Американские медиа: Ставка на летнее наступления ВСУ не сыграла, Запад начинает планировать новое

(...) даже если западные сторонники Киева сохранят решимость, часы тикают, поскольку украинские силы сжигают боеприпасы, выносливость и живую силу на поле боя

Ставка Запада на летнее контрнаступление не сыграла, ВСУ не сумели прорвать оборону российской армии, поэтому союзники Украины уже начали раздумывать о следующем наступлении - весеннем. Об этом сообщает Wall Street Journal.Западные стратеги и политики начинают планировать новое наступление, которое можно будет запустить весной следующего года. К такому выводу союзники Украины пришли по ходу нынешнего контрнаступления, которое показало, что "изгнание" российской армии с "территории Украины" займет слишком много времени.Как пишет американское издание, хотя еще остается призрачная надежда на то, что ВСУ все же смогут переломить ситуацию на поле боя, Западу необходимо готовиться к более длительной войне и делать ставку на попытку №2, т.е. весеннее наступление, которое будет планироваться на следующий год. Как уверяют некоторые западные эксперты, к весне 2024 года Запад подготовит еще больше украинских военнослужащих по стандартам НАТО, а для квалифицированных военных Запад поставит большое количество боевой техники. Т.е, на Западе думают, что в следующем году ВСУ будут воевать намного лучше, чем в этом, и обязательно победят российскую армию.Правда, есть два "но", и они играют большую роль в планах Запада. Во-первых, население западных стран может выразить недовольство затяжной войной поддержкой Украины, поскольку такие настроения уже начинают захлестывать Европу. Во-вторых, кто сказал, что Россия будет безропотно ждать, пока Запад будет готовить новое пополнение и где-то искать бронетехнику. Российская армия как уничтожала ВСУ, так и будет уничтожать, никто не даст украинским войскам отсидеться до весны, сэкономив боеприпасы и живую силу.- пишет издание.Таким образом, Запад хочет новое контрнаступление весной, но какими силами его проводить и где брать для этого вооружения и бронетехнику, а самое главное - личный состав ВСУ, пока не знает.