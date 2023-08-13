Концерн «Калашников» представил новую укороченную версию автомата АК-19 под патрон НАТО

5,56 мм автомат Калашникова АК-19 является новейшим экспортным образцом автомата Калашникова, разработанным под патрон 5.56х45 мм (принят на вооружение в странах НАТО и широко распространен в мире). Данная модель является вершиной развития системы АК и отличается от предыдущих поколений продуманной эргономикой, адаптацией к всесуточному применению и повышенной точностью и кучностью стрельбы

Концерн "Калашников" разработал укороченную версию автомата АК-19 под патрон НАТО калибра 5,56х45 мм, оружие представлено в рамках международного форума "Армия-2023".Новый автомат АК-19 разработан на базе АК-12 под "западный" калибр 5,56 мм. Как заявили в концерне, оружие предназначено для поставки иностранным заказчикам, армии которых используют калибр 5,56Х45 мм НАТО. Автомат является новейшим экспортным образцом автомата Калашникова, отличается продуманной эргономикой, повышенной точностью и кучностью стрельбы. Предназначен для круглосуточного применения.Новая версия АК-19 весит 3 кг, имеет складной, регулируемый по длине приклад, новую эргономичную рукоять, планка Пикатинни на крышке ствольной коробки позволяет устанавливать все типы прицелов, также планки Пикатинни расположены на цевье оружия, что позволяет устанавливать различное навесное оборудование. АК-19 имеет диоптрийный прицел новой конструкции и быстросъемный прибор бесшумной и беспламенной стрельбы.- говорится на сайте "Калашникова".Ранее в концерне сообщили, что принятый на вооружение российской армии автомат АК-12 был доработан с учетом опыта применения в спецоперации и замечаний военных.