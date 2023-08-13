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Мариуш Блащак: Польша закроет восточное направление с помощью тысячи южнокорейских танков K2 Black Panther

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Мариуш Блащак: Польша закроет восточное направление с помощью тысячи южнокорейских танков K2 Black Panther

Польша намерена сформировать самые боеспособные Сухопутные силы в Европе, насытив их современной боевой техникой иностранного производства. Основными поставщиками техники для Польши станут США и Южная Корея. Только одних танков K2 Black Panther Варшава заказала у Сеула 1 тысячу единиц. Об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак.


Польша не желает растягивать на длительное время перевооружение собственной армии, производя технику на отечественных предприятиях, поэтому предпочитает закупать ее у "лучших производителей" в мире - США и Южной Кореи. На данный момент Министерство обороны Польши уделяет основное внимание перевооружению бронетанковых частей, только южнокорейских танков K2 Black Panther польские военные заказали одну тысячу единиц.

Основными направлениями их приобретения являются США и Республика Корея. Всего мы купим тысячу танков K2

- заявил Блащак.

Известно, что в конце июля этого года Варшава заказала в Южной Корее тысячу танков К2, более 600 гаубиц К9 и три эскадрильи истребителей FA-50. Первые поставки начнутся в этом году. Ими Варшава намерена закрыть границу с Союзным государством России и Белоруссии. Кроме того, восточный фланг Польша намерена укрепить и с помощью американских танков Abrams и вертолетов Apache. 116 списанных танков Abrams Польша уже заказала в середине июля, теперь ожидает решения Конгресса по вертолетам.

Apache вместе с Abrams сформируют заслон, который закроет Брестские ворота (...) Речь о том, что танки Abrams вместе с Apache составляют непреодолимую преграду

- заявил Блащак.

Брестскими воротами называется полоса шириной 80 км между реками Нарев и Буг около Бреста рядом с польской границей.
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10 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 17:21
    +3
    Корчат из себя возможных героев-мученников..Закроем направление собою,ну или корейскими танками.Да кому вы сдались!Главное на нас не лезьте.А то придется под Смоленском вас хоронить..Как издревле заведено
  2. Егоза
    Егоза Сегодня, 17:21
    +1
    танки Abrams вместе с Apache составляют непреодолимую преграду

    Нет такой преграды, которую не может преодолеть русская армия!
  3. Normann
    Normann Сегодня, 17:22
    +1
    А почему не 10000 сразу, кому они нужны (РП)...
  4. alexoff
    alexoff Сегодня, 17:22
    +1
    Я правильно помню, что поляки всё это добро в кредит берут?
  5. Скобаристан
    Скобаристан Сегодня, 17:22
    +2
    А Польша осилит купить и содержать такой парк танков ?
    1. DIM(a)
      DIM(a) Сегодня, 17:29
      +1
      надеюсь эти фашисты окончательно разорят свою страну на волне ненависти и милитаризации своего не до государства!
    2. NickShel
      NickShel Сегодня, 17:36
      +1
      А кто сказал, что все это добро будет содержаться на деньги Польши, а не на безлимитный натовский общак?)
  6. Oleg812spb
    Oleg812spb Сегодня, 17:30
    +1
    Даже интересно, чего это будет стоить для Польши и сколько лет эту тысячу делать будут.
  7. Rage66
    Rage66 Сегодня, 17:36
    +1
    Какая уверенность...
    Эти танки в боевых действиях участвовали? what
  8. svp67
    svp67 Сегодня, 17:42
    0
    Польша не желает растягивать на длительное время перевооружение собственной армии, производя технику на отечественных предприятиях, поэтому предпочитает закупать ее у "лучших производителей" в мире - США и Южной Кореи.
    А как же "лучшие танки современности" "Леопард-2А6Pl"? Или они уже "так себе"?