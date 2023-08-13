Военное обозрение
Войти Регистрация

Украинское издание: Запад хочет видеть на посту министра обороны Украины женщину

50
Украинское издание: Запад хочет видеть на посту министра обороны Украины женщину

На фоне информации об отставке министра обороны Украины Алексея Резникова, появились данные о том, что Запад хотел бы видеть на этом посту женщину. Об этом сообщает украинское издание Страна.ua в своем ТГ-канале.


На этой неделе появились данные, что глава военного ведомства Украины Алексей Резников, попавший в несколько коррупционных скандалов, все же лишится своего поста, несмотря на покровительство главы офиса Зеленского Андрея Ермака. По информации, распространяемой украинскими ресурсами, отставку Резникова якобы продавили американцы, которым не нужны коррупционные скандалы на фоне новой избирательной компании.

Так это или нет, но уже названы два вероятных кандидата на кресло Резникова, который сам вроде как отправится в Соединенное королевство послом, хотя желал бы быть министром юстиции. Пока на пост министра обороны претендуют вице-премьер Александр Кубраков и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.

В то же время, как пишет Страна.ua, на Западе хотели бы поставить на пост министра женщину, как полагается в "цивилизованных, демократических" странах. И уже названы кандидаты на этот пост: волонтер Мария Берлинская, вице-премьер Ирина Верещук, директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк. По слухам, лучшая позиция у Верещук, она рвется во власть и готова идти по головам.

Впрочем, это пока неподтвержденная информация, официально об отставке Резникова в Киеве никто не сообщал, он продолжает исполнять свои обязанности. С другой стороны, дыма без огня не бывает, министра обороны хотят снять с зимы этого года, под него копают не только в Киеве, но и в Вашингтоне, а это уже уровень, с которым Ермаку не справиться. Так что отставка Резникова - это вопрос времени, а вот кто его заменит, узнаем уже скоро.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
50 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 16:37
    +5
    Интересно... А чем им обрезанный еврей,не подходит?..
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 16:44
      +8
      Цитата: Андрей Николаевич
      Интересно... А чем им обрезанный еврей,не подходит?..

      Ну, желает запад женщину иметь на этом посту. laughing
      1. frruc
        frruc Сегодня, 17:40
        0
        Так что отставка Резникова - это вопрос времени

        Надо его на повышение, ведь нужный "перец".
      2. Alemax
        Alemax Сегодня, 17:58
        0
        Вот вот
        Ей вертеть удобнее. Ибо, степеней свободы, с учётом возможных точек приложения, больше. А мозгов меньше.
    2. Умник
      Умник Сегодня, 16:57
      +7
      Интересно а почему не негра трансгендера метросексуала?
      1. azkolt
        azkolt Сегодня, 17:33
        0
        он будет следующим и я все знаю по поводу короткого комментария
      2. ALCA056000
        ALCA056000 Сегодня, 17:57
        0
        Так это по умолчанию подразумевается, стандартный набор ! Одноногую, лесбиянку ( ну или какапя другая трансформация) с примесью афроамериканских (фигасе я толерантно выражаюсь, самому удивительно, негритянских, короче, а то БЛМ на весь мир развопится) кровей ну и еще чего-нить для букета. А иначе ни ни - в граде на холме не поймут.
    3. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 16:59
      +6
      Чурилла вот тоже неплохо! А? Вроде как и частично баба, и американка и вааще! fellow
      1. Андрей Николаевич
        Андрей Николаевич Сегодня, 17:18
        0
        Смотришь на ЭТО Чурило и понимаешь,до чего доходит украинство,попавшее в ГамЭрЫку.
    4. flSergius
      flSergius Сегодня, 17:08
      +4
      Потому что там, где прошёл укр, еверю делать уже нечего.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 16:38
    +4
    Их много таких.Не знаю как сейчас..Украинских женщин,готовых быть министром.Но почему то они на Ленинградке стоят.
  3. isv000
    isv000 Сегодня, 16:39
    +1
    Верещук может верещать сколь угодно, победит Берлинская - фамилия у неё уж больно подходящая...
  4. ASM
    ASM Сегодня, 16:39
    +6
    Я в данном вопросе с "западом" согласен. Еще лучше, если она будет какой-нибудь гинекологичкой или бухгалтершей.
    1. Pete Mitchell
      Pete Mitchell Сегодня, 17:04
      +4
      Цитата: ASM
      Еще лучше, если она будет какой-нибудь гинекологичкой...
      .., европейские женщины "гинекологи" они такие: ни коррупции не стесняются, ни крови не боятся - как раз что нужно для страны 404. Хотя следуя "современным" тенденциям
      Цитата: Кот Александрович
      Чурилла вот тоже неплохо! А? Вроде как и частично баба, и американка и вааще! fellow
  5. IGAR
    IGAR Сегодня, 16:41
    +7
    Ага, и желательно трансвестита...
  6. антивирус
    антивирус Сегодня, 16:41
    +1
    Коней на переправе меняют? Или 1,5 г непереправа идет? Че ж шойгу делает на окраине?
    Вот полет мысли. Заслужено миром владеют. Любые штормы по плечу и по барабану
  7. Reindeer
    Reindeer Сегодня, 16:42
    +3
    Волонтер Мария Берлинская на должности министра обороны - это безусловно будет эпично... в принципе, куда падать ниже - я даже и не знаю, но уверен что найдут 8)
    1. Pete Mitchell
      Pete Mitchell Сегодня, 17:06
      +4
      Цитата: Reindeer
      куда падать ниже - я даже и не знаю, но уверен что найдут

