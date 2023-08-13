Мариуш Блащак: Польша закроет восточное направление с помощью тысячи южнокорейских танков K2 Black Panther

Польша намерена сформировать самые боеспособные Сухопутные силы в Европе, насытив их современной боевой техникой иностранного производства. Основными поставщиками техники для Польши станут США и Южная Корея. Только одних танков K2 Black Panther Варшава заказала у Сеула 1 тысячу единиц. Об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак.
Польша не желает растягивать на длительное время перевооружение собственной армии, производя технику на отечественных предприятиях, поэтому предпочитает закупать ее у "лучших производителей" в мире - США и Южной Кореи. На данный момент Министерство обороны Польши уделяет основное внимание перевооружению бронетанковых частей, только южнокорейских танков K2 Black Panther польские военные заказали одну тысячу единиц.
Основными направлениями их приобретения являются США и Республика Корея. Всего мы купим тысячу танков K2
- заявил Блащак.
Известно, что в конце июля этого года Варшава заказала в Южной Корее тысячу танков К2, более 600 гаубиц К9 и три эскадрильи истребителей FA-50. Первые поставки начнутся в этом году. Ими Варшава намерена закрыть границу с Союзным государством России и Белоруссии. Кроме того, восточный фланг Польша намерена укрепить и с помощью американских танков Abrams и вертолетов Apache. 116 списанных танков Abrams Польша уже заказала в середине июля, теперь ожидает решения Конгресса по вертолетам.
Apache вместе с Abrams сформируют заслон, который закроет Брестские ворота (...) Речь о том, что танки Abrams вместе с Apache составляют непреодолимую преграду
- заявил Блащак.
Брестскими воротами называется полоса шириной 80 км между реками Нарев и Буг около Бреста рядом с польской границей.