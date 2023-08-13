Шольц призвал к мирному решению конфликта на Украине, но не исключил передачу Киеву ракет Taurus

Конфликт на Украине должен быть прекращен дипломатическим путем, страны из различных регионов должны договориться и надавить на Россию, чтобы она вывела войска из Украины. С таким заявлением выступил немецкий федеральный канцлер Олаф Шольц.
По мнению германского лидера, к миру на Украине приведут только дипломатические усилия, но не военные. В пример он привел прошедшие в Саудовской Аравии переговоры по Украине, на которые Россию приглашать не стали. По словам Шольца, это было только начало, переговоры должны быть продолжены с целью заставить Россию вывести войска с территории Украины.
Именно поэтому нам имеет смысл продолжать эти переговоры, поскольку они весьма конкретно усиливают давление на Россию, с тем чтобы она осознала, что пошла по неверному пути, что она должна вывести войска и сделать мир возможным
- заявил канцлер.
Говоря о необходимости мирных переговоров, Шольц допустил поставку Украине крылатых ракет воздушного базирования Taurus, но с некоторыми ограничениями по дальности. По его словам, сейчас изучается техническое решение этого вопроса, но это не говорит, что ракеты будут поставлены немедленно после того, как это ограничение будет установлено. В вопросе потенциальной передачи ракет Германия торопиться не будет.
Большинство граждан в конце концов сочло очень и очень правильным, что не на каждое требование тут же отвечали "да" (...) Как и в прошлом, мы всегда будем очень внимательно рассматривать каждое решение, что работает, что имеет смысл, каким может быть наш вклад
- добавил Шольц.
Ранее немецкая пресса заявила, что Киев усилил нажим на Германию с целью получить ракеты Taurus как можно быстрее, на Украине вбили себе в голову, что данные ракеты являются очередной вундерваффе, способной кардинально изменить ситуацию на поле боя.