      Им главное не мешать - они сами все испортят и сами себя…..
  8. A2AD
    A2AD Сегодня, 16:44
    +4
    Да чегоуж. Надо ставить Светку-котлетку. Чего кормить то даром. Пусть отрабатывает.
  9. rocket757
    rocket757 Сегодня, 16:45
    +2
    Украинское издание: Запад хочет видеть на посту министра обороны Украины женщину
    . Ну так гинекология - ветеринары, разве там перевелись?
    1. Reptiloid
      Reptiloid Сегодня, 17:15
      +1
      Виктор, насчёт гинеколога ---- просто с языка сняли.... wassat
      Но можно и нарколога. drinks Или венеролога.
  10. леонидыч
    леонидыч Сегодня, 16:46
    +4
    А нам в принципе какая разница кто у фашистов будет министром обороны, нам что от этого легче станет? Мы в наступление пойдём? Или фашисты массово начнут сдаваться? У нас ведь ничего не изменится . ни в какую сторону.
    1. Reptiloid
      Reptiloid Сегодня, 17:17
      0
      ...не изменится .....

      Конечно, должность назначения штатниками. Как и у всех. request президент-артист, например.
  11. Cannon
    Cannon Сегодня, 16:47
    +2
    Цитата: Андрей Николаевич
    Интересно... А чем им обрезанный еврей,не подходит?

    Он не правильно обрезан.А вот если его правильно обрезать,а на освободившемся месте проделать дыру (щель, прореху) , то вот вам готовая женщина министр обороны.Как и заказывали.
  12. вадим_иванов
    вадим_иванов Сегодня, 16:47
    +2
    Они, амеры, по всему миру хотят иметь. обёртку из кожи в руководстве любой страны
    1. Saladine
      Saladine Сегодня, 16:55
      +3
      Хотят видеть привычный им нацюцюрник ))))
  13. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 16:47
    +2
    На фоне информации об отставке министра обороны Украины Алексея Резникова, появились данные о том, что Запад хотел бы видеть на этом посту женщину. Об этом сообщает украинское издание Страна.ua в своем ТГ-канале.

    Вот же извращенцы!!!

    Ой! Новость со Страны.404 ?
    Чуть на англов не выругался. А оказывается кому то в залежалой такой бред вдарил в мозг.
  14. Saladine
    Saladine Сегодня, 16:53
    +5
    Хотите-держите. Директор «музея» так называемого «голодомора».

