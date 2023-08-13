Новое бронированное шасси разработано для российской зенитной ракетной системы С-300В4

Там открытая кабина спереди, стёкла. У нас всё это забронировано. Мы начали это делать до СВО - уже были предпосылки, что надо усиливать (защиту), и это подтвердилось

Российская зенитная ракетная система С-300В4 получит новое бронированное шасси, созданное с учетом опыта применения системы в спецоперации. Об этом сообщила пресс-служба Мытищинского машиностроительного завода.Предприятие разработало новое бронированное шасси для зенитной системы С-300В4, которое в перспективе должно заменить старое с открытой спереди кабиной, не имеющей никакого бронирования. Как показал опыт применения системы в зоне СВО, такое бронирование необходимо. В то же время никаких подробностей о новом шасси нет, кроме того, что в него введена бортовая информационно-управляющая система и повышена эргономика. Работы были начаты еще до спецоперации, на сегодняшний день создан опытный образец шасси.- приводит РИА Новости представителя завода.Напомним, что зенитная ракетная система С-300В4 в 2020 году получила возможность поражать все цели, включая оперативно-тактические и гиперзвуковые. Новая зенитная ракета для С-300В4 имеет гиперзвуковую скорость и может поражать все современные и перспективные средства воздушно-космического нападения на дальностях до 400 км.Зенитный ракетный комплекс С-300В4 разработан на "Алмаз-Антей" специально для Сухопутных войск. На вооружении комплекса стоят три типа зенитных ракет. При борьбе с баллистическими целями С-300В4 способна поражать 16 ракет, летящих со скоростями до 4500 м/сек. Является единственной в мире системой ПРО - ПВО, способной эффективно бороться с баллистическими ракетами с дальностью пуска до 2500 км. Это четвертый вариант модернизации войсковой ЗРС С-300В.