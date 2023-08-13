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В концерне «Калашников» назвали сроки начала массовых поставок в войска снайперской винтовки Чукавина СВЧ

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В концерне «Калашников» назвали сроки начала массовых поставок в войска снайперской винтовки Чукавина СВЧ

Снайперская винтовка Чукавина, разработанная на замену легендарной СВД и принятая на вооружение российской армии, в настоящее время массово в войска не поставляется, первую большую партию винтовок только готовят к передаче военным. Об этом рассказал главный конструктор концерна "Калашников" Сергей Уржумцев.


Снайперская винтовка Чукавина (СВЧ) была принята на вооружение российской армии в мае 2023 года, одновременно российское Минобороны получило какое-то количество винтовок для снайперов, работающих в зоне СВО. Первая массовая партия винтовок СВЧ сейчас находится в производстве, она будет поставлена в войска до конца этого года, точные сроки не называются.

До конца текущего года мы должны в рамках выполнения гособоронзаказа поставить первую массовую партию в войска

- заявил Уржумцев.

Новая снайперская винтовка Чукавина (СВЧ) была разработана концерном "Калашников" по заданию Министерства обороны для замены уже устаревшей снайперской винтовки Драгунова (СВД). Впервые СВЧ была показана публике в 2017 году на форуме "Армия-2017". Винтовка изначально реализована в трех калибрах – 7,62х54R, 7,62х51 NATO (также известен как .308 Win), а также .338 Lapua Magnum (8,6х70 мм). При этом в калибре 7,62х54R винтовка СВЧ полностью совместима с магазинами от снайперской винтовки СВД.

Длина СВЧ в зависимости от версии составляет от 995 до 1015 миллиметров, а масса — 4,2 килограмма с пустым магазином и установленным оптическим прицелом. Оружие комплектуется стволом длиной 410 миллиметров. Прицельная дальность - 1000 метров, хотя в некоторых источниках указывается 1200. Винтовка показала высокую кучность и дальность стрельбы в ходе опытной эксплуатации в зоне СВО.
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7 комментариев
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  1. Вадим С
    Вадим С Сегодня, 20:17
    +8
    Ну в добрый путь! Надеюсь её история будет такой же славной как у старушки свд!
  2. silberwolf88
    silberwolf88 Сегодня, 20:29
    +4
    оружейники делают выводы по результатам СВО ... и это шанс того что ружие будет настоящим боевым
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 21:08
      0
      Цитата: silberwolf88
      оружейники делают выводы по результатам СВО ...

      Вот как раз наши оружейники молодцы и без всякого СВО.
      Я не разбираюсь в стрелковке, но по-моему они всегда делали отличное оружие.
  3. air wolf
    air wolf Сегодня, 20:55
    +3
    Больше она интересна в патроне 9,3х64, которые у нас хоть выпускают, а если этот патрон довести до ума и лапуа Магнум не нужен будет negative
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 21:05
      +2
      Качественные патроны для этих винтовок у нас являются проблемой.Видео с винтовкой Лобаева было.Пачка патронов-сплошные осечки.Замечательная винтовка,а патроны-кака еще та.
  4. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 21:04
    +2
    В обороне как воздух нужны телеуправляемые автономные необитаемые снайперские комплексы. Хоть на крышу ставь, хоть на дерево, хоть в муравейник, а сам сиди в блиндаже и кофе перед дисплеями попивай. Такую вахту можно по 14 часов в сутки держать. Не нужно лёжку копать и на морозе и под дождём в памперсы писать.
  5. штурм
    штурм Сегодня, 21:20
    0
    Ждём серийные поставки СВЧ. 338 LM так как остальные винтовки калибром 7,62 против современных бронежилетов 5 - 6 класса бессильны уже на дистанции в 100м.