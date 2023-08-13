Польша сформирует новую воинскую часть рядом с границей Белоруссии для «отпугивания агрессора»

Воинская часть будет создана в Чарна-Белостоцкой (...) первые солдаты появятся там к концу текущего года (...) нет сомнений, что белорусский режим сотрудничает с Кремлем и нападения на польскую границу должны привести к дестабилизации в Польше. Но я уверен, что эта акция потерпит неудачу из-за польской армии и укрепления границы

Польша продолжает наращивать силы на границе с Белоруссией, после заявления о переброске значительных сил в район Сувалкского коридора последовало еще одно, но теперь о создании новой воинской части. С заявлением выступил министр обороны Польши Мариуш Блащак.Польша создает новую воинскую часть рядом с белорусской границей, располагаться она будет в Чарна-Белостоцкой. Это городско-сельская община в Белостокском районе Подляского воеводства, находится примерно в 40 км от границы Белоруссии. По словам главы польского военного ведомства, новая часть создается для "отпугивания агрессора", а также для предотвращения нападения на Польшу со стороны Белоруссии.- заявил Блащак.На данный момент известно, что новая часть станет учебным центром 1-й пехотной дивизии легиона, на ее территории будет дислоцироваться подразделение 18-го Белостоцкого разведывательного полка, а также бойцы территориальной обороны.Стоит отметить, что после появления в Белоруссии отрядов ЧВК "Вагнер", в Польше и Литве буквально "забегали", бросившись в срочном порядке укреплять границу с республикой. При этом и в Варшаве, и в Вильнюсе прямо говорят, что опасаются вторжения на свою территорию со стороны Белоруссии. Польша уже разместила на границе дополнительные подразделения снайперов, а также перебросила порядка 10 тысяч военнослужащих в район Сувалкского коридора, боясь, что ЧВК "Вагнер" просто перережет его, отреза в Прибалтику от "цивилизованного" мира.