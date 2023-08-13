Шольц призвал к мирному решению конфликта на Украине, но не исключил передачу Киеву ракет Taurus

Именно поэтому нам имеет смысл продолжать эти переговоры, поскольку они весьма конкретно усиливают давление на Россию, с тем чтобы она осознала, что пошла по неверному пути, что она должна вывести войска и сделать мир возможным

Большинство граждан в конце концов сочло очень и очень правильным, что не на каждое требование тут же отвечали "да" (...) Как и в прошлом, мы всегда будем очень внимательно рассматривать каждое решение, что работает, что имеет смысл, каким может быть наш вклад

Конфликт на Украине должен быть прекращен дипломатическим путем, страны из различных регионов должны договориться и надавить на Россию, чтобы она вывела войска из Украины. С таким заявлением выступил немецкий федеральный канцлер Олаф Шольц.По мнению германского лидера, к миру на Украине приведут только дипломатические усилия, но не военные. В пример он привел прошедшие в Саудовской Аравии переговоры по Украине, на которые Россию приглашать не стали. По словам Шольца, это было только начало, переговоры должны быть продолжены с целью заставить Россию вывести войска с территории Украины.- заявил канцлер.Говоря о необходимости мирных переговоров, Шольц допустил поставку Украине крылатых ракет воздушного базирования Taurus, но с некоторыми ограничениями по дальности. По его словам, сейчас изучается техническое решение этого вопроса, но это не говорит, что ракеты будут поставлены немедленно после того, как это ограничение будет установлено. В вопросе потенциальной передачи ракет Германия торопиться не будет.- добавил Шольц.Ранее немецкая пресса заявила, что Киев усилил нажим на Германию с целью получить ракеты Taurus как можно быстрее, на Украине вбили себе в голову, что данные ракеты являются очередной вундерваффе, способной кардинально изменить ситуацию на поле боя.