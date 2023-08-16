Последний полет умирающего лебедя

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«Учитывая наращивание состава военно-морских иностранных сил за счет поставок современных атомных подлодок, авианесущих и ударных кораблей, беспилотных кораблей, нам нужно более высокими темпами развивать морскую авиацию, прежде всего, за счет оснащения ВМФ перспективными летательными аппаратами и авиационными средствами поражения»

