, но ВСУ удалось зацепиться за северную окраину села. По данным Минобороны, войска группировки "Восток" вместе с авиацией, артиллерией и ТОСами нанесли удары по ВСУ в районах Урожайное и Старомайорское, уничтожив порядка 80 всушников, танк, четыре ББМ и две единицы полевой артиллерии.

На Запорожском направлении наши отразили одну атаку ВСУ юго-западнее Успеновки Запорожской области, одновременно нанеся удары по скоплениям противника в районах Яблоневое и Малая Токмачка. Общие потери ВСУ составили более 40 всушников, пять танков, пять боевых машин пехоты и четыре единицы полевой артиллерии. На Херсонском в результате огневого поражения за сутки уничтожено более 20 украинских военнослужащих и одна гаубица.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток поражена живая сила и техника противника в 137-ми районах. В районе города Орехов Запорожской области поражен передовой командный пункт 9-го армейского корпуса ВСУ. В районе Первомайское ДНР поражены: пункт управления беспилотными летательными аппаратами, а также живая сила и военная техника ВСУ.

Истребительной авиацией ВКС России в районе Брусовка ДНР сбит в воздухе вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.

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12 комментариев
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  1. Обычный
    Обычный Сегодня, 14:26
    +11


    Даже и добавить нечего, ничего личного, только факты.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 14:35
      +6
      Ну,если подходить без штампов,то у США из животного мира,символ-белоголовый орел.А если брать цвета укропрапора,то стыкуется с организацией даунов,точно.По сути статьи- идет война,а не какая то операция.И похоже нашему рукамиводству придется принимать решения по увеличению численного состава как и людей ,так и средств.
      1. Румaтa
        Румaтa Сегодня, 15:41
        0
        Цитата: dmi.pris1
        у США из животного мира,символ-белоголовый орел.

        Я ниже его в анфас дал.
    2. Kojote21
      Kojote21 Сегодня, 15:03
      -1
      Цитата: Обычный


      Даже и добавить нечего, ничего личного, только факты.

      Ну да, всё так и есть.
    3. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 15:39
      0
      Цитата: Обычный
      Даже и добавить нечего, ничего личного, только факты.

      Добавить можно.))) Вы ошиблись. И вааще. Вместо
      жовтоблакытной тряпки должна быть свинья.
      Американский Белоголовый Орлан с их герба анфас.
      Теперь поняли, почему он на гербе в профиль?)))))
  2. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 14:58
    +3
    Пока у нас не будет в достаточном количестве орудий и САУ с дальностью стрельбы 45километров и выше мы будем не в состоянии нивелировать и купировать удары по нашим позициям артой всук с безопасного для них расстояния. Сейчас бы пару -тройку дивизионов Коалиции СВ туда чтобы подавить дальнобойную арту врага,но нету их пока в наличии у нас к сожалению.
    1. Михаил-Иванов
      Михаил-Иванов Сегодня, 15:20
      0
      Артиллерия важный аспект вйоны, но для взятия территорий нужны люди. Нынешняя группировка войск на Украине не готова перейти в крупномасштабное наступление. Фронту требуется еще, как минимум 500 000 бойцов, тогда на том же Купянском направлении мы выйдем на линию по Осколу, как и стояли прошлой осенью. Сейчас мы выстоили маневренную оборону и действуем рационально. Но, мы теряем людей и мы не можем двигаться вперед. Дальнобойная артиллерия увеличит потери хохла, ослабит его натиск, но решит главной проблемы - необходимости идти вперед и брать города, а не разрушенные в хлам деревни.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 15:26
        -2
        Возникает вопрос,кстати болезненный для многих-очередная мобилизация.Мое мнение-это необходимость.Иного пути нет,разве что довольствоваться тем,что имеем.А это поражение.И отложенная война с еще более сильным врагом.Есть мнение-нам не нужна пиррова победа и надо все делать аккуратно,потихоньку.Но и при этом мы же тоже несем потери и не достигаем нужного результата
        1. Кронос
          Кронос Сегодня, 15:36
          +1
          Готовы своими детьми или другими родственниками рискнуть в мобилизации ?
      2. Румaтa
        Румaтa Сегодня, 15:50
        0
        Цитата: Михаил-Иванов
        Артиллерия важный аспект вйоны

        Важный до тех, пока на фронте не будет достаточно БПЛА - камикадзе. На
        lostarmour.info была статистика. 75% Три Топора уничтожены Ланцетами.
    2. VladMirU
      VladMirU Сегодня, 15:34
      -1
      Зато на дворцы и храмы есть......
      Текст Вашего комментария слишком короткий и по мнению администрации сайта не несёт полезной информации.
    3. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 15:43
      0
      Цитата: Бережливый
      Пока у нас не будет в достаточном количестве орудий и САУ с дальностью стрельбы 45километров и выше

      Да, правильно. Но БПЛА камикадзе вполне могут заменить Коалиции. Быстрее, дешевле, эффективнее.