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Шольц призвал к мирному решению конфликта на Украине, но не исключил передачу Киеву ракет Taurus

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Шольц призвал к мирному решению конфликта на Украине, но не исключил передачу Киеву ракет Taurus

Конфликт на Украине должен быть прекращен дипломатическим путем, страны из различных регионов должны договориться и надавить на Россию, чтобы она вывела войска из Украины. С таким заявлением выступил немецкий федеральный канцлер Олаф Шольц.


По мнению германского лидера, к миру на Украине приведут только дипломатические усилия, но не военные. В пример он привел прошедшие в Саудовской Аравии переговоры по Украине, на которые Россию приглашать не стали. По словам Шольца, это было только начало, переговоры должны быть продолжены с целью заставить Россию вывести войска с территории Украины.

Именно поэтому нам имеет смысл продолжать эти переговоры, поскольку они весьма конкретно усиливают давление на Россию, с тем чтобы она осознала, что пошла по неверному пути, что она должна вывести войска и сделать мир возможным

- заявил канцлер.

Говоря о необходимости мирных переговоров, Шольц допустил поставку Украине крылатых ракет воздушного базирования Taurus, но с некоторыми ограничениями по дальности. По его словам, сейчас изучается техническое решение этого вопроса, но это не говорит, что ракеты будут поставлены немедленно после того, как это ограничение будет установлено. В вопросе потенциальной передачи ракет Германия торопиться не будет.

Большинство граждан в конце концов сочло очень и очень правильным, что не на каждое  требование тут же отвечали "да" (...) Как и в прошлом, мы всегда будем очень внимательно рассматривать каждое решение, что работает, что имеет смысл, каким может быть наш вклад

- добавил Шольц.

Ранее немецкая пресса заявила, что Киев усилил нажим на Германию с целью получить ракеты Taurus как можно быстрее, на Украине вбили себе в голову, что данные ракеты являются очередной вундерваффе, способной кардинально изменить ситуацию на поле боя.
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14 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 20:59
    +4
    Нет уж,ливерный.Просто так с этого экспресса ты не соскочишь..
    1. Pete Mitchell
      Pete Mitchell Сегодня, 21:15
      +2
      Королевство "кривых зеркал", они сами то понимают что говорят
      к миру на Украине приведут только дипломатические усилия, но не военные. В пример он привел прошедшие в Саудовской Аравии переговоры по Украине, на которые Россию приглашать не стали. По словам Шольца, это было только начало, переговоры должны быть продолжены с целью заставить Россию ….

      Цитата: dmi.pris1
      Просто так с этого экспресса ты не соскочишь..
      По хорошему на этот "экспресс" лучше было не заскакивать вообще…
      Цитата: Егоза
      Какой позор! Немцы! Вам не стыдно за такого канцлера?
  2. Егоза
    Егоза Сегодня, 21:09
    +2
    Киев усилил нажим на Германию с целью получить ракеты Taurus как можно быстрее,

    Какой позор! Немцы! Вам не стыдно за такого канцлера? Чтобы какая-то Окраина могла давить на Германию!
    1. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Сегодня, 21:14
      +2
      А почему немцам должно быть " стыдно"? У меня знакомая,живет в Мюнхене голосовала за него,так как он обещал увеличить заплаты. Правда,сейчас жалеет- цены поднялись,кругом бежкнцы- арабы и украинцы.. Немцы надеялись,но их обманули,как и украинцев.
      1. Pete Mitchell
        Pete Mitchell Сегодня, 21:22
        +2
        Цитата: Андрей Николаевич
        А почему немцам должно быть "стыдно"?.. Немцы надеялись, но их обманули, как и украинцев.
        Наверное потому что сейчас только ленивый не пинает германию, амеры вообще нагибают не стесняясь.
        Обманывать избирателя bully как вы можете такое говорить вслух lol ведь в толерантной и "цивилизованной" эйуропе, и тем более за океаном это ведь совершенно не возможно… recourse
  3. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 21:11
    +1
    А оружие,чубатому быдлу они отправляли," дипьоматическим путем"?
  4. Лешак
    Лешак Сегодня, 21:12
    +2
    Логика больного человека: России нет на переговорах поэтому мы будем давить на неё сильнее. Это как? wassat
  5. Аркадий007
    Аркадий007 Сегодня, 21:15
    +2
    Он сам не улавливает ход своих мыслей.
    Слабый дипломат, канцлер, шахматист...
  6. guest
    guest Сегодня, 21:21
    +1
    Шольц призвал к мирному решению конфликта на Украине, но не исключил передачу Киеву ракет Taurus

    Ну реально Орвел был прав, на каких то 40 лет ошибся, Шольц это 1:1 персонаж из антиутопии с его "мир это война".
  7. LeutnantTom
    LeutnantTom Сегодня, 21:22
    +1
    Предложение, что идиот не следует доверять!
    Говорит о дипломатии и отправляет оружие в Украину. laughing
    И не забывайте, его коллега Бербок и новый министр обороны Германии, что Германия находится в состоянии войны с Россией.
  8. Kvakosavrus
    Kvakosavrus Сегодня, 21:23
    0
    Что за бред я читаю. Да он же упоротый!
  9. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 21:27
    +1
    Прочитал в тексте: Киев усилил нажим на Германию, аж прослезился от смеха)))
    Это как же надо было опуститься, чтобы так смешно выглядеть...
  10. thepuppeteer
    thepuppeteer Сегодня, 21:42
    0
    Taurus will arrive in a few weeks, but wil not operational. This take a few technical tweaks.. But The US have give green light
  11. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 21:43
    0
    Не ИЗ Украины, а С Украины! Журналисты безграмотны! Не уважают русский язык!