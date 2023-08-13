Украинское издание: Запад хочет видеть на посту министра обороны Украины женщину

На фоне информации об отставке министра обороны Украины Алексея Резникова, появились данные о том, что Запад хотел бы видеть на этом посту женщину. Об этом сообщает украинское издание Страна.ua в своем ТГ-канале.На этой неделе появились данные, что глава военного ведомства Украины Алексей Резников, попавший в несколько коррупционных скандалов, все же лишится своего поста, несмотря на покровительство главы офиса Зеленского Андрея Ермака. По информации, распространяемой украинскими ресурсами, отставку Резникова якобы продавили американцы, которым не нужны коррупционные скандалы на фоне новой избирательной компании.Так это или нет, но уже названы два вероятных кандидата на кресло Резникова, который сам вроде как отправится в Соединенное королевство послом, хотя желал бы быть министром юстиции. Пока на пост министра обороны претендуют вице-премьер Александр Кубраков и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.В то же время, как пишет Страна.ua, на Западе хотели бы поставить на пост министра женщину, как полагается в "цивилизованных, демократических" странах. И уже названы кандидаты на этот пост: волонтер Мария Берлинская, вице-премьер Ирина Верещук, директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк. По слухам, лучшая позиция у Верещук, она рвется во власть и готова идти по головам.Впрочем, это пока неподтвержденная информация, официально об отставке Резникова в Киеве никто не сообщал, он продолжает исполнять свои обязанности. С другой стороны, дыма без огня не бывает, министра обороны хотят снять с зимы этого года, под него копают не только в Киеве, но и в Вашингтоне, а это уже уровень, с которым Ермаку не справиться. Так что отставка Резникова - это вопрос времени, а вот кто его заменит, узнаем уже скоро.