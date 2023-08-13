Украинский беспилотник стал причиной повреждения многоквартирного дома в Белгороде

ЧП в Белгороде. Выехал на место. По предварительной информации, в 17:43 на улице Есенина, д.9, корп. 1 после взрыва произошло падение плиток вентилируемого фасада на уровне с 7 по 13 этаж. Самое главное - пострадавших нет. Пообщался с жителями поврежденных квартир: выбиты окна, повреждены кондиционеры, посечен фасад здания. Поквартирный обход продолжается. Также повреждения получили порядка 15 машин

Украиский беспилотник, по предварительной информации, стал причиной взрыва и повреждения фасада здания многоквартирного дома в Белгороде. Как сообщают экстренные службы, взрыв прозвучал на уровне 10 этажа.В Белгороде, на улице Есенина от взрыва пострадал многоквартирный дом. По предварительной информации, в здание врезался украинский беспилотник. По предварительной информации, жертв и пострадавших среди гражданских нет, имеется сильное повреждение остекленения дома, также пострадали несколько автомобилей, стоящих около дома. На месте работают экстренные службы.Инцидент подтвердил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, основные повреждения получил фасад здания, разбиты окна, повреждены кондиционеры. Причина взрыва не установлена, но по предварительной версии, это все же украинский беспилотник. Власти обещают помочь с восстановлением.- написал Гладков в своем ТГ-каналеОтметим, что ВСУ сегодня предприняли три попытки ударить по Белгородской области беспилотниками , это подтверждают в Минобороны. По данным военного ведомства, зенитными средствами были уничтожены три БПЛА ВСУ в 04:00, 11:00 и 13:30. По-видимому, в Белгород прорвался уже четвертый беспилотник.