    Это голодное существо вам накомандует.)))))
    1. Южноукраинец
      Южноукраинец Сегодня, 16:56
      +2
      Цитата: Saladine
      Хотите-держите. Директор «музея» так называемого «голодомора».

      Это она от голода опухла.
      1. Rage66
        Rage66 Сегодня, 17:14
        +2
        Красавица... Богиня!
        Думаю на ужин режет батон вдоль, мажет маслом и пьёт чай hi
        1. Василенко Владимир
          Василенко Владимир Сегодня, 17:19
          0
          Цитата: Rage66
          Думаю на ужин режет батон вдоль

          вряд ли режет, просто откусывает а маслом заедает
    2. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 17:22
      +1
      Цитата: Южноукраинец
      Директор «музея» так называемого «голодомора».

      а вот и причина голодомора
  15. HAM
    HAM Сегодня, 17:03
    +1
    Что то про зама министра обороны забыли,или у Ганны только тельняшка настоящая?
  16. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 17:03
    +3
    Сара Эштон-Чирилло good Украинцы будут счастливы как никогда в жизни.
  17. Чертков_Юрий
    Чертков_Юрий Сегодня, 17:06
    +2
    Верку Сердючка пусть ставят,вроде бы и не мужик
  18. flSergius
    flSergius Сегодня, 17:06
    +2
    Ахаха, пхахаха, бгггг laughing Чё мелочиться, давайте сразу "шмеля" смешаной расы с силиконовыми грудями и большим пенисом. Они уже провалили битву за Бахмут и хвалёный контрнахрюк именно потому что ставили сиюминутные политические цели выше военно-стратегических, так пусть не останавливаются am
  19. potap6509
    potap6509 Сегодня, 17:08
    +2
    Урсулу мать её Ляйен, в самый раз, она нарулит.
  20. Rage66
    Rage66 Сегодня, 17:11
    +2
    Туда надо эту... Этого...
    Короче, предлагаю Эштон-Чирилло yes
  21. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 17:13
    +2
    Это, что намек Резнику, о необходимости пол поменять?
  22. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 17:15
    0
    А ещё лучше назначить трансгендера. Тогда совсем в тренде будут.
    Вообщем есть куда стремиться. laughing
  23. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 17:17
    0
    Запад хочет видеть на посту министра обороны Украины женщину......

    ......, причём трансгендерную африканского происхождения.
  24. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 17:17
    0
    у них уже есть вариант, правда не совсем жинка feel
  25. Metallurg_2
    Metallurg_2 Сегодня, 17:18
    +1
    А почему женщину, а не трансгендера?
  26. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 17:27
    +1
    И шо Ви тута мине на мОзги юморите?
    Эта дюже сурьёзный намёк нынешнему министеру шобы пол сменял. Без шутейства.
  27. Uno
    Uno Сегодня, 17:32
    0
    "украинское" издание заблокированное на территории Украины, можно верить)
  28. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 17:36
    +1
    Кого и какого пола не посадят все равно фашингтонская шлюха будет
  29. Ирса
    Ирса Сегодня, 17:36
    +1
    Вобщем, прямым текстом сказали, что им нужны просто секретарши на посту министра обороны. Потому что обороной будут заниматься в США, отдавать просто распоряжения)))
  30. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 17:44
    0
    Украинское издание: Запад хочет видеть на посту министра обороны Украины женщину

    Так Резникову обрезать и нарастить...На Западе гомосятина в моде...Они ей даже толерантные названия придумывают.
    * * *
    Бабушка говаривала:
    Куда люди, туда и бараньи mudi...
  31. guest
    guest Сегодня, 17:49
    0
    Запад хочет видеть на посту министра обороны Украины женщину

    А под женщиной они подразумевают это существо непонятного пола, упомянутое у Василенко Владимира? wink lol
  32. Edward
    Edward Сегодня, 17:52
    0
    И эта женщина непременно должна быть темнокожей лесбиянкой