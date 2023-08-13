МО: Противник пытался отбить занятые войсками «Западной» группировки позиции, контратаковав на Купянском направлении

Прошедшие сутки значительных изменений в ситуацию на линии боевого соприкосновения не принесли, российские войска продолжают наступательные действия в Харьковской области, на остальных направлениях находясь в состоянии активной обороны. Тяжелая обстановка сложилась в районе Времевского выступа, где ВСУ пытаются взять Урожайное.
На Купянском направлении противник попытался контратаковать и выбить штурмовые отряды "Западной" группировки войск с занятых позиций, бросив в бой подразделения 14-й, 44-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Новоселовское, Синьковка и урочище Маньковка. Наши отразили шесть атак ВСУ, уничтожив более 60 украинских военнослужащих, четыре ББМ и РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.
Также шесть атак штурмовых групп 110-й механизированной, 5-й штурмовой, 81-й аэромобильной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ отразили подразделения "Южной" группировки войск на донецком направлении. Противник атаковал в районах Белогоровка, Веселое, Красногоровка, а также западнее Клещеевки, но успеха не добился, а кое-где был вынужден даже отойти под нашими контратаками. За сутки наши уничтожили порядка 300 всушников и три ББМ. Учитывая такое соотношение числа потерь личного состава и бронетехники, можно отметить, что командование ВСУ по-прежнему предпочитает беречь технику, бросая пехоту в "мясные штурмы".
На Красно-Лиманском ВСУ пытались атаковать силами 68-й егерской бригады юго-восточнее Новоегоровки ЛНР, но были вынуждены отступить, наткнувшись на огонь подразделений группировки войск "Центр", которых поддержала авиация, артиллерия и "Солнцепеки". В итоге противник потерял до 45 человек убитыми и ранеными, три ББМ, а также две единицы полевой артиллерии, включая одну САУ.
На Южно-Донецком ситуация тяжелая, противник, несмотря на потери, упорно пытается взять Урожайное. На утро населенный пункт находился под нашим контролем, но ВСУ удалось зацепиться за северную окраину села. По данным Минобороны, войска группировки "Восток" вместе с авиацией, артиллерией и ТОСами нанесли удары по ВСУ в районах Урожайное и Старомайорское, уничтожив порядка 80 всушников, танк, четыре ББМ и две единицы полевой артиллерии.
На Запорожском направлении наши отразили одну атаку ВСУ юго-западнее Успеновки Запорожской области, одновременно нанеся удары по скоплениям противника в районах Яблоневое и Малая Токмачка. Общие потери ВСУ составили более 40 всушников, пять танков, пять боевых машин пехоты и четыре единицы полевой артиллерии. На Херсонском в результате огневого поражения за сутки уничтожено более 20 украинских военнослужащих и одна гаубица.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток поражена живая сила и техника противника в 137-ми районах. В районе города Орехов Запорожской области поражен передовой командный пункт 9-го армейского корпуса ВСУ. В районе Первомайское ДНР поражены: пункт управления беспилотными летательными аппаратами, а также живая сила и военная техника ВСУ.
Истребительной авиацией ВКС России в районе Брусовка ДНР сбит в воздухе вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.