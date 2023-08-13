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Американские медиа: Ставка на летнее наступления ВСУ не сыграла, Запад начинает планировать новое

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Американские медиа: Ставка на летнее наступления ВСУ не сыграла, Запад начинает планировать новое

Ставка Запада на летнее контрнаступление не сыграла, ВСУ не сумели прорвать оборону российской армии, поэтому союзники Украины уже начали раздумывать о следующем наступлении - весеннем. Об этом сообщает Wall Street Journal.


Западные стратеги и политики начинают планировать новое наступление, которое можно будет запустить весной следующего года. К такому выводу союзники Украины пришли по ходу нынешнего контрнаступления, которое показало, что "изгнание" российской армии с "территории Украины" займет слишком много времени.

Как пишет американское издание, хотя еще остается призрачная надежда на то, что ВСУ все же смогут переломить ситуацию на поле боя, Западу необходимо готовиться к более длительной войне и делать ставку на попытку №2, т.е. весеннее наступление, которое будет планироваться на следующий год. Как уверяют некоторые западные эксперты, к весне 2024 года Запад подготовит еще больше украинских военнослужащих по стандартам НАТО, а для квалифицированных военных Запад поставит большое количество боевой техники. Т.е, на Западе думают, что в следующем году ВСУ будут воевать намного лучше, чем в этом, и обязательно победят российскую армию.

Правда, есть два "но", и они играют большую роль в планах Запада. Во-первых, население западных стран может выразить недовольство затяжной войной поддержкой Украины, поскольку такие настроения уже начинают захлестывать Европу. Во-вторых, кто сказал, что Россия будет безропотно ждать, пока Запад будет готовить новое пополнение и где-то искать бронетехнику. Российская армия как уничтожала ВСУ, так и будет уничтожать, никто не даст украинским войскам отсидеться до весны, сэкономив боеприпасы и живую силу.

(...) даже если западные сторонники Киева сохранят решимость, часы тикают, поскольку украинские силы сжигают боеприпасы, выносливость и живую силу на поле боя

- пишет издание.

Таким образом, Запад хочет новое контрнаступление весной, но какими силами его проводить и где брать для этого вооружения и бронетехнику, а самое главное - личный состав ВСУ, пока не знает.
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18 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 18:33
    +12
    Население Запада палец о палец не ударит,что бы выразить неудовольствие поставкам Украине.А все остальное зависит от нас
    1. KAV
      KAV Сегодня, 19:22
      +2
      Таким образом, Запад хочет новое контрнаступление весной, но какими силами его проводить и где брать для этого вооружения и бронетехнику, а самое главное - личный состав ВСУ, пока не знает.
      Да все они знают! Дальше пойдут пшеки и трибалты. Никто от запада не отпустит просто так Россию.
  2. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 18:42
    +1
    Запад начинает планировать новое

    господи, опять на весну?!!
    1. al3x
      al3x Сегодня, 18:44
      +1
      Цитата: Василенко Владимир
      господи, опять на весну

      Да не, на следующее лето, возможнт. Про год контрнаступа вроде бы не уточняли.
      1. tsvetahaki
        tsvetahaki Сегодня, 19:08
        0
        Да не, на следующее лето, возможнт. Про год контрнаступа вроде бы не уточняли.

        Может так и бадет - каждый год ритуальное весенне-летнее наступление, и так следующие лет 10?
  3. антивирус
    антивирус Сегодня, 18:43
    -4
    Главное ребята-сердцем не стареть.
    Прямо на поляну посадим самолет. А в сусумане или семферополе поспдка будет - дедо второе.
    Строить сшх. И нефть-газ гнать в мир через ямал и индигу. +з/п училок и дет садиков-перспектива на 30 - 50 лет вперед.
    Это и есть долгосрочное планирование развития страны и
    жизни народа
  4. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 18:43
    -2
    Надо будет только желающих пойти в следующее наступление по всей незалежной по лесам отлавливать. К тому же осенняя распутица впереди, а там морозы. До следующего лета ждать придётся.
    1. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 19:21
      +1
      Цитата: Pharmacist
      Надо будет только желающих пойти в следующее наступление по всей незалежной по лесам отлавливать.

      Зачем? Судя по всему, пропаганда там пашет так, что к следующему лету хохлам объяснят: "Наступление лета 2023-го было для Украины успешным, Россия полностью провалилась (полностью) в своей обороне, один небольшой толчок - и колосс на глиняных ногах падёт!"
  5. HAM
    HAM Сегодня, 18:49
    +2
    Там уже поляки дошли до экстаза,головой практически не думают.....так сказать вариант №2......
    А кто там будет спрашивать какое то население на западе?Даже если и повозмущаются, их "демократично" успокоят не только дубинками с газом..
  6. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 18:51
    +2
    "Когда рычали львы"... Есть такой фильм; он о Великих политиках XX века: те победили нацистскую Германию, а эти ведут мир в пропасть.
  7. Cannon
    Cannon Сегодня, 18:58
    +3
    союзники Украины уже начали раздумывать о следующем наступлении - весеннем. Об этом сообщает Wall Street Journal.
    Алё!!! А зиму куда. Сформировать из Норвежских,Финских,Шведских биатлонистов- астматиков полки,батальоны и к нам под солнцепёки.
  8. Normann
    Normann Сегодня, 19:08
    -2
    даже если западные сторонники Киева сохранят решимость, часы тикают, поскольку украинские силы сжигают боеприпасы, выносливость и живую силу на поле боя
    Это работает в обе стороны.
  9. Наган
    Наган Сегодня, 19:09
    -2
    Если не получится весной 2024, будет и другая весна. Может 2025, или даже позже. К тому времени сколько-то техники произведут. А вот где брать скакуасов? Даже если всех украинских баб детородного возраста обязать зачать в течение месяца, пушечное мясо будет на выходе через 18 лет и 9 месяцев, никак не раньше. А к тому времени Украина, вполне возможно, будет упоминаться лишь в сноске учебника истории как исторический курьез.
  10. Бензорез
    Бензорез Сегодня, 19:13
    0
    "поэтому союзники Украины уже начали раздумывать о следующем наступлении - весеннем. Об этом сообщает Wall Street Journal."
    А, что с осенним? Чего мы так перепрыгиваем через сезоны?
    Зимой воопче- перекур. Бо холодно и мерзапакостно в поле однако.
    Дров не напасёшся коллектив обогревать. Ядрёныть.
  11. АндрейKam_Z
    АндрейKam_Z Сегодня, 19:19
    +2
    Думаю это блеф. Статья из разряда закинем посмотрим как отреагируют. Я склоняюсь к тому, что Запад будет все больше склоняться к заморозке, в том или ином виде, конфликта.
  12. air wolf
    air wolf Сегодня, 19:33
    +2
    Западные любители вазелина за свои фантики наймут столько наёмников с Африки и Азии, будет и ИГИЛ 2 и 3, всех придурков с Европы загонят и наберут до миллиона.
    Вопрос только в том научаться ли наши удаленно работать по цеоям , чтоб у нас было максимально меньше потерь.
  13. chingachguc
    chingachguc Сегодня, 19:45
    0
    Запад считает, что Украина - страна с бесконечными возможностями, а украинцы регенерируют оторванные конечности, как морские звёзды
  14. RED_ICE
    RED_ICE Сегодня, 19:48
    0
    Значит нас осенью ждет новая волна мобилизации, чтобы к весне успели подготовиться. Тем более впк нарастил производство вооружения. Запад не позволит потухнуть этой войне. Ослабить Россию через украину всеми возможными способами