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Польша сформирует новую воинскую часть рядом с границей Белоруссии для «отпугивания агрессора»

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Польша сформирует новую воинскую часть рядом с границей Белоруссии для «отпугивания агрессора»

Польша продолжает наращивать силы на границе с Белоруссией, после заявления о переброске значительных сил в район Сувалкского коридора последовало еще одно, но теперь о создании новой воинской части. С заявлением выступил министр обороны Польши Мариуш Блащак.


Польша создает новую воинскую часть рядом с белорусской границей, располагаться она будет в Чарна-Белостоцкой. Это городско-сельская община в Белостокском районе Подляского воеводства, находится примерно в 40 км от границы Белоруссии. По словам главы польского военного ведомства, новая часть создается для "отпугивания агрессора", а также для предотвращения нападения на Польшу со стороны Белоруссии.

Воинская часть будет создана в Чарна-Белостоцкой (...) первые солдаты появятся там к концу текущего года (...) нет сомнений, что белорусский режим сотрудничает с Кремлем и нападения на польскую границу должны привести к дестабилизации в Польше. Но я уверен, что эта акция потерпит неудачу из-за польской армии и укрепления границы

- заявил Блащак.

На данный момент известно, что новая часть станет учебным центром 1-й пехотной дивизии легиона, на ее территории будет дислоцироваться подразделение 18-го Белостоцкого разведывательного полка, а также бойцы территориальной обороны.

Стоит отметить, что после появления в Белоруссии отрядов ЧВК "Вагнер", в Польше и Литве буквально "забегали", бросившись в срочном порядке укреплять границу с республикой. При этом и в Варшаве, и в Вильнюсе прямо говорят, что опасаются вторжения на свою территорию со стороны Белоруссии. Польша уже разместила на границе дополнительные подразделения снайперов, а также перебросила порядка 10 тысяч военнослужащих в район Сувалкского коридора, боясь, что ЧВК "Вагнер" просто перережет его, отреза в Прибалтику от "цивилизованного" мира.
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10 комментариев
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  1. Колхоз-дело добровольное.
    Колхоз-дело добровольное. Сегодня, 15:30
    -2
    Это специально для ушей Белорусов- мы создаём учебку разведосов прямо у вас под носом. Бойтесь.
    Будьто и без этого бульбаши чувствовали себя спокойно.
    1. Ясная
      Ясная Сегодня, 15:57
      0
      новая часть создается для "отпугивания агрессора",

      А, я все думаю what на кого-же и на что -же похожи польские солдаты? Теперь понятно, на чучело yes
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:33
    0
    Польская воинская часть - пороху не нюховшая,ртом чеку с гранаты не срывавшая ,осколком в зад не получившая -это разве воинская часть? lol
    1. Колхоз-дело добровольное.
      Колхоз-дело добровольное. Сегодня, 15:43
      +1
      Вангую, что инструкторами там будут польские "отпускники", те самые, чью речь слышат наши бойцы в эфире.
      1. Ясная
        Ясная Сегодня, 15:59
        0
        Цитата: Колхоз-дело добровольное.
        Вангую, что инструкторами там будут польские "отпускники", те самые, чью речь слышат наши бойцы в эфире.

        Значит - допросились чтобы наши к ним заглянули... на огонёк. bully
  3. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 15:43
    -1
    Польша и война, понятия несовместимые. Пусть хоть всех своих мужиков туда перекинут, результат будет стандартным - убегут и сольют свою территорию...
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 15:47
      0
      Цитата: Михаил-Иванов
      Польша и война, понятия несовместимые. Пусть хоть всех своих мужиков туда перекинут, результат будет стандартным - убегут и сольют свою территорию...

      На Вестерплятте неплохо себя зарекомендовали и под командованием Рокоссовского неплохо дрались. Правда, сейчас другие времена.
  4. Fachmann
    Fachmann Сегодня, 15:43
    +2
    Вот есть такие люди, которые регулярно ищут приключений на своё, всем известное место. Польша и иже с ней страны Прибалтики, подобны этим искателям приключений.
    Ну-ну...
  5. Лешак
    Лешак Сегодня, 15:53
    0
    Даже интересно становится на сколько хватит польской экономики с такими военными расходами. Ведь воинская часть дело дорогое, а они их раздувают и раздувают, должны бы подорваться тащить такое бремя.
  6. ТермиНахТер
    ТермиНахТер Сегодня, 15:55
    0
    Напоминает старый анекдот - едет танк, возьми гранату на полке, отпугни. Отпугнул?)) положи гранату обратно))