«БПЛА-шторм» над военно-морскими базами



Запуск крылатой ракеты «Томагавк» с американского корабля в Адриатике 31 марта 1999 года – тогда им ничего не угрожало, работали в «тепличных» условиях

«БПЛА-шторм»



Корабли, стоящие в ВМБ – это исключительно привлекательная цель для атаки



Некоторые зарубежные источники утверждают, что производство БПЛА типа «Герань-2» уже локализовано на территории России



Связь со спутником в смарт-часах – а что будет через 5–10 лет?

Выводы