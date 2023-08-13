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Новое бронированное шасси разработано для российской зенитной ракетной системы С-300В4

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Новое бронированное шасси разработано для российской зенитной ракетной системы С-300В4

Российская зенитная ракетная система С-300В4 получит новое бронированное шасси, созданное с учетом опыта применения системы в спецоперации. Об этом сообщила пресс-служба Мытищинского машиностроительного завода.


Предприятие разработало новое бронированное шасси для зенитной системы С-300В4, которое в перспективе должно заменить старое с открытой спереди кабиной, не имеющей никакого бронирования. Как показал опыт применения системы в зоне СВО, такое бронирование необходимо. В то же время никаких подробностей о новом шасси нет, кроме того, что в него введена бортовая информационно-управляющая система и повышена эргономика. Работы были начаты еще до спецоперации, на сегодняшний день создан опытный образец шасси.

Там открытая кабина спереди, стёкла. У нас всё это забронировано. Мы начали это делать до СВО - уже были предпосылки, что надо усиливать (защиту), и это подтвердилось

- приводит РИА Новости представителя завода.

Напомним, что зенитная ракетная система С-300В4 в 2020 году получила возможность поражать все цели, включая оперативно-тактические и гиперзвуковые. Новая зенитная ракета для С-300В4 имеет гиперзвуковую скорость и может поражать все современные и перспективные средства воздушно-космического нападения на дальностях до 400 км.

Зенитный ракетный комплекс С-300В4 разработан на "Алмаз-Антей" специально для Сухопутных войск. На вооружении комплекса стоят три типа зенитных ракет. При борьбе с баллистическими целями С-300В4 способна поражать 16 ракет, летящих со скоростями до 4500 м/сек. Является единственной в мире системой ПРО - ПВО, способной эффективно бороться с баллистическими ракетами с дальностью пуска до 2500 км. Это четвертый вариант модернизации войсковой ЗРС С-300В.
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7 комментариев
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  1. Saladine
    Saladine Сегодня, 19:20
    -3
    Пока гром не грянет, мужик не пошевелится.
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 19:39
      0
      Цитата: Saladine
      Пока гром не грянет, мужик не пошевелится.

      Ваш мужик атеист? Не крестится?
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 19:33
    -1
    Это войсковая система ПВО,ездит прикрывает войска.Совершенно логично бронированное шасси.Почему это раньше не было сделано?Война и учит и ставит все на свои места..
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 19:38
      0
      Цитата: dmi.pris1
      Почему это раньше не было сделано?

      Таких вопросов сотни.
  3. штурм
    штурм Сегодня, 19:42
    0
    Бронированная кабина на порядок нужнее для ЗРК малой и средней дальности: Тор, Панцирь, БУК поскольку они работают у линии боевого соприкосновения и часто подвергаются атакам артиллерии, БПЛА, ДРГ со стрелковкой и ПТРК...
    С-300В4 это ЗРК большой дальности и в основном находиться от ЛБС за 100-200 км и главная опасность для них это дроны-камикадзе большой дальности и управляемые ракеты Хаймерсов от которых бронированная кабина не спасёт точно....
  4. Попандос
    Попандос Сегодня, 19:44
    0
    Мы начали это делать до СВО - уже были предпосылки, что надо усиливать (защиту), и это подтвердилось

    Стало быть прилетало по комплексу, и врядли это была стрелковка. А раз так, то что будет с ракетой в ТПК? Их тоже надо защищать?
  5. Сергей Валов
    Сергей Валов Сегодня, 19:45
    0
    Бессмыслица полнейшая. Всю установку, включая контейнеры, броней не прикрыть, а если рванет ракета, или бак с горючкой, то результат будет аналогичный, что и без брони. Дальность ракеты ЗРК « на дальностях до 400 км» говорит о том, что этому ЗРК нечего делать в близи от фронта, стационарно он должен стоять километрах в 100 от передовой.